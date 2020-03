Offenbar Geheim-Coup mit Wendler bei DSDS - Bohlen sieht rot

Hat es Michael Wendler in die DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen geschafft?

Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury brodelt die Gerüchteküche um einen möglichen Nachfolger. Nun könnte offenbar die Wendler-Sensation bevor stehen.

Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo bei DSDS * brodelt die Gerüchteküche.

bei * brodelt die Gerüchteküche. Wer wird sein Nachfolger in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ ?

? Michael Wendler soll Gerüchten zufolge mit RTL in Verhandlungen stehen.

Köln - Das wäre DER Hammer bei „Deutschland sucht den Superstar“: Medienberichten zufolge soll nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury RTL bereits mit einem Nachfolger in Verhandlungen stehen. Und mit dem Namen, der dort genannt wird, hätte wohl niemand gerechnet.

RTL-Gerüchte um Xavier-Naidoo-Nachfolger bei DSDS

In der vergangenen Woche saßen Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen mit minimiertem Publikum nur zu Dritt am Jury-Pult - der Platz von Xavier Naidoo war nach dessen Rauswurf wegen Rassismusvorwürfen leer geblieben. Doch schon in der Sendung überraschte Dieter Bohlen (66) mit der Ankündigung: „Wir werden hier nächsten Samstag wieder zu viert sitzen!“ Sofort machten Spekulationen um mögliche Kandidaten die Runde.

Geheim-Coup mit RTL? Wendler-Sensation bei DSDS?

Wie die Bild nun exklusiv erfahren haben will, verhandelt der Sender tatsächlich mit Michael Wendler (47), der erst kürzlich mit seinem Schlagabtausch mit Oliver Pocher für jede Menge Schlagzeilen sorgte. Wird der Schlagersänger tatsächlich schon in der kommenden Woche in der Castingshow zu sehen sein?

„Nach BILD-Informationen gab es dazu schon in der letzten Woche Verhandlungen zwischen Wendler-Manager Krampe und RTL-Verantwortlichen. Diese sollen demnach zeitnah weitergeführt werden“, heißt es in dem Bericht.

Ob „der Wendler“ - wie sich der Sänger gern selbst bezeichnet - nur einmalig als Gastjuror oder dauerhaft in den weiteren Liveshows zu sehen sein soll, soll noch nicht geklärt sein.

Das sagt Dieter Bohlen zu den Wendler-Gerüchten bei DSDS

Auch bei DSDS-Urgestein Dieter Bohlen hat Bild nach eigenen Angaben wegen der Wendler-Gerüchte nachgefragt. Der will aber nichts von einem möglichen Deal mit dem Sänger wissen. „Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben“, zitiert ihn die Bild. Nach Ansicht des ehemaligen Modern-Talking-Musikers wäre es auch denkbar, dass die Jury einfach zu dritt weitermache.

Auch RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer zitiert das Blatt: „Wer, ob ein oder wechselnde Juroren demnächst in der Jury sitzen werden, können wir angesichts der momentanen Lage und den damit verbundenen Reisebeschränkungen (Anm. d. Redaktion: wegen der Coronavirus-Krise*)noch nicht sagen. Das wird - wie vieles derzeit - eine kurzfristige Entscheidung, über die wir informieren werden, sobald etwas feststeht.“

Und was sagt der Wendler zu den Spekulationen? Der wollte sich auf Anfrage offenbar nicht äußern. Aber vielleicht steht auch er bald auf der DSDS-Bühne, so wie am vergangenen Samstag Dieter Bohlen mit Jury-Kollege Pietro und den ehemaligen Kandidaten Alexander Klaws und Juliette Schoppmann:

