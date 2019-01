Dschungelcamp 2019: Gisele empört mit gemeiner Läster-Attacke: „Nur sieben Sterne? Was war da los?“

Tag neun im RTL-Dschungelcamp 2019: Sibylle Rauch muss das Camp verlassen. Gisele Oppermann entsetzt mit einer gemeinen Läster-Attacke.

Noch 10 Kandidaten sind im Dschungelcamp 2019 dabei. Seit Freitag werden die ersten Kandidaten rausgewählt. Domenico de Cicco ist der erste Kandidat, der ausgeschieden ist.

Auch Sibylle Rauch ist aus dem Rennen ausgeschieden. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.



Mittlerweile gibt es auch erste Informationen zu den Dschungelcamp-Gagen 2019.

>>>Ticker aktualisieren<<<

23.55 Uhr: Obwohl Camp-Zicke Domenico de Cicco am Freitag das Camp verlassen musste, herrschte auch an Tag neun alles andere als pure Harmonie im australischen Regenwald. Während Doreen Dietel und Felix van Deventer endlich für ordentlich Essen sorgten, fielen bei Protz-Millionär Bastian Yotta endgültig alle Masken. Auf ein mögliches Friedensgespräch angesprochen, beleidigte Yotta Camp-Konkurrent Chris Töpperwien hinter dessen Rücken. Kein faires Verhalten!

Auch Gisele Oppermann zeigte sich erneut von ihrer fiesen Seite. Nach der erfolgreichen Dschungel-Prüfung ihrer Team-Kollegen lästerte das Model. Ob sich Gisele so in die Herzen der Zuschauer spielt, bleibt zu bezweifeln.

Dschungelcamp 2019: Sibylle Rauch muss den Dschungel verlassen

23.49 Uhr:

Huch! Die Entscheidung wurde schnell verkündet. Sibylle Rauch muss das Camp verlassen. Keine Überraschung finden wir. Die ehemalige Schauspielerin blieb die komplette Zeit im Dschungel eher unauffällig.

23.45 Uhr:

Und schon machen sich die Moderatoren auf den Weg ins Camp. Wer muss den Dschungel heute verlassen?

23.34 Uhr:

Macho Chris Töpperwien machte direkt im Anschluss ein ebenso emotionales Geständnis: auch er hätte gern ein Baby. „Das habe ich mir für 2019 vorgenommen“, so der Currywurst-Fachmann. Seit vergangenem Jahr ist der 44-Jährige jedoch von Ehefrau Maggey getrennt. Gibt es da etwa schon eine neue Frau im Leben des Auswanderers?

Dschungelcamp 2019: Felix van Deventer macht Baby-News offiziell

23.31 Uhr:

Vor einigen Tagen bereits heimlich angekündigt, macht GZSZ-Star Felix van Deventer die Baby-News endlich öffentlich. „Fick die Henne“, freut sich Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien mit dem Schauspieler. Im Dschungel-Telefon kullern dann die Tränen. „Ich werd Papa“, schluchzt Felix in die Kamera. An dieser Stelle auch von uns: Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Baby-News!

23.25 Uhr: „Glaubst du die anderen freuen sich? Ich hoffe!“ kehren die beiden Camper zu den anderen zurück. Einzig eine Bewohnerin zeigt ihren Missmut. „Nur sieben Sterne? Was war da los? Ich dachte die wollen mit elf zurückkommen?“, zeigt sich Gisele mal wieder von ihrer unsympathischen Seite. „Das war ja eine ganz andere Situation, die hätte ich auch gemeistert“, stänkert das Model. Also so wirst du die Dschungel-Krone nicht gewinnen, meine Liebe.

Gisele: “Nur 7 Sterne? Was war da los?“



Spätestens jetzt hätte ich sie im Teich ertränkt. #IBES — Dr. med den Rasen (@Soulprovider79) 19. Januar 2019

23.15 Uhr:

Wirklich zufrieden scheinen die beiden mit ihrer Leistung dennoch nicht. Mal sehen, was die anderen Camp-Bewohner zu der durchaus fetten Beute sagen. Doch erstmal geht RTL wieder in die Werbung.

23.09 Uhr:

Insgesamt sieben von elf Sternen haben die beiden erkämpft. Das läuft doch!

23.05 Uhr:

Währenddessen kämpft GZSZ-Star Felix van Deventer mit Ratten. Mit bunten Trikots bekleidet muss Felix drei bestimmte Nagertiere fangen. Und es klappt! Zwei Sterne.

