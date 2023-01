Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis erzählt skurrile Geister-Story

Teilen

An Tag 8 im Dschungelcamp sitzen die Teilnehmer gemütlich beieinander. Lesen Sie hier, welche skurrile Geister-Story Lucas Cordalis da erzählt:

An Tag 8 im Dschungelcamp liegen die Nerven schon etwas blank. Schon seit mehr als einer Woche sind die Teilnehmer im australischen Dschungel, es wird gezankt, gezofft und gestritten, was das Zeug hält. Doch auch am Lagerfeuer tauscht man sich gerne aus. An Tag 8 rücken die Camper mal wieder näher zusammen.

MANNHEIM24 verrät, welche skurrile Geister-Story Lucas Cordalis im Dschungelcamp erzählt.

Schon zum 16. Mal wird eine neue Staffel „Dschungelcamp“ auf RTL ausgestrahlt. Für mehr als 14 Tage müssen die Stars im australischen Dschungel ausharren, um am Ende die Krone zu bekommen. (fas)