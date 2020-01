Dschungelcamp 2020: Kandidatin mit pikantem Intim-Video kurz vor Staffel-Start erpresst

Anastasiya Avilova ist Teilnehmerin der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Die Brünette zeigt gerne ihren heißen Body, doch genau das wird ihr zum Verhängnis.

Anastasiya Avilova (31) ist Teil der diesjährigen IBES-Staffel in Australien.

(31) ist Teil der diesjährigen in Australien. Die 31-Jährige setzt auf ihrem Instagram-Account gerne ihre Figur in Szene.

Jetzt verrät sie ein pikantes Geheimnis.

München - Heiße Kurven, volle Lippen und eine lockige Mähne. Anstasiya Avilova zeigt gerne was sie hat. Auf ihren Social-Media-Accounts postet die schöne Brünette viele Bilder im Bikini oder ein Video an der Pole-Dance-Stange. Auch in der Vergangenheit hat sich Anastasiya Avilova nicht für ihren Körper geschämt. Ihr früheres Verhalten wird der Dschungelcamp-Kandidatin jetzt zum Verhängnis.

Dschungelcamp 2020: Kandidatin Anastasiya Avilova wird mit intimem Aufnahmen erpresst

Die 31-Jährige ist ab dem 10. Januar im australischen Dschung el auf RTL zu sehen. Ihre Mitkandidaten versprechen viel (tz.de*). Doch ihre Teilnahme birgt nicht nur Positives, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story verrät. „Es gibt eine Person die mir seit längerem sehr unangenehme Nachrichten schreibt und mich erpressen möchte“, gesteht sie. „Ich möchte mich auf keinen Fall von jemanden erpressen lassen. Ich zahle keinen Cent an so eine Person.“ Womit sie erpresst wurde? Mit einem Sextape!

Vor acht Jahren, als Anastasiya Avilova nach Deutschland kam, wollte ihr damaliger Ehemann, dass auch sie finanziell etwas beiträgt. „Das war natürlich in Ordnung“, sagt sie. Zuerst habe sie in einem Ein-Euro-Shop und später in einem Baumarkt als Aushilfe gearbeitet. Doch das sei zu wenig gewesen. „Ich hatte immer zu Hause dieses Schuldgefühl und diesen Druck“, sagt sie in ihrer Story.

Die Dschungelcamperin dachte sie fährt zum Modelshooting - doch tappt dabei in eine Falle

Die 31-Jährige habe sich damals noch nach anderen Jobs umgesehen und sei bei einer Modeplattform fündig geworden. „Ich habe eine Anzeige entdeckt. Dort konnte man 1250 Euro auf einmal verdienen. Das war für mich ein Vermögen“, erklärt sie. Laut Anastasiya Avilova ginge es damals um einen Film, bei dem man sich sexy präsentieren sollte. Die Brünette unterschrieb den Vertrag.

Das ändert sich in der diesjährigen Staffel (tz.de*).

Doch als sie am Drehort ankam, war ihr sofort klar um was es sich eigentlich handelte. „Das ist nichts worauf ich stolz sein kann“, gibt sie zu. Sofort rief sie ihren Mann an und bat ihn sie abzuholen. Seine Antwort: „Du musst Geld verdienen, das ist nicht mein Problem“, erinnert sich die Brünette. Also drehte die 31-Jährige einen Soft-Erotik-Film. „Ich hatte keinen Geschlechtsverkehr vor der Kamera“, betont Anastasiya Avilova.

Ein Kapitel ihres Lebens auf das sie nicht gerade stolz ist. Dass sie damit jetzt rausrückt hat einen Grund: „Keine Frau darf sich so unter Druck gesetzt fühlen“, sagt sie.

Alle Infos zu Anastasiya Avilova im Überblick (tz.de*).

Video: Alle Dschungelcamp-Kandidaten im Überblick

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.