23.02 Uhr: Station 2: Doreen darf sich in einen engen Gitterkäfig legen. Auf den Oberkörper der Schauspielerin wird Jeff, ein Krokodil gelegt. Nun muss Dietel zwei Minuten ausharren. „Der atmet wie ich“, berichtet Doreen, während sich „Jeff“ auf ihr erleichtert. Das ist ja fast ekliger als die letzte Dschungel-Prüfung von Camp-Sensibelchen Gisele. Respekt! Doreen erkämpft zwei Sterne.

„Da war mehr dabei als Pipi. Der mochte mich!“, ist sich Doreen nach der Prüfung sicher.

Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel und Felix van Deventer in Prüfung

22.58 Uhr:

Gleich zu Beginn der Prüfung müssen die beiden in Glasbehälter greifen. Während Doreen einen Stern von einer Schlange befreien muss, darf Felix zu einem Mini-Krokodil reinfassen. Allerdings sehen die beiden die tierischen Überraschungen nicht. Immerhin: einen Stern können die beiden bei Station 1 erkämpfen.

22.48 Uhr: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen die beiden im Zirkus „Felido“. Bunt scheint es auf jedenfall zu werden - aber holen die beiden auch genügend Sterne für alle Camp-Bewohner? Erstmal geht´s in die Werbung!

22.45 Uhr:

Die Camp-Bewohner durften abstimmen: zur nächsten Dschungel-Prüfung dürfen Doreen Dietel und Felix van Deventer. Die Schauspielerin freute sich lautstark und scheint top-motiviert! So sieht Freude aus!

22.36 Uhr: Da der Auszug am gestrigen Freitag so überraschend für alle kam, dürfen die Zuschauer nun noch einmal von Domenico de Cicco Abschied nehmen. Sybille Rauch analysiert knallhart im Gespräch mit Evelyn Burdecki: „Euer Zoff kann für euch beide Auswirkungen haben.“ Und auch Chris Töpperwien zeigt sich entsetzt von der Rauswahl des 35-Jährigen. „Die wahren Masken sehen halt die Zuschauer“, so der Currywurst-Mann.

Auch wenn es naheliegen würde: seine Freundin Julia und die gemeinsame Tochter scheinen bei dem Italiener nicht an erster Stelle zu stehen. Noch auf der Fahrt ins Hotel erkundigt sich der 35-Jährige beim RTL-Kamerateam nach der Anzahl seiner Follower. „Hat sich was bei der Anzahl getan?“, erkundigt sich de Cicco. Mensch, ist das ein sympathischer Kerl!

Im Gespräch mit seinem Begleiter Luigi analysieren die Beiden den Auszug des Italieners. „Sie stellt sich als Opferin hin! Sie bekommt Publicity. Ich wollte das nicht! Sie hat mich bloß gestellt, das ist nicht okay!“, sucht Domenico den Grund seines Rauswurfs bei Ex-Freundin Evelyn Burdecki. Na wenn der wüsste, wie seine Art bei den Zuschauern ankam.

Erstmal fragen, ob man mehr Follower bei Instagram hat. Das Wohlbefinden der Freundin und Tochter ist ja nur nebensächlich #IBES — d. (@cstcdn) 19. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel lästert am Lagerfeuer

22.33 Uhr:

Weisheit des Tages von Tommi Piper: „Der Dschungel dreht einen um!“

22.27 Uhr: Es wird gelästert am Lagerfeuer, na endlich! „Ich habe 10 Jahre beim BR gearbeitet. Ich bin noch nie so einem Menschen begegnet. Allein wenn die den Mund aufmacht, regt sie mich auf“, lästern Doreen Dietel und Sandra Kiriasis über Camp-Sensibelchen Gisele Oppermann. „Nur weil sie gestern sieben Sterne geholt hat, wird ihr ja jetzt nicht der Arsch hinterher getragen“, ätzt Sandra.

22.23 Uhr: Zeit fürs Essen! Für sieben erkämpfte Sterne erhalten die Camp-Bewohner ihre tägliche Ration Essen. Ein Teil davon ist diesmal ein Känguru-Schwanz. Für fast alle Bewohner eine eklige Angelegenheit. „Das ist mir wirklich zu schwanzig. Da ist bestimmt noch Sperma drin“, mutmaßt Camp-Blondine Evelyn. Ihre Kollegen klären sie dann über die Beschaffenheit des Körperteils auf - „Das ist doch nicht DER Schwanz.“

Eine Bewohnerin weiß das Essen jedoch zu schätzen. Sibylle Rauch isst den Känguru-Schwanz gern. „Genau das Richtige“, mampft die ehemalige Schauspielerin.

