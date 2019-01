Dschungelcamp 2019: Nach der ersten Folge taucht plötzlich eine Todesanzeige im TV auf

Dschungelcamp 2019: Eine eingeblendete Todesanzeige am Ende der ersten Folge der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sorgte für große Verwirrung.

Die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startete am Freitag, 11. Januar 2019, um 21.15 Uhr auf RTL.

Folge zwei wird am Samstag, 12. Januar 2019, ab 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die Sendung.



12 Kandidaten ziehen im Januar 2019 ins Dschungelcamp.



Teilnehmen werden Evelyn Burdecki, Domenico de Cicco, Doreen Dietel, Sandra Kiriasis, Leila Lowfire, Gisele Oppermann, Peter Orloff, Tommi Piper, Sibylle Rauch, Chris Töpperwien, Felix van Deventer und Bastian Yotta.

Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Dschungelcamp 2019: Todesanzeige bei RTL verwirrt IBES-Zuschauer - was passiert ist

Update vom 12. Januar, 15.05 Uhr: Nanu, was hat das denn zu bedeuten? Diese Frage haben sich wohl Millionen Zuschauer gestellt, die die erste Folge der 13. Staffel von „Ich bein ein Star - Holt mich hier raus!“ bis zu Ende angeschaut haben. Denn plötzlich erschien eine Todesanzeige auf der Mattscheibe.

Ein weißes Rechteck mit schwarzem Trauerrand. Darin nur der Name Robert und ein schlichtes „Thanks mate“ über einem schwarzen Stern, flankiert vom Geburtsdatum und dem Todestag der benannten Person. Doch in welchem Bezug zum RTL-Quotenhit steht die traurige Einblendung eigentlich?

Wie focus.de berichtet, handelt es sich bei dem Verstorbenen um Robert Hammerstingl, der seit 2011 am Dschungelcamp mitarbeitete und die Sendung als Executive Producer verantwortete. Er sei nur wenige Monate vor dem Start der 13. Staffel verstorben.

Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire geht gleich baden - ohne Bikini

Update vom 12. Januar 2019, 10.30 Uhr: Der erste Tag im Dschungelcamp ist vorbei. Doch schon jetzt gab es nackte Tatsachen zu bestaunen. Gleich am Anfang der Sendung konnte man Leila Lowfire ganz kurz hüllenlos beim Baden sehen. Ob es an Tag zwei mehr davon gibt? Das erfahren wir leider erst heute Abend.

+ Leila Lowfire wie Gott sie schuf. © MG RTL D

Dschungelcamp 2019: Tag eins im Ticker zum Nachlesen

00.13 Uhr: Das war es aus dem Dschungel für heute. Gisele vereint alle Eigenschaften, um eine häufige Prüfungsteilnehmerin zu werden. Bis morgen.

00.11 Uhr: Und natürlich trifft es Gisele. Die hatte da wohl schon eine Vorahnung.

00.11 Uhr: Evelyn und Gisele sind es vielleicht.

00.07 Uhr: Wer muss ran? Das Ergebnis steht fest. Sonja und Daniel sind schon im Camp.

00.05 Uhr: „Ich hab Angst, dass ich mit dir wieder so weit komme“, offenbart Domenico da noch bestehende Gefühle? Ein Treuschwur des Italieners in Richtung seiner Freundin vor dem TV klingt jedenfalls anders.

+ Evelyn und Domenico: Das ehemalige Traumpaar scheint sich immer noch anziehend zu finden. © MG RTL D/Stefan Menne

00.02 Uhr: Bahnt sich da ein Liebes-Comeback an? Domenico und die Frauenwelt. Der Italiener ist der Donald Trump des Dschungels. Er flirtet einfach gerne. Ob Domenico da nicht zu weit geht? Frau und Kind sitzen zu Hause...

23.51 Uhr: RTL schaltet wohl zum letzten Mal in die Pause. Gleich wissen wir, wer morgen in der Prüfung ran muss...

Dschungelcamp 2019: Kandidaten räumen acht Sterne ab

23.49 Uhr: Alle drei haben offenbar eine Vorliebe für Fischaugen. Insgesamt macht das acht Sterne für die Stars. Nicht schlecht!

