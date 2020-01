Hammer-Gerücht: Helene Fischer beim ESC 2020: Tritt sie für Deutschland an?

Es wäre DER Hammer: Fährt Helene Fischer für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2020? Der NDR hält sich bedeckt.

Für den ESC 2020 steht noch kein deutscher Teilnehmer fest.

steht noch kein deutscher Teilnehmer fest. Auch ob es einen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest geben wird, ist noch nicht klar.

geben wird, ist noch nicht klar. In Sachen Direktkandidaten ranken sich wilde Spekulationen um Helene Fischer - doch Favorit ist ein anderer.

- doch Favorit ist ein anderer. Der NDR hält sich auf Anfrage bedeckt.

Update 27. Januar 2020, 16.19 Uhr: Ist Helene Fischer wirklich eine Option für den Eurovision Song Contest? Der NDR hält sich bedeckt. „Spekulation bleibt Spekulation! Daran beteiligen wir uns nicht“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

ESC 2020: Wer singt für Deutschland? Hammer-Spekulation um Helene Fischer - aber Favorit ist ein anderer

Unser Artikel vom 27. Januar 2020, 11.47 Uhr:

Hamburg - Der Eurovision Song Contest 2020 findet am 16. Mai 2020 in Rotterdam statt. Diverse Nationen sind in der Planung schon ziemlich weit. Für Österreich wird nach ORF-Angaben Vincent Bueno in Rotterdam antreten, er wurde von einer ORF-internen Jury ausgewählt. Frankreich schickt laut eurovision.de den Sänger Tom Leeb ins Rennen, die Niederlande haben sich Presseberichten zufolge für den Modern-Soul-Sänger Jeangu Macrooy aus Südamerika entschieden.

ESC 2020: Kein Vorentscheid für Deutschland geplant, aber eine Kandidaten-Kür-Show?

Und Deutschland? Üblicherweise findet ein Vorentscheid im Februar statt. Doch für 2020 ist noch keiner angekündigt. Stattdessen soll es angeblich am 27. Februar eine Show beim ARD-Sender One geben, die den Namen „Unser Lied für Rotterdam“ trägt. Wird dieses Jahr wieder ein Direktkandidat bestimmt? Das ging ja 2016 mit Xavier Naidoo, der dann nach großem Gegenwind schnell doch zurückgezogen wurde, erst vor wenigen Jahren gehörig in die Binsen. Eilig wurde damals doch ein Vorentscheid anberaumt, den Jamie-Lee Kriewitz gewann. Mit nicht gerade durchschlagendem Erfolg beim späteren Finale.

ESC 2020: Kandidat für Deutschland noch offen - Planungen werden Ende Januar veröffentlicht

Wer fährt für Deutschland zum ESC 2020? Und wie lauten die Planungen? Der NDR hält sich noch bedeckt. Zu einem Artikel der Bild-Zeitung, wonach es in diesem Jahr keine Show zum deutschen Vorentscheid geben solle, erklärte NDR-Sprecherin Iris Bents: „Den Bericht können wir so nicht bestätigen. Erste Informationen über die Planungen zum ESC wird der NDR Ende dieses Monats herausgeben. Bis dahin bitten wir um Geduld.“

Natürlich schießen die ESC-Spekulationen ins Kraut. Insbesondere die Mega-Fans lassen es sich nicht nehmen, schon mal mit einigen Namen zu jonglieren. Etwa die Plattform esc-kompakt.de, die vor allem die größten Eurovision-Song-Contest-Anhänger anspricht.

ESC 2020 und Helene Fischer? Hammer-Spekulation auf Fachportal

Und dort taucht doch tatsächlich Helene Fischer* ganz oben in der Liste möglicher Namen auf. Nicht, weil ihrer der wahrscheinlichste ist. Aber sicherlich der größte unter allen Optionen. Dafür spreche, dass Helene Fischer in einem frühen Interview erklärt habe, gerne am Eurovision Song Contest teilnehmen zu wollen. Schnee von gestern, weil sie jetzt ein Megastar ist? Oder immer noch aktuell?

ESC 2020: Chance auf Helene-Fischer-Teilnahme sehr gering

Das Management von Helene Fischer sei zwar ESC-affin, vertritt etwa auch Vicky Leandros und Michelle. Das ESC-Portal glaubt aber, dass ihr Manager Uwe Kanthak ihr eine Teilnahme am Wettbewerb keinesfalls empfehlen würde. Insofern bleibt die Hammer-Spekulation zunächst wohl nicht mehr als ein Gerücht. Die Portal-Macher beziffern die Chance, dass eine Helene-Fischer-Teilnahme beim ESC eintritt, auf schlanke 0,017 Prozent.

ESC 2020: Daniel Schuhmacher wird als Favorit gehandelt

Eine ganz andere Wahrscheinlichkeit wird bei einem anderen Kandidaten angegeben. Sage und schreibe 77 Prozent. Sein Name: Daniel Schuhmacher. Der heute 32-Jährige gewann 2009 bei DSDS, nahm 2018 am ESC-Workshop teil, erklärte zudem, dass er riesige Lust auf eine ESC-Teilnahme hätte. Und, so führt esc-kompakt.de an: Er hätte neue Instagram-Freundschaften mit ESC-affinen Songwritern bei Instagram geschlossen. „Mir ist nix eingefallen, was dagegen spricht, dass sein Name am 27. Februar 2020 fällt“, schreibt Autor Peter Benedikt Rensmann.

+ Daniel Schuhmacher auf einem Archivfoto aus dem Jahr 2009. © dpa / A3817 Tobias Hase

Er führt auch eine völlig schräge Option auf, die keine ist. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Duett von Lena Meyer-Landrut* und Mark Forster, die das neue Pop-Traumpaar Deutschlands bilden, wird auf „Zero“ beziffert.

Egal, wie der NDR es löst - schlimmer als im Vorjahr kann‘s kaum werden. Da wurde per Vorentscheid das deutsche Duo S!sters für den Wettbewerb in Tel Aviv aufgewählt - und belegte beim ESC-Finale den vorletzten Platz.

