EM 2014: Deutschland bekommt doch Konkurrenz

UEFA erlaubt Mehrfach-Bewerbungen

+ © AFP UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. © AFP

Nyon - Der Deutsche Fußball-Bund muss sich bei der Bewerbung um die EM 2024 möglicherweise auf Konkurrenz aus mehreren Ländern einstellen. Wer dem DFB Konkurrenz machen könnte.

Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss am Freitag in Nyon, gemeinsame Kandidaturen mehrerer Verbände für das Turnier in acht Jahren zuzulassen. Damit ist der Weg für eine angedachte Kandidatur mehrerer skandinavischer Länder frei. Letztmals fand die EM 2012 in Polen und der Ukraine in zwei Ländern statt. Deutschland gilt als Favorit auf die Gastgeberrolle.

Bis zum 3. März 2017 muss der DFB sein Interesse offiziell bei der UEFA hinterlegt haben. Am 27. April 2018 müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht sein. Die Entscheidung über den EM-Gastgeber fällt das UEFA-Exekutivkomitee im September 2018. Diese Daten wurden durch das Gremium am Freitag festgelegt.

Die nächste EM findet 2020 in 13 europäischen Ländern statt. In München werden dabei drei Gruppenpartien und ein Viertelfinale ausgetragen. Beide Halbfinals und das Endspiel steigen im Londoner Wembleystadion.

UEFA vergibt Europa-League-Finale 2018 an Lyon

Gleichzeitig bestimmte die UEFA auch, dass das Finale der Europa League am 16. Mai 2018 in Lyon stattfinden wird. Das EM-Stadion in der französischen Metropole - mit Platz für knapp 60 000 Zuschauer - wurde am Freitag zum Austragungsort des kleinen Europacup-Endspiels auserkoren. Der Champions-League-Sieger wird zehn Tage später in Kiew gekürt. Die ukrainische Hauptstadt war bereits im September als Austragungsort bestimmt worden. 2017 finden die Endspiele am 3. Juni in Cardiff (Champions League) und 24. Mai in Stockholm (Europa League) statt.

dpa