Frank Rosin: TV-Koch geht mit seinen Freunden in Düsseldorf feiern - dann muss die Polizei eingreifen

Nach einem Vorfall in einer Disco in Düsseldorf wird nun gegen Frank Rosin ermittelt.

Der Sternekoch Frank Rosin war in einem Club in Düsseldorf feiern. Wegen eines Vorfalls dort soll nun die Polizei gegen ihn ermitteln.

Frank Rosin wollte mit seinen Freunden feiern gehen.

In der Altstadt von Düsseldorf soll es jedoch zu einem Zwischenfall gekommen sein.

Gegen den Sternekoch aus Dorsten soll Anzeige erstattet worden sein.

Düsseldorf - Dieser Abend ging für Frank Rosin (53) wohl mächtig in die Hose. Er soll in einem Club in der Düsseldorfer Altstadt mit einer Frau aneinandergeraten sein, berichtet RUHR24.de*.

Frank Rosin in Düsseldorf: Unschöne Szenen auf der Tanzfläche?

Eigentlich wollte der TV-Koch Frank Rosin aus Dorsten* nur einen gemütlichen Abend mit Freunden in einem Club verbringen. Dafür ging es extra nach Düsseldorf. In der Disco "Sir Walter" in der Altstadt kam es jedoch zu einem vielleicht folgenschweren Vorfall.

Laut Informationen der Bild soll es bereits im Januar zu dem Vorfall gekommen sein. Mitten auf der Tanzfläche sei Frank Rosin mit einem weiblichen Gast des Clubs aneinandergeraten. Nach Aussagen von Zeugen soll er die Frau aus bisher nicht geklärten Gründen angerempelt und bewusst berührt haben.

Sternekoch Frank Rosin aus dem Club verwiesen?

Hauptkommissar André Hartwich äußerte sich gegenüber der Bild zu den Vorwürfen gegen den TV-Koch: "Wir hatten am 18. Januar um 0.48 Uhr einen Einsatz in einer bekannten Altstadt-Disco. Eine Frau gab an, von einem Mann belästigt worden zu sein. Dabei handelte es sich um einen 53-jährigen Gast. Bei dem Beschuldigten wurde ein Alkoholtest durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Die Ermittlungen laufen noch."

Bei dem Beschuldigten soll es sich um Frank Rosin handeln. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei der zweifache Sternekoch stark alkoholisiert gewesen, sollen Zeugen ausgesagt haben. Nach diesem Vorfall musste er den Club in der Altstadt in Düsseldorf verlassen.

Anwalt von Frank Rosin soll Akteneinsicht beantragt haben

Mehrere Zeugen sollen vor Ort noch versucht haben, die Situation zu beruhigen. Was genau in der Nacht passiert ist, müssen nun weitere Vernehmungen klären. Auch Frank Rosin müsse sich gegenüber der Polizei Düsseldorf noch genauer zu der besagten Nacht äußern.

Der Anwalt des 53-Jährigen hat sich schon in die Angelegenheit eingeschaltet. Er soll bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragt haben. Seiner Meinung nach soll es mehrere Zeuge geben, die seinen Mandanten entlasten könnten.

Frank Rosin dreht derzeit neue Folge von "Rosins Restaurant" auf Kabel eins

Zumindest beruflich läuft es für den Sternekoch derzeit bestens. Anfang Februar trat Frank Rosin gegen Ex-Fußballer Mario Basler bei "Schlag den Star" (ProSieben)* an und konnte die TV-Show sogar für sich entscheiden. 100.000 Euro durfte er nach knapp sechs Stunden mit nach Hause nehmen.

Video: Erkannt? So sah Sternekoch Frank Rosin in den Achtzigern aus

Derzeit steht Frank Rosin allerdings für den Sender Kabel eins vor der Kamera. In seiner eigenen Show "Rosins Restaurants" versucht er, kleine Gaststätten und Restaurants vor der Pleite zu retten. Seit mehreren Wochen reist er dafür mit seinem Team durch Deutschland. Auch wenn es dadurch bei Instagram ruhiger um den Dorstener geworden ist, gibt er ab und an einen Einblick in den Alltag am Set. Aqua

