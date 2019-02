ESC-Vorentscheid 2019 heute im Live-Ticker: Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest?

Wer wird beim Eurovision Song Contest für Deutschland antreten? Das entscheidet sich am heutigen Freitagabend beim ESC-Vorentscheid. Wir sind live im Ticker dabei.

Der ESC-Vorentscheid steht an: Sieben Kandidaten wollen „Unser Lied für Israel singen“. Der Gewinner tritt im Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv an.

Die Show beginnt am Freitag, den 22. Februar, um 20.15 Uhr in Berlin.

Neben den Kandidaten sind mehrere hochkarätige Musiker zu sehen. Darunter die Sportfreunde Stiller, Udo Lindenberg und Lena Meyer-Landrut.

>>>>Aktualisieren<<<<

19.37 Ein paar Infos zu den Kandidaten: Lilly Among Clouds

„Surprise“ heißt die Nummer, mit der es Lilly Among Clouds nach Israel schaffen will. Die Künstlerin heißt mit bürgerlichem Namen Elisabeth Brüchner. 1989 in Straubing geboren, zog es die junge Frau in die USA. Inzwischen ist sie wieder in der Nähe von Würzburg beheimatet.

+ Lilly Among Clouds bei der Probe für den deutschen ESC-Vorentscheid. © dpa / Carsten Koall

19.31 Ein paar Infos zu den Kandidaten: BB Thomaz

BB Thomaz heißt eigentlich Beatrice Thomas. Wenn die 34-Jährige nicht gerade singt, unterrichtet sie Zumba oder kümmert sich um ihren zweieinhalb Jahre alten Sohn. Auch sie war bei „The Voice of Germany“ - und traf dort ausgerechnet auf Gregor Hägele. Ihr Song beim ESC-Vorentscheid heißt „Demons“.

+ Traf schon vor dem ESC-Vorentscheid auf Gregor Hägele: Kandidatin BB Thomaz. © dpa / Carsten Koall

19.21 Ein paar Infos zu den Kandidaten: Makeda

Lockenkopf Makeda wurde 1990 geboren. Die Frau mit Wurzeln in Trinidad performt beim ESC-Vorentscheid den Song „The Day I Loved You The Most“. Kurios: Sie wollte eigentlich mal Erfinderin werden, stattdessen ist die Sängerin inzwischen im Soul zu Hause.

+ Makeda singt sich vor der Veranstaltung ein. © dpa / Carsten Koall

19.12 Ein paar Infos zu den Kandidaten: Aly Ryan

21 Jahre jung ist Aly Ryan, die in der US-Metropole Los Angeles lebt. Die gebürtige Hessin heißt eigentlich Alexandra Eigendorf, entschied sich aber für einen Künstlernamen. Die ESC-Fans will sie mit dem Lied „Wear Your Love“ begeistern.

+ Aly Ryan bei der ESC-Probe. © dpa / Carsten Koall

19.01 Ein paar Infos zu den Kandidaten: Gregor Hägele

Mit gerade einmal 19 Jahre ist Gregor Hägele das Küken der sieben Kandidaten. Er kommt aus Stuttgart und tritt mit dem Song „Let Me Go“ an. 2017 nahm er an der Pro7-Castingshow „The Voice of Germany“ teil, flog allerdings in den Battles raus. Alle Kandidateninfos von www.eurovision.de

+ Sänger Gregor Hägele tritt bei einer Probe zum deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) auf. © dpa / Carsten Koall

18.29 Den ESC-Vorentscheid gibt es in diesem Jahr erstmalig komplett barrierefrei. Heißt: Auch hörgeschädigte und sehbehinderte Menschen können das Event verfolgen. Im TV können Untertitel eingeblendet werden. Auf eurovision.de gibt es die Möglichkeit, eine extra Tonspur einzuschalten. Für Sehgeschädigte werden dort Zusatzinfos geschildert, etwa: Wie sieht das Outfit von Moderatorin Barbara Schöneberger aus? Ebenfalls wird der ESC-Vorentscheid im Netz in Gebärdensprache übersetzt.

