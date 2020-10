Dschungelcamp 2021 (RTL): Nach Mobbing-Drama im Sommerhaus - Fans drohen mit Boykott

Die Gerüchteküche rund ums Dschungelcamp 2021 auf RTL brodelt wie verrückt. Lisha und Ex-Bachelor Andrej Mangold sollen nach Wales ziehen - zum Unmut der IBES-Fans.

North Wales in Großbritannien - Im Januar 2021 ist es so weit, dann flimmert die 15. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL über die heimischen Bildschirme. Bis es so weit ist, wird fleißig die Kandidaten-Gerüchteküche angeheizt. Besonders die beiden „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Lisah und Andrej Mangold werden als heiße Dschungelcamp-Kandidaten gehandelt.

Das kommt bei treuen IBES-Fans allerdings gar nicht gut an - sie drohen Sender RTL mit einem Boykott. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.