22.19 Uhr: „Wieso vertragt ihr euch nicht? Umarmt euch doch mal kurz“ - mit diesem Friedensgespräch beginnt die Sendung. Domenico de Cicco und Felix van Deventer versuchen Protz-Millionär Bastian Yotta zum Gespräch mit Chris Töpperwien zu überreden. „Er ist zur Presse und hat Scheiße geredet. Da geht er zur Bild-Zeitung und schwärzt mich an. Sowas verachte ich! Hinterfotzige Drecksau“, antwortet Yotta.

„Fick mit mir und ich fick dich doppelt zurück“ - fallen da etwa die Masken von Bastian Yotta? Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien und Bastian Yotta werden dann wohl keine Freunde mehr. Ist vielleicht aber auch besser so.

22.16 Uhr:

Und los geht´s! Der Vorspann der Sendung scheint einiges zu versprechen: landet da tatsächlich eine Torte in Doreens Gesicht? Und wieso weint Felix van Deventer im Dschungel-Telefon?

RTL-Dschungelcamp 2019: Jetzt geht´s los!

22.01 Uhr: Zum ersten Mal in dieser Staffel dürfen die Kandidaten selbst bestimmen, wer von ihnen zur täglichen Dschungel-Prüfung antreten soll. Da die Zuschauer fortan über den Auszug eines der Camper entscheiden, fällt die Dschungel-Challenge komplett in die Hand der Promis selbst. Bislang wurde Gisele täglich zur Prüfung beordert, doch entscheiden die Stars genauso? Fakt ist: das Model glänzte bislang kaum, Opperman brach einige der Prüfungen bereits vor Beginn ab. Werden die Kandidaten Gisele aus Rache erneut in die Prüfung schicken?

21.28 Uhr: Twitter läuft heiß - die Fans des TV-Dschungels können den Start der Live-Sendung kaum noch erwarten. Und auch wir zählen die Minuten bis zum Beginn der Sendung schon runter.

RTL-Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco spricht über Haar-Geheimnis

21.05 Uhr: Noch knapp eine Stunde, dann startet der TV-Dschungel in die neunte Runde. Bis dahin unterhält RTL seine Zuschauer mit einer aktuellen Casting-Folge von DSDS. Dort schockierte ein Kandidat die komplette Jury. Oana Nechiti hatte dabei Todesangst.

20.12 Uhr: Obwohl Domenico de Cicco bereits am Freitagabend aus dem Camp ausziehen musste, sorgen die Haare des Italieners noch immer für Schlagzeilen. Viele Zuschauer spekulierten über ein mögliches Toupet des 35-Jährigen. Nun äußerte sich de Cicco in einem Interview selbst.

17.28 Uhr: Während die Promis in Australien noch schlummern, freuen sich Millionen Zuschauer bereits jetzt auf die heutige Live-Show. Ein Kandidat polarisierte in den vergangenen 24 Stunden wohl am meisten: Tommi Piper. Während der 77-Jährige gleich zu Beginn des TV-Projekts ein angebliches Alkohol-Problem seiner Ehefrau ausplauderte, entzückte er am Freitag mit fragwürdigen Komplimenten. Doreen Dietel schien davon so gar nicht begeistert.

Mit einer anderen Erzählung unterhalb der Gürtellinie könnte er RTL sogar eine rechtliche Auseinandersetzung bescheren: Am Dienstag schwärmte er im Dschungelcamp vom Sex mit Amélie Sandmann.

Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco musste das Camp verlassen

Knapp eine Woche sorgen die Promis im australischen Regenwald bereits für Unterhaltung, nun musste der erste das Camp schon verlassen. Ziemlich überraschend musste Domenico de Cicco am Freitag seine Koffer packen. Der 35-Jährige machte sich durch seine Art bei vielen Zuschauern sehr schnell unbeliebt, vor allem der Umgang mit Ex-Freundin Evelyn Burdecki sorgte für Verwunderung. Während die 30-Jährige behauptet, von de Cicco im Sommer betrogen worden zu sein, wollte der Italiener über die ganze Sache lediglich einen „Stein drauf“ legen.

Die Quittung für sein Verhalten bekam Domenico dann am Freitag: er musste als unbeliebtester Kandidat das Camp verlassen. Die User auf Twitter belustigte der Auszug des Italieners, der 35-Jährige kam dabei jedoch nicht allzu gut weg.

Die wichtigsten Infos zum Dschungelcamp 2019

In unserem Ticker können sie Folgen eins und zwei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! sowie die Dschungelcamp-Folgen drei, vier und fünf nochmal nachlesen. Gisele Oppermann durfte auch an den Tagen sechs, sieben und acht zur Dschungelprüfung antreten.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle Sendetermine des Dschungelcamps 2019 zusammengestellt und wie Sie das Dschungelcamp live im TV oder per Stream verfolgen können.