Dschungelcamp 2020: Die Luxusartikel der Promis - vom Nieten-Set bis zur Ansteckblume

Das Dschungelcamp ist in die nächste Runde gestartet. Auf welche Luxusgegenstände die Stars im Camp nicht verzichten können, lesen Sie hier nach.

Am 10. Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ (alle Infos im Ticker).

startet die neue Staffel von (alle Infos im Ticker). Die Kandidaten sind schon in Australien angekommen und warten auf ihren Einzug ins Camp .

angekommen und warten auf ihren . Ihre zwei Luxusartikel haben die Stars schon verraten.

Sydney - Die letzten Tage vor dem Dschungelcamp sind angebrochen. Am Freitag beginnt die 14. Staffel des Promi-Bootcamps. Die 12 Kandidaten sind schon in Australien gelandet und genießen ihre letzten Tage in Freiheit in einem Luxushotel. Am Flughafen in Frankfurt haben die Camper ihre Luxusartikel, die sie mit in den Dschungel nehmen, verraten.

Dschungelcamp 2020 - alle Luxusartikel im Überblick: die Camper setzen auf Foto-Kissen

Da haben sich die Stars doch abgesprochen! - Die Auswahl der Luxusartikel der Camper lässt das zumindest vermuten. Auf jeder zweiten Liste steht ein, mit Bildern bedrucktes, Kissen. Aber auch Ohropax und Make-up sind beliebte Gegenstände, berichtet RTL.

Welche Luxusartikel nehmen die Dschungelcamp-Kandidaten mit?



Der Superhändler Markus Reinecke war bei seiner Wahl besonders kreativ

Während Raúl Richter sich für Ohropax und Haargel entschieden hat, war Markus Reinecke etwas ausgefallener. Der Superhändler nimmt eine Ansteck-Blume fürs Mikro mit ins Camp. „Das ist eins meiner Luxusartikel, weilohne Blume geht ja gar nichts“, sagt er im Interview. Sein zweiter Gegenstand ist ein Tuch: „Das kann ich als Gürtel nehmen, als Kopftuch, als Schnuffeltuch. Oder ich kann mich einfach verstecken.“

Danni Büchner hingegen nimmt dieselben Luxusgegenstände mit in den Dschungel wie auch ihr verstorbener Mann Jens Büchner 2017. „Ich nehme ein Parfum mit. Das hatte Jens auch mitgehabt, also nicht das, aber ein Parfum. Ich weiß, Kissen ist vielleicht albern, aber ich brauchte das,“ sagt sie und hält ein Kissen mit Fotos von ihrer Familie in die Kamera.

Im britischen Dschungelcamp gab es bereits einige Veränderungen. Nun ist klar: Auch im deutschen Dschungelcamp gibt es 2020 Neuerungen - RTL bricht mit zwei alten Traditionen *.

Seit Wochen kämpft Australien mit schweren Buschbränden. Trotzdem findet am Freitag die erste Folge des Dschungelcamps statt. Für viele Promis ein Dorn im Auge. Ein weiteres tragisches Ereignis überschattet das RTL-Dschungelcamp: Kameramann Manni ist verstorben.*

Video: Dschungelcamp: Die verrücktesten Luxusgegenstände aller Staffeln

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.