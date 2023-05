Dschungelkönigin Djamila Rowe schießt bei „Grill den Henssler“ gegen Lucas Cordalis

Von: Sarah Wolzen

Im Dschungelcamp konnte sich Djamila Rowe klar gegen Lucas Cordalis durchsetzen. Bei „Grill den Henssler“ teilt sie nun gegen ihren ehemaligen Kontrahenten aus.

Hamburg - Djamila Rowe (55) gewann am 29. Januar 2023 die 16. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Große Hoffnungen auf die Dschungelkrone hatte sich auch Lucas Cordalis (55) gemacht - musste sich jedoch mit dem dritten Platz zufrieden geben. Bei „Grill den Henssler“ lässt die amtierende Dschungelkönigin ihre IBES-Zeit noch einmal Revue passieren und findet klare Worte in Richtung des Drittplazierten.

Nach Dschungelcamp-Sieg: Djamila Rowe tritt bei „Grill den Henssler“ an

In der zweiten Folge der neuen „Grill den Henssler“-Staffel kommt es am Sonntagabend (30. April) zu einer kleinen Dschungel-Reunion. Djamila Rowe und Mitcamper Papis Loveday (46) treten im Hauptgang gegen Steffen Henssler an. Natürlich lässt es sich Moderatorin Laura Wontorra (34) dabei nicht nehmen, bei der Dschungelkönigin nachzuhaken, wie es um ihre Sympathien gegenüber ihren Dschungel-Mitstreitern so bestellt ist.

Auf die Frage „bei welchem Camper warst du denn so richtig traurig als er ausgezogen ist?“ verkündet die 55-Jährige freudestrahlend: „bei Papis!“ Doch als Laura Wontorra dann wissen möchte, über welchen Auszug sie richtig froh gewesen sei, verfinstert sich ihre Mine sofort.

Djamila Rowe findet bei „Grill den Henssler“ klare Worte über Lucas Cordalis

„Bei Lucas!“, gibt Djamila Rowe freimütig zu und nimmt erst einmal einen großen Schluck Wein. Während Papis sich ein lautes Lachen nicht verkneifen kann und das Publikum im Studio zu jubeln beginnt, scheint für die Dschungelkönigin das Thema beendet zu sein. Auch Moderatorin Laura Wontorra spart es sich, an dieser Stelle noch einmal nachzuhaken. Wozu auch? Schließlich dürfte Djamila Rowes Antwort die wenigsten überraschen.

Dschungelkönigin Djamila Rowe findet klare Worte über Lucas Cordalis © RTL+

Lucas Cordalis war seinerzeit bei IBES angetreten, um die Dschungelkrone zurück ins Hause Cordalis zu holen. Doch im Gegensatz zu seinem Vater König Costa I (†) konnte der Ehemann von Daniela Katzenberger (36) nicht besonders viele Sympathiepunkte einheimsen. Dazu trug unter anderem eine homophobe Bemerkung in Richtung Papis bei. Von Folge zu Folge machte er sich immer unbeliebter, bis die Dschungelcamp-Fans schließlich sogar den Rauswurf von Lucas Cordalis forderten, nachdem er sich mit einem Spruch über die Heim-Vergangenheit von Djamila endgültig ins Aus geschossen hatte.

Ihre Zeit im Dschungelcamp ist auch an Claudia Effenberg (57) nicht spurlos vorbeigegangen. Seit ihrem IBES-Auszug leidet sie an einer fiesen Krankheit und erhebt deshalb schwere Vorwürfe gegen RTL.