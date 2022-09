„So einen Freund braucht keine Frau“: Sommerhaus-Zuschauer entsetzt, wie Patrick Antonia fertig macht

Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es wegen der Spiele, die die Kandidaten bewältigen müssen, immer wieder zu Tränen. Wie Patrick Romer nach einer verpatzten Challenge mit Freundin Antonia Hemmer redet, können die Fans nicht glauben.

Bocholt - Im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen die Pärchen in Spielen um den Einzug in die nächste Runde. Klar, dass es da immer wieder zu Streitigkeiten kommt, wenn es einfach nicht so klappt, wie es klappen soll. Das „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) schlug sich bisher gut – bei einem verpatzen Autofahr-Spiel platzte Romer dann aber der Kragen und seine Freundin bekam ganz schön was zu hören.

„Einfach eine Blamage“: Obwohl bei Antonia Hemmer schon Tränen fließen, hackt Patrick Romer weiter auf sie ein

Er saß blind am Steuer, sie sollte ihn durch einen abgesteckten Parkour navigieren. Das funktionierte aber hinten und vorne nicht, was Patrick Romer zur Weißglut trieb. Schon während des Spiels flossen bei Freundin Antonia Hemmer aufgrund des scharfen Tonfalls Verzweiflungstränen.

Nach einem verpatzen Spiel macht Patrick seine Antonia ganz schön fertig. © Screenshots RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars 21.09.22

Doch Patrick Romer ließ nicht locker, auch zurück in der Unterkunft machte er der Blondine weitere fiese Vorwürfe. „Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee, bei der ersten Kurve links zu fahren. Wie? Jeder sagt doch, dass man da links durch muss“, schreit er sie an. „Dass man da nicht drei Synapsen zusammenschalten kann!“, ist er sauer und sagt gleich mehrmals: „Für mich ist das einfach eine Blamage“. Auch die anderen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten konnten ihn nicht beruhigen.

Patrick Romer und Antonia Hemmer – ihre Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen. Die Blondine verließ zuerst die Staffel, da ihr die Konkurrenz mit den anderen Bäuerinnen, die um Patrick warben, zu viel wurde. Erst nach Ende der TV-Staffel fanden die beiden dann zusammen – und das trotz ihrer Distanz von etwa 700 Kilometern. Sie wohnt in Hannover, er in Konstanz. Im Reality-TV sah man die beiden schon in der dritten Staffel der RTL-„#CoupleChallenge“, in der sie den dritten Platz erreichten, jetzt wollen sie im „Sommerhaus der Stars“ den ersten Platz belegen.

„Sommerhaus der Stars“-Fans entsetzt, wie Patrick mit Antonia umgeht

Antonia Hemmer sagt nichts, dann laufen die Tränen, auch im Interview zu zweit. Romer sieht in der Situation gar ein Sinnbild ihrer Beziehungsprobleme, die Kommunikation stimme nicht. Im Nachhinein äußerte sich Antonia Hemmer gegenüber RTL, dass sie sich zwar gewehrt hätte, diese Szene aber nicht gesendet wurde. Und Patrick Romer versucht es mit einer halben Entschuldigung: „Ich kann es überhaupt nicht sehen, wenn Antonia weint. Das geht mir auch nah. Das Verhalten war total übertrieben.“

Die „Sommerhaus der Stars“-Fans (hier finden Sie alle Sendetermine) zeigen sich im Netz entsetzt über die Art und Weise, wie der „Bauer sucht Frau“-Star mit seiner Freundin umgeht. „Ich hoffe, dass sie ganz schnell das Weite sucht....So einen Freund braucht keine Frau....“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Man, man ... was sind das denn für Männer?! Lauf Antonia, Lauf!“

Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es bei einigen der Pärchen zu Problemen. Auch Mario Basler und seine Lebensgefährtin Doris haben eine Krise. „Das war‘s“, heißt es. Verwendete Quellen: Sommerhaus der Stars 21.09.22/RTL/RTL+; rtl.de; facebook.com