23.47 Uhr: Sandra, Chris und Felix kämpfen um die letzten Sterne. Wie üppig fällt das Essen für die Stars aus? Ein Fischauge trennt die Prominenten von weiteren Sternen.

23.45 Uhr: Bis auf Evelyn schaffen alle ihre Portion.

23.43 Uhr: Jetzt gibt‘s Schweinehoden mit Kotzfrucht und pürierten Kakerlaken. Einfach stark kauen, liebe Promis. Ob sich Evelyn, Tommy und Doreen an diesen Tipp halten?

23.39 Uhr: Als nächstes gibt‘s Schnitzel mit Pommes und Gurkensalat. Natürlich nicht wirklich, verfeinert wird das Ganze noch mit der sagenumwobenen Kotzfrucht. Außerdem wird Lammzunge sowie Seegurke serviert. Domenico schluckt alles einfach runter, Gisele gibt nach einem Bissen auf. Und auch Peter isst alles fein säuberlich auf. Macht zwei Sterne.

Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire und der härteste Penis aller Zeiten

23.37 Uhr: Leila: „Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“ Aha, trotzdem holt Leila als einzige einen Stern. Selbst Yotta kann es mit einem Stierpenis nicht aufnehmen.

+ Leila Lowfire: „Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“ © MG RTL D/Stefan Menne

23.34 Uhr: Wir sind zurück im TV-Busch. Es gibt Salami-Pizza für Bastian Yotta, Leila Lowfire sowie Sibylle. Allerdings wird der Stierpenis im Dschungel zur Salami. Insgesamt 90 Sekunden haben die Stars für ein Stück Pizza Zeit.

23.27 Uhr: Doch bevor wir das zu Gesicht bekommen, heißt es erstmal wieder Werbung.

23.25 Uhr: Wie verkauft man schlechtes Essen? Ein Kurs bei Dr.Bob wäre für jeden Single-Mann ein Geschenk. Einfach stark kauen. Da kommt bestimmt einiges Ekliges auf den Tisch.

23.23 Uhr: Der Held aller Zuschauer tritt erstmals auf. Dr.Bob!

23.21 Uhr: Jetzt geht es für die gesamte Kapelle zur Prüfung. Ach, wie sie alle noch grinsen. Schadenfreude!

Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta tanzt seltsam in den Tag

23.19 Uhr: Besser aufstehen mit Yotta? Der Selfmade-Millionär führt seinen Energy-Tanz auf. Chris hat darauf wenig Lust, langsam brodelt es. Noch ein paar mehr solcher Tänze und wir haben einen Kampf.

23.16 Uhr: Gisele zieht den Zorn der eisernen Bobfahrerin auf sich. Das Model kennt offenbar nur zu Tode betrübt und himmelhochjauchzend. Gisele amüsiert sich prächtig, während der Rest einfach nur schlafen will.

23.14 Uhr: Die erste Nacht bricht über das Camp, die Stars werden gefühlvoll. Da verliert man schnell mal das Feuer aus den Augen. „Ist das Feuer schon aus?“ Wirft Evelyn noch ein Auge auf Domenico? Das ist die viel entscheidendere Frage, liebe Evelyn.

23.11 Uhr: „Zeit ist relativ!“ Sibylle scheint ein großer Einstein-Fan zu sein. Übrigens: Die Stars dürfen tagsüber nicht mehr schlafen.

23.10 Uhr: Aber da gibt es ja noch Evelyn und Domenico. Das ehemalige „Traumpaar“ scheint allerdings respektvoll miteinander umgehen zu wollen. Domenico hat aber auch so schöne Haare, da kann man ihm ja gar nicht böse sein.

Dschungelcamp 2019: Töpperwien trifft auf seinen Erzfeind

23.08 Uhr: Endlich, Yotta und Töpperwien treffen aufeinander. Und, es passiert einfach nichts? Hallo, Jungs, ihr könnt euch überhaupt nicht ausstehen...

23.06 Uhr: Sibylle träumt bereits von ersten Zärtlichkeiten mit Mister Currywurst. Und der? Der spricht in diesem Zusammenhang von seinem Zivildienst. Er kümmert sich doch so gerne um ältere Menschen. Wenn das die Sibylle wüsste.

