Dunja Hayali: Was an Sexismus gefährlich ist

Berlin - Sexismus ist Alltag. Manchmal drückt er sich darin einfach darin aus, dass Mineralwasser für Mädchen in rosa und für Jungs in hellblauen Flaschen verkauft wird. Dunja Hayali ärgert sich nicht nur darüber.

Dunja Hayali hat für ZDFneo einen Dokumentarfilm über Sexismus gedreht. Als der Sender sie gefragt hat, habe sie sofort zugesagt, erzählt die Journalistin im Interview. Frauen seien zwar selbstbewusster und Männer für das Thema sensibler geworden. „Aber ich glaube, dass das ein Thema in Wellen ist. Es kommt und geht nie so ganz.“

Wer hatte denn die Idee zu dem Filmprojekt?

Dunja Hayali: Da ich mich mit dem Thema Sexismus zumindest beruflich noch nicht wirklich befasst habe, wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, so einen Film darüber zu machen. Der Sender, also ZDFneo, ist auf mich zugekommen.

Gab es einen konkreten Anlass dafür, das Thema aufzugreifen?

Dunja Hayali: Solange es Männer und Frauen gibt, wird Sexismus immer ein Thema sein. Ich habe allerdings aus einem anderen Grund sofort zugesagt. Ich war damals in Indien, als es zu der Gruppenvergewaltigung kam. Ich habe hautnah miterlebt, wie eine Stadt sich verändert hat, aber auch, wie unterschiedlich Männer und Frauen darüber gesprochen haben. Ich habe mich damals gefragt, wie wir hier in Deutschland damit umgehen würden. Deshalb fand ich die persönliche, offene und direkte Herangehensweise des Films extrem spannend.

Was war die überraschendste Erkenntnis?

Dunja Hayali: Zwei Dinge: Zum einen, dass Sexismus und sexuelle Belästigung auch etwas Persönliches ist, weil jeder seine eigenen Grenzen setzt. Was für mich vielleicht noch okay ist, mag für jemand anderen schon total verletzend sein. Und zum anderen, dass Frauen - oder auch Männer -, die sexuell belästigt werden, sich nicht dazu äußern. Aber gerade wenn es um verbale Übergriffe geht, hilft es, diese sofort zu thematisieren. Wenn man sagen würde: „Hey, pass mal auf, was du gerade gesagt hast, auch wenn du es nicht so meinst, ist für mich verletzend“, dann gebe ich meinem Gegenüber die Chance zu begreifen und zu lernen. Wenn man ihm diese Chance nicht gibt, dann wird man möglicherweise immer wieder zum Opfer und der andere immer wieder zum Täter.

Haben sie selbst solche Situationen erlebt?

Dunja Hayali: Meine Schmerzgrenze ist ziemlich hoch, was in manchen Fällen wahrscheinlich gar nicht so gut ist, denn damit erlaube ich meinem Gegenüber eine Grenzüberschreitung, die für andere Frauen vielleicht nicht okay ist. Es gab aber auch Situationen, in denen ich mich gefragt habe, ob ich jetzt was sagen soll oder nicht. War es jetzt ein Kalauer, den alle lustig finden, und wenn ich was sage, bin ich die Spaßbremse? Und während ich darüber nachgedacht habe, ob vielleicht einige doch nur aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus mitgelacht haben, ist der Moment des Einspruchs vergangen.

Verändert sich die Gesellschaft positiv im Umgang mit Sexismus?

Dunja Hayali: Ich hab zwei Nichten, die sind Mitte und Ende 20. Wenn ich mir deren Freundeskreis angucke, habe ich das Gefühl, es wird besser. Das liegt auch daran, dass Männer für das Thema sensibler und empathischer geworden sind und Frauen selbstbewusster. Aber ich glaube, dass das ein Thema in Wellen ist. Es kommt und geht nie so ganz. Aber wenn wir uns über „Gender“ unterhalten, habe ich den Eindruck, dass wir in den 70er, 80er Jahren weiter waren als jetzt. Oder gab es damals auch Mineralwasser für Kinder in einer rosa und einer hellblauen Flasche? Ich als Laie dachte, dass wir das überwunden hätten.

In einem der Experimente im Film widersprechen auch viele Männer sexistischen Bemerkungen.

Dunja Hayali: Wir Frauen kommen bei diesem Thema auch nicht weiter, ohne das Umdenken und ohne die Hilfe klardenkender Männer. Aufstehen, sich einmischen, Gesicht zeigen, diese Form der Zivilcourage scheint eh zuzunehmen. Und das ist in Zeiten, in denen die Verrohung der Sprache oder aber auch der Spaß an Hass und Hetze gegen Schwächere zunimmt, extrem wichtig.

Was ist das Gefährliche an Sexismus?

Dunja Hayali: Er erniedrigt einen Menschen, auf Grund seines Geschlechts. Ein Merkmal, was wir uns nicht mal ausgesucht haben. Ich kenne Frauen in Männerberufen, von der Sekretärin bis hin zur Akademikerin, die anfangen, sich selbst klein zu machen. Die am Ende sogar soweit sind, die Schuld bei sich zu suchen. Auf lange Sicht ist das gefährlich, denn was bewirkt das? Aus wirtschaftlicher Sicht würde man wohl sagen, dass das eine Verschwendung von Potenzialen ist. Aus menschlicher Sicht frage ich, warum die Würde und die Rechte eines Mannes im Jahre 2016 höher gestellt sind als die einer Frau.

ZUR PERSON

Dunja Hayali (42) kommt aus Datteln in Westfalen und hat irakisch-christliche Eltern. Nach dem Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln begann sie ihre Fernsehkarriere bei der Deutschen Welle. Seit 2010 ist Hayali Hauptmoderatorin des ZDF-Morgenmagazins, sie dreht auch Reportagen für den Sender. 2016 gewann sie eine Goldene Kamera in der Kategorie „Beste Information“. Hayali lebt in Berlin-Kreuzberg.

ZDFneo zeigt „Wie sexistisch sind wir?“ am Mittwoch, 14. Dezember, um 21.45 Uhr.

