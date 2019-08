Engel bei „The Masked Singer“: Fans glauben an echten Star unter der Maske

Wer ist der Engel bei „The Masked Singer“? Viele Zuschauer der ProSieben-Show haben genaue Ideen, womit sich der Promi bereits verraten haben könnte.

Update vom 1. August 2019: Die Hüllen sind gefallen, das Finale vorüber. Astronaut Max Mutzke hat die erste Staffel des ProSieben-Erfolgsformats gewonnen. Gil Ofarim, gelang als Grashüpfer Platz Zwei. Bülent Ceylan war der Engel, das Monster war Susi Kentikian, der Kudu war Daniel Aminati.

Update vom 25. Juli 2019: Nun sind zahlreiche Hinweise aufgetaucht, die eindeutig beweisen sollen, dass es sich in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ bei dem Engel um den Comedian Bülent Ceylan handelt. Die Liste der Indizien scheint eindeutig, wie mannheim24.de* berichtet.

Der Engel bei „The Masked Singer“: Steckt Till Lindemann oder Bülent Ceylan dahinter?

Update 19. Juli 2019: Auch in der vierten Folge von „The Masked Singer“ (ProSieben) am Donnerstagabend konnte sich der Engel durchsetzen und ist weiter dabei. Erneut trat er als Metal-Rocker auf. Beim Ratespiel auf ProSieben gibt es einen haushohen Favoriten, wer hinter dem Kostüm steckt. Auch die Promis hatten ihn bislang favorisiert, doch nun haben sie Zweifel. Steckt wirklich Comedian Bülent Ceylan hinter der Maske? Auf Platz zwei beim Online-Ratespiel folgt Till Lindemann von Rammstein, dann „Der Graf“.

Auch auf Twitter wird spekuliert, wer der Engel sein könnte. Führt eine Spur zum Rammstein-Kultsong „Engel“? Aber wäre das nicht zu einfach?

ich gucke gerade the masked singer von letzter woche nach, bevor das heute läuft und der 'Engel' klingt wie rammstein xD

(aber nices atemlos cover)



HMMMMMMMM pic.twitter.com/w08mOq0VIE — Witch of Space (@Stazochan) 18. Juli 2019

Ein anderer heißer Tipp seit Donnerstagabend: Es könnte der Sänger der finnischen Hard-Rock-Band Lordi sein.

Jetzt ist es wieder soweit. Am Donnerstag (25. Juli 2019) wird in der fünften Folge von "The Masked Singer" auf ProSieben der nächste Promi demaskiert. Welcher Star diesmal seine Maske abnehmen muss, können Sie live in unserem Live-Ticker von "The Masked Singer" mitverfolgen.

Engel bei „The Masked Singer“: Ist es am Ende ein Comedian?

Auch beim zweiten Auftritt bei „The Masked Singer“ trat der Engel mit einer weltbekannten Rock-Nummer auf. Doch bei der Performance zum „Metallica“-Hit „Nothing else matters“ passierte dem unter dem Kostüm steckenden Promi ein Missgeschick: Die Maske rutschte bei allem Körpereinsatz hoch. Erst nach Ende des Songs verschaffte Moderator Matthias Opdenhövel Abhilfe, rückte das gute Stück zurecht. Doch wirklich etwas zu sehen bekamen die Zuschauer nicht - dafür verdeckten die karoförmigen Maskenanhängsel doch zu viel. Glück gehabt, Engel!

Wer ist der Engel bei „The Masked Singer“ auf ProSieben?

Die Performance der Metal-Nummer von Metallica war ok, doch ist das wirklich ein Berufssänger? Wohl eher nicht, glaubt die Jury. Vielleicht doch ein talentierter Schauspieler? Der Name Armin Rohde fällt. Aber ist der nicht etwas kleiner? Oder könnte es vielleicht der Comedian Bülent Ceylan sein? Der kann rockig singen, würde wohl aber etwas cooler auftreten und mehr aus sich herausgehen. Die meisten Zuschauer gehen im Ratespiel zu „The Masked Singer“ davon aus, dass Bülent Ceylan der Engel ist.

+ „The Masked Singer“: Ist Comedian Bülent Ceylan der Engel? © picture alliance/dpa / Henning Kaiser

Habt ihr ne Ahnung wer der Engel sein soll ? #TheMaskedSinger — (@jewel855) 27. Juni 2019

Hinter dem Engel könnte ich mir entweder Bülent Ceylan oder Olivia Jones vorstellen #TheMaskedSinger — Julian Lemm (@JulianLemm) 4. Juli 2019

Die Hinweise des Engels sind schwer zu enträtseln: Er spricht vom Gefühl, auf Wolke 7 zu schweben, deutet im Bild eine Affinität zu Rasen- und Laubschnitt an und will mit seinem Auftritt zu neuen Höhen aufsteigen. Wer kann mit diesen Indizien etwas anfangen?

Erstmeldung vom 27. Juni: Engel hat rockige, kraftvolle Stimme

Erstmeldung vom 4. Juli 2019:

Der erste Auftritt des Engels bei „The Masked Singer“ hat Jury und Publikum gleich tief beeindruckt: Zu hören ist kein engelsgleiches, dünnes Stimmchen - und zu sehen ist kein zartes, feenhaftes Wesen. Stattdessen eine tiefe rockige, kraftvolle Stimme, die souverän „Sweet Dreams“ in der Version von Marilyn Manson schmettert.

Eine große und vermutlich auch starke Person - schließlich besteht das aufwendige Kostüm aus 50 (!) Metern Stoff und wiegt rund 25 Kilogramm. Das muss der Engel so nebenbei stemmen, während er seine Gesangsperformance souverän abliefert. „Hinter dem Engel verbirgt sich ein Mann!“, hat daher Jury-Mitglied Ruth Moschner messerscharf kombiniert.