23.03 Uhr: Die ersten Teilnehmer ziehen ins Camp. „Das ist ja Mitten im Urwald.“ Ach, Domenico, du kannst so putzig sein. Töpperwien ist „total perplex“. Das sieht ja eigentlich aus wie immer. Gucken die Kandidaten zuvor nie eine vorherige Staffel?

23.01 Uhr: „Habt ihr mich gerade gefilmt?“, fragt Gisele beim obligatorischen Kleiderwechsel. Oh man...

22.59 Uhr: Ob der Muskelprotz seinen Erzfeind am schwarzgefärbten Haar ums Lagerfeuer zieht?

22.57 Uhr: Es geht weiter! Let‘s get ready to rumble! Yotta und Töpperwien treffen gleich aufeinander.

22.49 Uhr: Wir sind zurück in der bitteren Realität angekommen. RTL schaltet wieder in die Pause.

Dschungelcamp 2019: Der größte Feind des Promis? Die Kakerlake

22.47 Uhr: Sibylle taucht ab und wie. „Da hat sich eine Kakerlake in meinen schönen Kunstzähnen verirrt!“ Ihr ganzer Körper ist scheinbar ein gemachtes Kunstwerk.

22.44 Uhr: Jaaa, endlich Tieraction im Dschungel. Die Promis tauchen in einen Behälter voller kleiner Lebewesen. Ob Töpperwien das auch mit seiner Currysoße so macht? Mit Bällen sollen sie außerdem auf Tierbilder schießen, pro Treffer gibt es einen Stern.

22.40 Uhr: Jetzt ist es soweit, die Promis müssen sich von fast jeglichem Luxus entledigen. Sibylle platzt die Bluse und Yotta die Hose. Und Domenicos Haare werden kleinlich untersucht. Der Italiener weiß offenbar warum: „Der war bestimmt mal Friseur.“ So schönes Haar wollte der Ranger wohl schon immer mal anfassen. Wer erlebt schon einen Domenico hautnah? Der Gute darf sich glücklich schätzen.

22.39 Uhr: Die Moderatoren melden sich zurück. Beginnt gleich das große Kakerlaken-Kauen?

22.31 Uhr: Wir staunen. Erst jetzt schaltet RTL erstmals in die Werbung. Wow!

22.30 Uhr: Ab sofort dürfen die Zuschauer entscheiden, wer zur Prüfung muss. Wir trauen uns mal eine Vorhersage. Es wird Gisele. Tommy Piper und Sibylle sind übrigens gesperrt.

Dschungelcamp 2019: Fünf Sterne für die Promis

22.25 Uhr: Doreen angelt sich den nächsten Stern. Aber das Beste kommt wie gewohnt zum Schluss. Der unglaubliche Yotta balanciert sich nach vorne zum Buzzer. Und Piper zählt währenddessen von 60 Sekunden runter. Denn Bastian soll erst auf den Buzzer drücken, wenn eine Minute rum ist. Werden sie es schaffen? Nein, Alfs Zeitgefühl scheint nicht mehr ganz so in Takt zu sein wie seine Stielaugen. Kein weiterer Stern für das Team.

22.22 Uhr: Wie bekommt man Sendezeit bei RTL? Gisele weiß es offenbar. Die Ex-GNTM-Kandidatin weint sich wieder ins Bild. Herrlich, so funktioniert Selbstvermarktung. Zumindest solange das Image egal ist. Nach zwei Schritten dreht sie weinend um.

22.20 Uhr: Peter Orloff holt den nächsten Stern. Jesus konnte über Wasser laufen, Moses das Meer spalten und Peter über eine Wippe balancieren. So viele unverkennbare Parallelen.

22.16 Uhr: Also die erste Prüfung ist wirklich eine mit Gähn-Garantie. Mittlerweile geht übrigens der nächste Stern an das Team.

