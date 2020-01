Elena rastet nach Dschungelprüfung aus - dann explodiert sie endgültig wegen Sven Ottke

Zicken-Alarm im Dschungelcamp 2020. Zwischen Diva Elena Miras und Sven Ottke kracht es erneut - der Grund jedoch sorgt für Kopfschütteln.

München - Eigentlich hätten die Camper um Elena Miras nach der geglückten Dschungelprüfung von Raúl Richter, Markus Reinecke und Sven Ottke allen Grund zur Freude gehabt. Immerhin holte das Männer-Trio sechs von sieben Sternen bei der „Höhenfluch“-Prüfung und sorgte damit für reichlich Essensnachschub.

Doch während die Männer in schwindelerregender Höhe um Sterne kämpfen, hat Elena Miras ein ganz anderes Problem. Ihre Flasche ist verschwunden! „Raúl hat seine Flasche dagelassen“, bemerkt sie panisch, nachdem sich Raúl mit Markus und Sven zur Dschungelprüfung aufgemacht haben. Und welche Flasche hat er stattdessen mitgenommen? „Meine! Ich raste aus“, kreischt sie.

Dschungelcamp 2020: Elena sorgt für Zicken-Alarm - wegen einer Lappalie

Die TV-Diva sorgt mal wieder für ein echtes Zicken-Drama! „Oh nein! Wie ekelhaft. Ich trinke nicht. Ich muss ja hier versorgt werden mit Wasser. Eine Flasche steht mir ja zu. Jetzt habe ich keine“, sagt Elena und dürfte mit ihrem Anfall bei vielen TV-Zuschauern für Kopfschütteln gesorgt haben. Ist das wirklich Elenas Ernst?

Während ihrer Zeit im australischen Dschungel krabbelten schon Kakerlaken, Riesenmehlwürmern und anderes Ungeziefer über sie herum, aber von einer fremden Flasche trinken ist ein No-Go für die junge Mutter? Auch Prince Darmian wirkt ein wenig fassungslos und schlägt daher vor: „Nimm dir doch ‘ne Tasse!“

Dschungelcamp 2020: Elena rastet wegen Flasche aus - „Euch ist egal, wie es mir geht“

Elena hält davon offenbar nichts. „Das ist doch nicht meine Schuld! Jeder von uns muss ein bisschen darauf achten, was er nimmt. Sorry. Das ist das einzige, was wir haben, was nur uns gehört. Ich kann jetzt nicht trinken, weil er meine Flasche hat“, zickt sie weiter rum.

Doch die unfassbare Diva-Show geht noch weiter - die Schweizerin packt sich kurzer Hand ein Mikro und richtet die folgenden Worte an RTL. „Hoffentlich wird das auch ausgestrahlt, dass es euch egal ist, wie es mir geht. Ich kann nichts dafür, dass jemand meine Wasserflasche mitgenommen hat. Ich werde natürlich nicht aus Raúls Flasche trinken, weil wir weder verwandt sind, noch Freunde. GEBT MIR MEINE FLASCHE!“

Elena und Sven bekommen sich im Dschungelcamp erneut in die Haare: „Wo ist dein Problem?“

Als die Männer von der erfolgreichen Prüfung zurückkommen, konfrontiert Elena sie sofort mit ihrem Problemchen. Sven Ottke, der sich mit Elena in den vergangenen Tagen immer wieder in die Haare bekam, kann sich ein Grinsen nicht vergreifen.

Großer Fehler! Elena bringt das logischerweise noch mehr auf die Palme. „Was ist so lustig daran? Wo ist dein Problem? Du lachst jetzt so provokativ. Wenn du irgendwas meinst, dann kannst du mir das auch ins Gesicht sagen und nicht so einen auf hinterhältig machen“, geht sie auf Sven los, der nur entgegnet: „Ich kann lachen, wann ich möchte.“ Der Box-Weltmeister kann es nicht lassen und schiebt im Flüsterton noch hinterher: „Mach‘ dich vom Acker!“

Elena explodiert und geht auf Sven los: „Was hast du gesagt?“

Zu viel für Elena, die jetzt völlig explodiert. „Was hast du gesagt? Mach du dich doch vom Acker! Geht’s eigentlich noch? Bisschen Anstand, ja“, echauffiert sie sich. Als sich die beiden Streithähne außer Hörweite befinden, geht das Lästern weiter. „Prinzessin, ich dreh durch! Sie ist so eine Diva! Was glaubt sie, wer sie ist! Unvorstellbar“, stellt Sven fassungslos fest.

Und auch Elena schießt noch einmal in Richtung Ottke: „Alter Opa, will mir was sagen. Der könnte mein Vater sein. Was denkt er, wer er ist!“

