Danni Büchner ist im Dschungelcamp.

Jeden Tag muss sie zur Dschungelprüfung und nennt das die „Danni Show“.

Ihre Familie macht RTL nun schwere Vorwürfe.

Australien - Heute wird Tag 6 im Dschungelcamp zu sehen sein und wer muss wieder zur Dschungelprüfung? Natürlich Danni Büchner*, heute auch mal wieder mit Elena Miras*, die ebenfalls häufig daran glauben muss. Das heißt für alle: Die „Danni Show“, wie es die Witwe von Jens Büchne r selbst bezeichnet hat, geht in die nächste Runde. Allerdings sehr zum Leidwesen ihrer Familie. Denn wie diese zu Bild (hinter Bezahlschranke) im Interview erklärt, hat diese Präsentation nichts mit ihrer Mama beziehungsweise Tochter zu tun.

Während die Netzgemeinde und Zuschauer einfach nur von Danni genervt sind und ihr eine bewusste Show unterstellen, findet es die Familie der Auswanderin furchtbar, wie sie im Fernsehen gezeigt wird. „Mama ist nicht so“, wehren sich ihre Kinder im Bild-Interview. „Mama kommt komplett falsch rüber“, so Joelina, die älteste Tochter von Danni. Sie weiß mit welchen Mitteln im TV gearbeitet werde und das bewusst alles so zusammengeschnitten werde, dass ein komplett verfälschtes Bild ihrer Mutter entstehe. Gut das ist ja nichts Neues. Auch Sebastian Yotta wirft den Dschungelcamp-Machern Fake vor* und behauptete letztes Jahr im Dschungelcamp 2019 schon, dass alles bewusst inszeniert und manipuliert* sei.

Dannis Mutter Roswitha glaubt, dass ihre Tochter im Dschungelcamp missverstanden wird

„Wir sitzen hier jeden Abend vorm TV, unser Nervenkostüm ist angeschlagen und Tränen gab es auch schon öfter. Auch mir als Mutter tut das in der Seele weh, wie meine Tochter hier hingestellt wird. Natürlich hat Danni manchen Satz gesagt, der falsch rüberkommen kann, aber da scheint auch einiges aus dem Zusammenhang gerissen zu sein“, erklärt Roswitha Rapp.

„Danni kontert für sie schwierige Situationen mit einem trockenen Humor, um Abstand zu schaffen und manche Sachen nicht so dicht an sich heranzulassen. Das hat ihr auch durch das schwierigste Jahr ihres Lebens geholfen, 2019. Die ‚Danni-Show‘ war nur ein lustig gemeinter, provokanter Spruch, aber nicht jeder weiß Dannis Humor zu nehmen. Man sah es doch, dass sie dabei lachte“, sagt Rosi.

Dannis Familie zeigt sich empört über Dschungelcamp-Macher und RTL

Doch dem ganzen die Krone setzte für die Familie etwas anderes auf: Das Schmäh-Lied über Danni Büchner bei „ Ich bin ein Star, holt mich hier raus- Die Stunde danach“. Hier fallen Sätze wie „Läster-, Lästerschwester Danni, Ihre Gemecker gibt den Campern den Rest.“ Das empfinden die Kinder einfach nur als unverschämt und als Stimmungsmache gegen ihre Mama.

„Ganz ehrlich, ich bin 15, aber es kann nicht sein, dass eine Sendergruppe für die wir seit Jahren drehen, meine Mama in der Sendung ‚Die Stunde danach‘ so runtermacht, dass mit den anwesenden Studiogästen sogar ein Lied gegen Mama gesungen wurde. Die haben eine Linie überschritten. Da können sie sich dreimal hinstellen und sagen sie hätten nur Szenen gezeigt, die Mama gesagt hat. Aber spätestens mit dem Lied haben sie gezeigt, wie sie selbst Mama durch den Kakao ziehen. Hier sage ich mit 15: ‚Schämt euch!‘“ so Dannis Tochter Jada empört.

Dschungelcamp 2020: Wird bewusst Stimmung von RTL gegen Danni Büchner gemacht?

Auch Patenonkel Simon ist fassungslos und spricht darüber, was die Familie, auch die Kinder im Netz sich alles gefallen lassen müssen: „Wir stehen hinter Danni, daran wird sich nichts ändern. Es ist aber nicht normal, was jeder von uns, selbst die Kinder, Rosi und ich, hier an Hasskommentaren aus dem Internet einstecken müssen. Das wird jeden Tag schlimmer. Da appelliere ich mal an den menschlichen Verstand und die Moral, manche sollten sich in Grund und Boden schämen. 99 Prozent vom Geschehen im Dschungel wird gar nicht ausgestrahlt. Der Sender nimmt sich nur die Aussagen, die am meisten die Welle machen werden, das bringt Einschaltquote. Ich finde es unterirdisch gemein, Danni so darzustellen.“

Für Dannis Familie ist das Fass längst voll. Sollte das so weitergehen, würde sie den Satz, den ihre Mutter an Tag 5 in der Dschungelprüfung sagte*, stellvertretend auch für sie sagen.

RTL sieht keine Besonderheit bei Danni Büchner

Doch RTL ist sich keinerlei Schuld bewusst, denn der Sarkasmus, Ironie und Witz, mit dem die Kandidaten rechnen müssen, gehöre einfach zur Show. Außerdem sei auch klar, dass aus 24 Stunden etwas zusammengeschnitten werden würde.

Sonja Kirchberger und auch die anderen Camper sind allerdings so von Danni genervt und sie sehen sie nicht nur durch den RTL-Filter.

Das ist tatsächlich seit 14 Staffeln Dschungelcamp (das sind alle Dschungelkönige*) immer das Gleiche. Außerdem erhalten die Stars dafür auch eine nicht gerade kleine Dschungel-Gage*.

Trotz der Vorwürfe der Kinder ist dennoch anzunehmen, dass auch an Tag 6 wieder die „Danni Show“ zu sehen sein wird.

Bei seiner Ankündigung vor dem Dschungelcamp machte außerdem Günther Jauch einen kleinen Fehler - und verwirrte damit die RTL-Zuschauer. Empörte Fans unterstellten dem Moderator sogar böse Absichten gegenüber dem Dschungelcamp 2020.

