DSDS-Boss Dieter Bohlen demütigt Jurykollegin Leony: „Ausstrahlung wie eine Putzfrau“

Von: Lisa Klugmayer

Dieter Bohlen kann es nicht lassen. Nachdem der Poptitan gerade erst wegen eines sexistischen Kommentars gegen DSDS-Kandiatin Jill heftig Gegenwind bekommen hat, nun die nächste verbale Entgleisung. Diesmal geht die fiese Spitze gegen Jurykollegin Leony.

Köln – DSDS und Dieter Bohlen (68) kommen gerade nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem der Poptitan sich abfällig über das Liebesleben von Kandidatin Jilll Lange (22) geäußert hat, nun die nächste zweifelhafte Bemerkung. Diesmal muss Jury-Kollegin Leony (25) als Zielscheibe für Dieter Bohlen herhalten.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Dieter Bohlen polarisiert – und genau deswegen hat RTL ihn wohl zurück hinter das DSDS-Jurypult geholt. Der Poptitan bringt Quoten und genau deswegen hat er wohl auch Narrenfreiheit beim Kölner Sender. Denn nach dem Sexismus-Skandal rund um Jill Lange, muss sich nun ausgerechnet Jury-Kollegin Leony einen wenig schmeichelhaften Spruch von dem Poptitan gefallen lassen.

Nach dem gemeinsamen Videodreh zu dem neu aufgenommenen Modern-Talking-Hit „Brother Louie“ hat Dieter Bohlen wohl den Produzenten von Leony angerufen, wie sie im Interview mit dem Radiosender RPR1 erzählt. „Leony ist schon gut – hat eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau“, so Dieter Bohlen über Leony. Doch die DSDS-Jurorin nimmt den fiesen Spruch überraschend gelassen. „Aber ich habe ihm das nicht übel genommen“, verrät sie.

Fieser Spruch von Dieter Bohlen: DSDS-Jurorin Leony bleibt gelassen

„Ich glaube, das, was er meinte, war, dass ich kein ‚Star Appeal‘ hätte. Aber natürlich kann man sowas anders ausdrücken – das war jetzt nicht politisch korrekt, was er gesagt hat“, sagte die Sängerin. „Aber ich finde, wenn dir jemand, der es sehr, sehr weit geschafft hat, solche Sachen sagt, dann sollte man erst mal drüber nachdenken, bevor man sagt: ‚Oh, was für ein Arschloch!‘. Sondern einfach mal was annehmen und sagen: ‚Okay, gut, ich muss noch ein bisschen an der Ausstrahlung arbeiten!‘“

