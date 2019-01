Dschungelcamp 2019: „Ich kotz gleich“ - Yotta und Giselle kriegen sie wieder in die Haare

Nach der verhauenen Prüfung zusammen mit Bastian Yotta an Tag 5 müssen die beiden an Tag sechs erneut in die Prüfung.

Tag sechs im Dschungelcamp 2019: Giselle und Bastian Yotta müssen erneut in die Dschungelprüfung. Alle Infos im Live-Ticker zum Dschungelcamp.

12 Kandidaten sind im Dschungelcamp 2019 dabei.

Ab Freitag werden die ersten Kandidaten rausgewählt.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Mittlerweile gibt es auch erste Informationen zu den Dschungelcamp-Gagen 2019.

Dschungelcamp 2019: Bericht nennt die ersten Gagen

Nun gibt es auch erste Informationen über die Gagen im Dschungelcamp 2019: Die Bild-Zeitung (die im Hinblick auf RTL-Shows immer besonders gut informiert ist) nennt die ersten Zahlen:

Bastian Yotta soll 140.000 Euro bekommen. Giselle Oppermann, Evelyn Burdecki und Tommi Piper sollen eine Gage von 80.000 Euro erhalten. Und Felix van Deventer soll immerhin 60.000 Euro einstreichen. RTL will - wie üblich - diese Zahlen nicht kommentieren.

Große Emotionen im Dschungelcamp 2019

Tag sechs im Dschungelcamp 2019 bricht an und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bisher hat es an Konfliktpotential und Emotionen nicht gemangelt: Zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien brodelt es schon von Anfang an - der lang anhaltende Konflikt eskaliert immer wieder.

Töpperwien macht Yotta schwerwiegende Vorwürfe: Er habe Fans um Geld betrogen und sie danach blockiert.

Auch zwischen Evelyn Burdecki und ihrem Ex Domenico kam es bisher zu keinem klärenden Gespräch - dafür ein Liebesgeständnis: Evelyn gibt zu, dass er ihre große Liebe gewesen sei.

Dschungelcamp 2019: Giselle und Bastian Yotta müssen an Tag sechs erneut zur Dschungelprüfung

Ein Jammer-Kandidat darf im Dschungelcamp 2019 natürlich auch nicht fehlen: Dieses Jahr ist es das Model Giselle Oppermann. Sie war schon drei mal bei der Dschungelprüfung und überlegt immer wieder, das Dschungelcamp zu verlassen.

Nach der verhauenen Prüfung zusammen mit Bastian Yotta an Tag fünf müssen die beiden an Tag sechs erneut in die Prüfung. Ob sie dieses Mal Sterne holen? In der Vorschau ist jedenfalls zu sehen, wie Giselle einen bereits ergatterten Stern einfach wieder loslässt - worüber Yotta sichtlich unerfreut ist. Und wir erfahren auch, womit die beiden Kandidaten es zu tun haben: Kuh-Urin. Bäh.

In der Vorschau ist jedenfalls zu sehen, wie Giselle einen bereits ergatterten Stern einfach wieder loslässt - worüber Yotta sichtlich unerfreut ist. Und wir erfahren auch, womit die beiden Kandidaten es zu tun haben: Kuh-Urin. Bäh.