+ Wie wird das Outfit von Moderatorin Barbara Schöneberger aussehen (hier eine Aufnahme vom Vorentscheid 2017)? Fragen wie diese werden in diesem Jahr erstmalig auch für Sehbehinderte beantwortet. © dpa / Sascha Steinbach

18.15 Die wichtigsten Hashtags bei Twitter lauten heute: #UnserLiedfuerIsrael #ULfI #ESC2019 #ESC #Eurovision und #DaretoDream.

18.03 Der Eurovision Song Contest findet im Mai in Tel Aviv statt. In Israel hatte es zuletzt heftige Kritik an der Veranstaltung gegeben. Der Grund: Die Ticketpreise. Kostete die günstigste Karte beim Finale in Lissabon 2018 noch 35 Euro, so müssen Fans jetzt mindestens 280 Euro auf den Tisch legen, um bei der Veranstaltung dabeizusein.

17.48 Im Übrigen steht bereits die Reihenfolge fest, nach der die sieben Künstler heute Abend beim ESC-Vorentscheid auftreten. Und zwar: Gregor Hägele, Aly Ryan, Makeda, BB Thomaz, Lilly Among Clouds, Linus Bruhn und Sisters.

17.31 Durch den Abend führen heute gleich zwei Damen: Barbara Schöneberger (44) und Linda Zervakis (44). Die Tagesschau-Sprecherin erklärt in einem 48-sekündigen Clip, wie die Punkte verteilt werden. Eigentlich ganz einfach, oder?

17.19 Falls Sie sich fragen, wie die Songs heute Abend eigentlich klingen: Hier haben wir Hörproben aller sieben Lieder zusammengestellt.

17.07 Hallo allerseits! Wir begrüßen Sie herzlich zum ESV-Vorentscheid-Liveticker. Um 20.15 Uhr geht es in der ARD los. Bis es so weit ist, versorgen wir Sie mit Informationen rund um die Stars und Sternchen. Klar ist: Alle sieben Künstler durften auf der ESC-Bühne schon mal proben. Über Katastrophen-Patzer ist bislang nichts bekannt. Das kann also nur gut werden heute Abend!

---

Heute Abend ist es so weit! Deutschland sucht bei „Unser Lied für Israel“ in der ARD nach dem einen Künstler, der es beim Eurovision Song Contest nach ganz oben schaffen kann.

Wenn es am heutigen Freitagabend um 20.15 Uhr in Berlin losgeht, kämpfen sieben Sänger im ESC-Vorentscheid darum, Deutschland auf der ganz großen internationalen Bühne zu vertreten. Denn wer sich bei „Unser Lied für Israel“ durchsetzt, wird im Mai nach Tel Aviv zum Eurovision Song Contest reisen und dort seinen Song performen. Das Teilnehmerfeld für den deutschen ESC-Vorentscheid war überraschend in letzter Minute auf sieben gewachsen.

ESC-Vorentscheid 2019: Viel Musik und noch mehr Stars

Musikalisch hat der ESC-Vorentscheid 2019 einiges zu bieten. Mögen die Kandidaten auch relativ unbekannt sein, sind es die Gast-Sänger definitiv nicht. Denn nachdem alle Kandidaten aufgetreten sind und die Zuschauer, die Eurovisions- und Experten-Jury ihre Stimmen abgegeben, jagt ein Star den nächsten.

Unter anderem kommt es zu einem Wiedersehen mit dem Vorjahresvierten Michael Schulte und der ESC-Siegerin von 2010 Lena Meyer-Landrut. Außerdem wird Revolverheld auf der Bühne stehen. Und als Special-Guest wird die Deutsch-Rock-Legende Udo Lindenberg gemeinsam mit Andreas Bourani performen.

Die ESC-Fans erwarten also beim ESC-Vorentscheid nicht nur jede Menge musikalisches Können, sondern auch absolute Hochkaräter. Begleitet wird der Wettbewerb dabei von Moderatorin Barbara Schöneberger und Linda Zervakis, die ebenfalls absolutes Unterhaltungspotenzial versprechen.

ias