Dschungelcamp 2020: Nur noch einmal schlafen, dann ist die „Danni Show“ vorbei

Tag 8 steht im Dschungelcamp an und das bedeutet heute findet die letzte Prüfung satt, bei der die Zuschauer die Kandidaten per Telefon bestimmt haben. Ab heute muss dann der erste Kandidat gehen.

Die 14. Staffel des Dschungelcamps läuft aktuell.

Elena und Danni müssen wieder gemeinsam zur Dschungelprüfung.

Ab heute fliegt der erste Kandidat raus.

Update, 21.10 Uhr: Nachdem gestern mit der vierten gemeinsamen Prüfung von Danni und Elena Dschungel-Geschichte geschrieben wurde, verbessern die Dauer-Streit Camperinnen ihre Statistik heute Abend auf satte fünf Prüfungen. Für die folgenden Staffeln wird es wohl nur schwer ein Duo geben, dass diese legendäre Marke knacken kann! Wir ziehen also schon jetzt den Hut vor diesen echten Dschungel-Legenden.

Update, 20.20 Uhr: Noch knapp zwei Stunden, bis der Wahnsinn im Dschungel wieder losgeht, und heute beginnt die wirklich heiße Phase in Australien. Denn: Von nun an wird rausgewählt. Das dürfte für viele Fans eine erlösende Nachricht sein - denn die Camper haben von nun an das Zepter selbst in der Hand, wenn es darum geht, die oder den Auserwählten für die Prüfung zu wählen - was das Ende für die One-Woman-Show von Danni Büchner bedeuten könnte.

Trotzdem kommen wir heute noch einmal in den Genuss einer Prüfung mit Danni Büchner und Elena Miras. Wir hoffen auf viele Tränen und miese Lästereien. Bis gleich!

Dschungelcamp 2020: Letzte Prüfung mit Danni Büchner? Ab heute wird rausgewählt

Ja, bald ist es geschafft, bald müssen wir nicht jeden Tag Danni Büchner in der Dschungelprüfung sehen, denn ab morgen wählen sich die Kandidaten im Team selbst. Heißt Danni bekommt weniger Show-Time und unsere Nerven werden etwas geschont. Die sind nämlich nach einer Woche von Danni Büchners Gejammer und Gemecker strapaziert und wenn wir diese Mitleidstour wenigstens mal fünf Minuten nicht sehen müssen ist das unser „Seelenbalsam“. Heißt eine „Win-Win-Situation“ für alle - sogar für die Kandidaten, denn die bekommen vielleicht mehr Sterne in einer Prüfung und dann mehr Essen. Denkbar wäre dann auch, dass sich vielleicht einmal die Gemüter wieder etwas beruhigen und doch keine Bombe platzt* - wegen des Kuh-Urins wie im Dschungelcamp-Ticker von gestern nachzulesen ist.

Dschungelcamp 2020: Platzt doch keine Bombe im Camp oder geht der Psycho-Terror weiter?

Oder doch nicht? Die Fronten scheinen sich immer mehr zu erhärten im Dschungelcamp, nachdem sich mittlerweile zwei Lager gebildet haben. Auf der einen Seite Danni Büchner*. Ihr zur Seite stehen Anastasiya Avilova*, Sven Ottke* und Claudia Norberg*. Wobei letztere schon am Schwanken ist. Auf der anderen Seite stehen allen voran Elena Miras* und Sonja Kirchberger*, wobei sich Toni Trips* und Markus Reinecke* kurz dahinter einreihen. Auch Prince Damien* und Raúl Richter* stehen auf dieser Seite, wenn auch nicht ganz so offensiv. Der einzige, der bisher sich da komplett rauszuhalten scheint, ist Marco Cerullo*. Wie es hier weitergeht werden wir die nächsten Tage sehen.

Dschungelcamp 2020: Elena und Danni müssen zur fünften gemeinsamen Prüfung

Heute kommt die „Danni Show“ zurück auf Sendung, denn Elena und Danni müssen noch einmal zusammen in die Dschungelprüfung - weil es so schön ist. „Das große GenÖle“ heißt die letzte Prüfung zu der die Zuschauer die beiden zum fünften Mal gemeinsam schicken. Ob dieses Mal die Zusammenarbeit besser klappt? Immerhin ließ die Aussicht, dass die letzte Prüfung vor ihnen liegt, die beiden nach der Verkündung jeden Streit vergessen und sich in den Armen liegen. Das war sogar unerwarteter als der Flitzer bei „Stern TV“ oder Günther Jauchs Aussage über das Dschungelcamp bei „Wer wird Millionär?“.

Aktuell sind es noch 11 Kandidaten im Dschungelcamp*, nachdem Günther Krause aus gesundheitlichen Gründen nach Tag 1 das Dschungelcamp verlassen* musste. Ab heute fliegt dann der erste Kandidat* raus.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

SL

Rubriklistenbild: © TVNOW / Stefan Menne