Dschungelcamp 2019: Erste Prüfung für die Stars

22.15 Uhr: Was passiert, wenn Lowfire high unterwegs ist? Wir werden es gleich sehen.

22.14 Uhr: Felix hatte wohl eine Wippe daheim. Auf einmal sieht alles so einfach aus. Der nächste Stern ist eingesackt.

22.13 Uhr: Und sie holt den ersten Stern für ihr Team. Yotta, sei Dank. Sooo much energy!

22.11 Uhr: Yotta, der Mann für den extra Energieschub: „Evelyn, Evelyn, Evelyn“, peitscht der Muskelprotz die Blondine nach vorne.

22.09 Uhr: Evelyns Spielplätze in der Kinderheit waren wohl nur sehr spartanisch eingerichtet. So eine Wippe, ist aber auch ein komisches Gerät. Mehr Wippen für Deutschland!

22.07 Uhr: Evelyn, Leila, Gisele, Doreen, Bastian und Felix müssen jedoch ran. Evelyn geht die Pumpe, aber da gibt es ja noch den cleveren Felix. So viel Sachverstand rettet Leben. „Evelyn, versuch in der Mitte zu gehen.“

22.04 Uhr: Alf ist sowieso gesperrt, also Glück für Piper. Da wird ihm die wackelige Wippe wohl noch mehr Freude bereiten. Wenn alles so schon wackelt.

22.02 Uhr: Die erste Prüfung steht an. Es geht hoch hinaus für die Stars. Wer wird zuerst fallen? Ein Laufsteg in der Höhe wird für Gisele wohl kein Problem sein. Piper sollte jedoch mal mehr auf den Weg achten.

Dschungelcamp 2019: Schlangen-Angst trifft Helikopter-Panik

22.00 Uhr: O-Ton Töpperwien: „Mir geht der Kackstift!“ Was ist zu sehen? Ein Helikopter, das müsste doch eigentlich das gewöhnliche Fortbewegungsmittel eines solchen Jetsetter sein. Wir lernen nie aus.

21.58 Uhr: Der Wehrdienst wurde in Deutschland abgeschafft. Dafür macht ein Ranger den Stars bereits ordentlich Feuer unter dem Hintern. Viel Geschrei, wenig Inhalt! Passt ja doch irgendwie zum Format.

21.55 Uhr: Also wir fallen langsam vom Glauben ab. Liebes RTL, diese Konstellation könnte für richtig gute Laune sorgen. Ach und nebenbei erwähnt: Mit Peter Orloff zieht ein streng gläubiger Mensch ein.

21.53 Uhr: Ein Dschungelcamp ohne aufgespritzte Lippe? Ein No-Go. Doreen Dietel liefert also auch gleich mal ihren Beitrag. Im Dschungel ist sie dahoam.

21.51 Uhr: Also der liebe Alf hat offenbar noch viele sexuelle Gedanken. Auch Evelyns Rundungen versetzen Piper in Ekstase. Das Niveau fällt und das, obwohl der Yotta ja schon da war.

21.49 Uhr: Evelyn Burdecki hat Angst vor Schlangen eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber die Begründung: „Am Anfang denke ich, die sind aus Plastik. Und am Ende sind die echt und schlingen sich um meinen Hals.“ Kein Kommentar, Gott lass...

21.47 Uhr: Mister Currywurst teilt gleich mal scharf aus. Bastian Yotta hat wohl schon Angst vor so schwarzgefärbten Haaren. Ob die blenden können?

Dschungelcamp 2019: Tränen bei Gisele, Mr.Unglaublich tröstet

21.43 Uhr: Sandra Kiriasis wird vorgestellt und wir würden am liebsten unseren Bob an die Wand fahren. Puuh, so schnell langweilig zu sein, kann auch nicht jeder. Wieder einmal Bestzeit für die Olympiasiegerin.

21.41 Uhr: Bist du traurig, wünsche dir am besten einen Yotta herbei. So starke Schultern, aber bitte nur anlehnen. Sein Gepappel nervt schon jetzt. Too much Energy...

21.40 Uhr: Und da ist es passiert! Ganze zehn Minute hat es gedauert, Gisele weint. Sie hat Angst vor dem Einzug, obwohl sie sich gerade noch im Hotel befindet. Drama, Baby!