„The Masked Singer“: Der Engel performt "Sweet Dreams"

Der Engel bei „The Masked Singer“: Ist er ein Profi?

Angesichts der überzeugenden Performance tippen viele Zuschauer in den sozialen Netzwerken auf einen professionellen Sänger wie den Grafen von Unheilig:

Die Menschen lieben es meinen Klängen zu lauschen.



So schwülstig quatscht doch eigentlich nur der Graf von unheilig. #TheMaskedSinger — Dr. med den Rasen (@med_rasen) 27. Juni 2019

Was für diese Annahme spricht: Körpergröße und Statur würden auf jeden Fall passen. Singen kann der Graf auch. Und die Aussage „Die Menschen lieben es, meinen Klängen zu lauschen“ ist tatsächlich etwas schwülstig. Würde passen.

„The Masked Singer“: Im Engel steckt ein Teufel

Die wirkliche Cover-Version des Manson-Songs jedoch deute auf einen Sänger hin, der weiß, wie man Heavy-Metall röhrt. Das kann nur ein richtiger Rocker sein. Und die Zuschauer tippen daher immer wieder auf Till Lindemann von Rammstein.

Der Engel könnte tatsächlich Till Lindemann, der Sänger von Rammstein sein, die unter anderem ja auch ein Lied Namens "Engel" haben. #TheMaskedSinger — SimsalabimSabrina (@Sabrina_Shaqiri) 2. Juli 2019

Aber hat Lindemann es nötig, seine Zeit bei einer Show von ProSieben zu verbringen? Schwer zu sagen:

Till Lindemann wär geil als Engel und passt zu Rammstein, aber die Stimme passt nicht und der macht bei so einer Mainstream Familienshow wahrscheinlich eher weniger mit. #TheMaskedSinger — MadMelanie (@DeepMadSpace) 27. Juni 2019

Immerhin, der Engel bekennt „In jedem Engel steckt auch ein kleiner Teufel“. Eine Aussage, die wohl sehr gut auf Lindemann zutreffen würde.

„The Masked Singer“: Könnte Kesici der Engel sein?

Martin Kesici wäre auch noch eine denkbare Alternative: Der Mann ist sehr rockig unterwegs - eine Marilyn-Manson-Performance ist ihm durchaus zuzutrauen. Und auch weitere Indizien sprechen für ihn: In einer Szene spielt der Engel Karten - und Kesici war mal bei PokerStars von TV Total dabei. Ach ja: Seine erste Single hieß übrigens „Angel of Berlin“.

Der Engel ist save Martin Kesici#TheMaskedSinger — MakitaNaruto (@AlpertNina) 27. Juni 2019

Außer den Namen dieser drei professionellen Sänger tauchen auch die Namen weiterer Prominenter auf (Link zu tz.de*). Etwa der von Olivia Jones:

Dafür würden Körpergröße und Statur sprechen. Auch würde Jones ein 25 Kilogramm schweres Kostüm wohl mit links wuppen. Ob sie auch so rockig singen kann? Vielleicht. Nur die Selbsteinschätzung „Ich habe viele Gesichter. Doch im Mittelpunkt stehen? So ein Engel bin ich nicht“ passt zu ihr eher nicht.

Der Engel bei „The Masked Singer“: Diese Indizien gibt es

Gar nicht abwegig: Ein Comedian bei „The Masked Singer“

Das trifft auch auf den Commedian Bülent Ceylan zu. Aber wer weiß? Bei Twitter trauen ihm viele die Rolle des Engels zu:

Der Engel klingt sehr nach Bülent Ceylan #TheMaskedSinger — Reumantikor (@reumantikor) 27. Juni 2019

Der Engel ist Bülent Ceylan die Gestik und Körperhaltung gerade hats echt verraten #themaskedsinger — StanleyOverlookCO (@stanleyoverlook) 27. Juni 2019

Und zum Engel... Also wenn man sich mal den Wacken Auftritt anguckt... Hört sich schon ähnlich an beim gröhlen. Lege mich auf Bülent fest. https://t.co/wBof9ssHhH#themaskedsinger — hsvh96 (@hsvh96) 28. Juni 2019

Wer ist der Engel bei „The Masked Singer“? Das sind die Favoriten im Ratespiel

Wen halten die Zuschauer für den Engel? Aktuell tippen die meisten Teilnehmer bei m Ratespiel zu „The Masked Singer“ auf der Seite von ProSieben auf Campino, den Frontmann der „Toten Hosen“. Auf Campino folgen Komiker Bülent Ceylan und „Rammstein“-Sänger Till Lindemann.

1. Campino

2. Bülent Ceylan

3. Till Lindemann

4. Der Graf

5. Olivia Jones

6. David Garrett

7. Martin Kesici

8. Hella von Sinnen

9. Conchita Wurst

Am Donnerstag läuft die neue Folge von „The Masked Singer“. Dann gibt es eine weitere Performance des Engels - und vielleicht eindeutige Hinweise auf die wahre Identität des Engels. Es ist übrigens schon entschieden, dass „The Masked Singer“ eine zweite Staffel bekommt.

Die erste Folge der Show wurde am 27. Juni ausgestrahlt. Fünf weitere werden noch folgen. Jede Woche wird nun ein Promi ausscheiden und am Ende der Folge seine wahre Identität offenbaren.

In der ersten Folge von „The Masked Singer“ wurde nicht nur ein Promi enttarnt - es gab auch gehörigen Wirbel um ein XXL-Dekolleté. Da kann sogar Moderator Matthias Opdenhövel nicht schweigen.

