Dschungelcamp 2020: So anders sah Moderator Daniel Hartwich früher aus

Daniel Hartwic h (41) ist seit dem Tod vonDirk Bach (†51) an der Seite von Sonja Zietlow (51) aus dem australischen Dschungel nicht mehr wegzudenken. Zum achten Mal moderiert er im kommenden Jahr mit seiner Kollegin dasDschungelcamp. Im Januar 2020 dürfen sich Fans wieder auf das Duo mit den frechen Sprüchen freuen. Dann beginnt die nächste „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Staffel in Down Under.

Daniel Hartwich wohnt während Dschungelcamp-Dreharbeiten im Wohnwagen

Unter denDschungelcamp-Bewohnern gibt es regelmäßig Streitereien und Gezicke wegen des Schlafplatzes. Die beliebten Hängematten sind schnell besetzt und auch die Feldbetten sind beliebt. Wer nicht schnell genug ist, muss auf dem Boden schlafen. Spinnen, Schlangen und Käfer inbegriffen. Doch auch Moderator Daniel Hartwich wohnt nicht im luxuriösen fünf-Sterne-Hotel während der Zeit im australischen Dschungel. Sein Schlafdomizil ist laut rtl.de ein Wohnwagen. Genau wie die Dschungelcamp-Bewohner beschränkt sich der Moderator nur auf das Nötigste.

RTL-Moderator Daniel Hartwich: Vom Kinderfernsehen ins Dschungelcamp

Der 41-Jährige Moderator kommt gebürtig aus Frankfurt am Main. Dort studierte er Germanistik und Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Seinen ersten Moderationsjob hatte er für die KI.KA-Sendung TKKG - der Club der Detektive, berichtet gala.de. Seit 2008 leitet er zusammen mitMarco Schreyl die RTL-Sendung Das Supertalent, für seine Moderation bekam er 2009 die Goldene Kamera verliehen. Im Jahr 2010 war er zum ersten Mal zusammen mit Nazan Eckes für die Sendung Let‘s Dance im TV zu sehen. Später übernahmSyvie Meis deren Part und aktuell moderiert Victoria Swarovski das Format an der Seite von Hartwich. Seit 2013 führt er schließlich zusammen mit Sonja Zietlow mit bissigen Kommentaren durch die Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“.

Fans sind schon jetzt gespannt, welche Stars sich das Duo in der kommenden Staffel besonders vorknöpfen wird. Hoch im Kurs könnten TV-Sternchen Anastasiya Avilova und Antonia Komljen stehen, die vor allem durch ihre freizügigen Instagram-Kanäle bekannt sind. Oder bekommen etwa Wendler-Ex Claudia Norberg oder DSDS-Gewinner Prince Damien ihr Fett weg?

Foto-Beweis! Früher sah Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich ganz anders aus

Daniel Hartwich war früher deutlich fülliger. Im Alter von 18 Jahren brachte der Dschungelcamp-Moderator noch 140 Kilo auf die Waage. Gegenüber Express.de sagte er: „Ich hatte das typische Jojo-Effekt-Problem. Ich habe zu- und wieder abgenommen, dann wieder zu- und wieder abgenommen.“ Doch irgendwann war es dem Moderator zu viel: Mit regelmäßigem Training nahm er extrem ab und wiegt jetzt circa 85 Kilogramm.

+ Auf diesen Fotos in den Jahren 2010 (l.) und 2008 (r.) sah Daniel Hartwich noch deutlich fülliger aus. © Wolfgang Kumm dpa/lbn / dpa/Jörg Carstensen

Sein Familienleben hält Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich privat

Über sein Leben außerhalb der TV-Kameras verrät der Moderator nur wenig. Über seine Beziehung zu Freundin Hannah Hoelscher hat er noch nie ein Wort verloren, berichtet abendzeitung-muenchen.de. Auch über seine beiden Kinder, die 2014 und 2017 zur Welt gekommen sein sollen, ist nichts bekannt. Daniel Hartwich ist ein wahrer Künstler darin, sein Privatleben geheim zu halten.