21.38 Uhr: Also so langsam schwant uns, warum Tommi Piper ins Camp eingezogen ist. Der „Opa“ ist auf Frauenschau. Der Mann liebt es wohl zu baggern. Als er das erste Mal auf Leila Lowfire trifft, kommentiert Piper: „Ich kann nicht, nichts lowfireriges entdecken.“ Hätten wir nicht schöner sagen können.

21.35 Uhr: Wer spricht denn da? Alf ist zurück. Für Yotta ist Tommi Piper aber „der Opa, der nie aufhört zu reden.“ Da bekommt selbst Gisele Angst um ihre Redeanteile. Drohen schon die ersten Tränen? Gisele, bleib bitte stark.

21.32 Uhr: Kennen sie noch Gisele Oppermann? Nein, nicht so schlimm. Das Model nahm 2008 bei Germany‘s next Topmodel teil. Sie selbst nennt sich diesbezüglich die „Heulsuse“. Können wir unterschreiben.

21.30 Uhr: Wie sich ein Testosteron-Bolzen alias Yotta auf ein Dschungelcamp vorbereitet? Ganz einfach, zwei Kilogramm Fett zulegen. Damit sein Adoniskörper nicht an Form verliert...denn vom Salat schrumpft der Bizeps, oder eben auch von Reis und Bohnen.

21.29 Uhr: Bastian Yotta beschreibt sich in einem Satz treffender als wir es je könnten: „Wenn ich mich selbst googeln würde, würde ich sagen, der Yotta ist ein Arschloch.“

21.27 Uhr: Kurze Zwischenfrage: Ist Dr.Bob eigentlich wirklich ein Arzt? Hmm...

21.23 Uhr: Und da ist es schon passiert! Der erste Promi wird vom Ranger abgefangen. Es trifft den selbstverliebten Italiener Domenico. Wir sind gespannt... ganz nebenbei wird im Trailer erzählt, dass neben Domenico auch seine Ex Evelyn Burdecki einzieht. Die offenbar nicht einmal wusste, dass eine Frau vom Italiener zur gleichen Zeit schwanger war. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit schadet wohl keiner Beziehung. Rosenkrieg, wir kommen.

21.21 Uhr: Selbst das Dschungelcamp kommt nicht ohne Ribery-Pointe aus. Gääähn! Die Moderatoren müssen sich wohl selbst noch ein bisschen finden.

21.19 Uhr: Oh, ja! Der endgültige Startschuss! Sonja Zietlow und Daniel Hartwich schreien es im Duo: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Wir steigen gleich mal mit ein.

21.17 Uhr: Noch schwärmen die Promis von einer australischen Märchenlandschaft. Allerdings wie lange noch? Aller Anfang ist schön...

21.15 Uhr: Ein Jahr voller Qualen liegt hinter uns, doch endlich hat das Warten ein Ende. Der berühmteste TV-Busch der Welt öffnet wieder seine Zweige. Hello again, Selbstschutz deaktiviert! Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern.

20.33 Uhr: Eigentlich dreht sich im Dschungel ja alles um das Essen. Bleiben die Sterne aus, gibt‘s bis auf Reis und Bohnen nichts zu kauen für die Stars. Das ist auch diese Staffel noch so, doch das RTL hat gewissermaßen ein Einsehen mit der Prominenz. Früher mussten die Kandidaten noch brüderlich teilen, großer Ärger war demnach vorprogrammiert. Aber ab diesem Jahr müssen sie nicht mehr aufeinander Rücksicht nehmen, jeder bekommt 70g Reis und 70g Bohnen. Gebt dem Camper Brot und Spiele und er hält die Zuschauer bei Laune? Ist das die neue Erfolgsformel des RTL?

Dschungelcamp 2019: Erste Prüfung bereits vor dem Einzug

20.00 Uhr: Das RTL startet mit einem Novum in die neue Staffel. Bereits außerhalb des Dschungelcamps wartet die erste Prüfung auf die Teilnehmer. Statt Apathie und Sonnenliege im wohlbehütetem Hotel droht gleich zu Beginn der erste Nervenkollaps. Die Stars werden vom Dschungelcamp-Ranger direkt am Gate kommentarlos abgefangen. Und gleich rutscht dem ersten starken Mann auch schon das Herz in die Hose.

Domenico starrt bedröppelt in die Kamera, als er von seinem Glück erfährt. In schwindelerregender Höhe gilt es, einen Laufsteg zu meistern und einen Buzzer an dessen Ende zu erreichen. Für alle Balance-Banausen unter den Teilnehmern hat der Sender extra noch eine wackelige Wippe eingebaut. Zu viel für Evelyn Burdecki, die ihre Panik nicht verbergen kann. Kreischalarm!

Dschungelcamp 2019: Der Song zur 13. Staffel

+++ Die Uhr tickt unaufhaltsam, bald ist es endlich soweit. Die magischen acht Wörter: „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ schrillen dann wieder durch den Dschungel. Schon mal vorab der neue Dschungelcamp-Song „WTF“ vom französischen DJ Hugel.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL. Die erste Dschungelcamp-Folge wird am Freitagabend ab 21.15 Uhr ausgestrahlt. Wir berichten live.

Dschungelcamp 2019 im Live-Ticker: Die 13. Staffel startet

Australien - Es ist wieder Dschungel-Zeit in Deutschland! Das RTL schickt einmal mehr die Kandidaten bzw. Kandidatinnen in die freie Wildnis. (Ok, ganz so große Wildnis herrscht zwar dort doch nicht, wie Bild-Reporter aufgegeben und RTL selbst zugegeben haben, aber es ist kein Hotel.) Down Under wird für knapp zwei Wochen das Epizentrum des Fremdschämen. Während es sich das deutsche Publikum vor den Fernsehgeräten bequem macht, quälen sich die Protagonisten durch eklige, beinahe schmachvolle Prüfungen.

Dschungelcamp 2019: RTL entgeht kein Fehltritt

Zeit zur Selbstfindung bleibt den Prominenten in der eigentlich besinnlichen Natur dabei nicht. Über 90 TV-Kameras begleiten die Stars auf Schritt und Tritt. Und natürlich hat der TV-Sender bereits bei der Wahl der Teilnehmer für Explosionsgefahr gesorgt.

Insbesondere das erste Treffen von Chris Töpperwien und Bastian Yotta könnte das obligatorische Lagerfeuer gleich mal kräftig entzünden. Die ehemaligen Freunde hassen sich wie die Pest. Ausschlaggebend war wie so häufig das liebe Geld.

Dschungelcamp 2019: Herzensbrecher Domenico - wie reagiert Evelyn Burdecki?

Aber das ist für RTL-Verhältnisse natürlich nicht genug Zündstoff. Ein Ex-Pärchen zieht zusammen ins Camp! Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco treffen nach ihrem Liebes-Aus aufeinander. Hofft das RTL etwa auf ein Comeback der einstigen Turteltäubchen und damit auf heiße Bilder aus Down Under? Wohl kaum. Denn der Playboy scheint schon längst über „seine“ Evelyn hinweg. Am Flughafen verabschiedete ihn seine Ex-Freundin Julia mit der gemeinsamen Tochter. Damals war der heißblütige Italiener noch offiziell als Single unterwegs, doch mittlerweile bestätigte Domenico die Rückkehr zur alten Liebe.

Was lernt der spitzfindige RTL-Gucker daraus? Der TV-Sender produziert seine Prominenten längst selbst. Sowohl Eveyln als auch Domenico stammen aus der hauseigenen Star-Schmiede. Schließlich reiften beide in der „Bachelor-Sonne“ zu Dschungelcamp-Aspiranten und letztlich zu echten Teilnehmern und waren davor schon beim „Bachelor“, beziehungsweise „Bachelorette“ dabei. Kein so doofes Geschäftsmodell, allerdings darf der Promi-Status wie so oft bei mancher Person zumindest hinterfragt werden. Das Alphabet hat auch nicht unendlich viele Buchstaben.

Sie wollen wissen, was die Promis die letzten Tage vor ihrem Einzug gemacht haben? Alle Dschungelcamp-News können Sie in unserem Ticker nachlesen. Außerdem haben wir alle Sendetermine von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zusammengefasst und wir verraten Ihnen, wo und wie Sie die RTL-Sendung live im TV und im Live-Stream sehen können.

Dschungelcamp 2019: Alle Kandidaten im Überblick

