Dschungelcamp 2019: Evelyn Burdecki überrascht mit Schulabschluss – und speziell mit einer Note

Evelyn Burdecki macht im Dschungelcamp eine wirklich gute Figur. An ihrer Intelligenz zweifeln jedoch viele Zuschauer.

Bislang machte Evelyn Burdecki einen etwas „einfacheren“ Eindruck im RTL-Dschungelcamp 2019. Doch sie überrascht mit ihrem Zeugnis – und speziell mit einer Note.

Australien – Seit acht Tagen dürfen Zuschauer das fröhlich-unbedarfte Leben von Camp-Blondine Evelyn Burdecki verfolgen. Die 30-Jährige spaziert in ihrem eng anliegenden, roten Badeanzug durchs RTL-Dschungelcamp und sorgt mit ihren durchaus unterhaltsamen Sprüchen für Belustigung. Nicht zuletzt wegen ihrer herrlich unbeschwerten Art sammelt Evelyn Sympathiepunkte, wird von vielen sogar als heiße Anwärterin auf die Dschungelkrone gehandelt.

Dschungelcamp 2019 auf RTL: Abschlusszeugnis von Evelyn Burdecki aufgetaucht

Einige Momente lassen jedoch vermuten, dass Evelyn im Intelligenz-Test nicht allzu gut abschließen dürfte. Während die 30-Jährige an Tag fünf des RTL-Dschungelcamps noch erklärte, dass Männer ab einer gewissen Zeit mit „Oster-Eiern“ zu kämpfen hätten, ließ die Blondine nach einem Dschungel-Quiz so ziemlich alle Zuschauer ratlos zurück. Hält Evelyn den Atlantik tatsächlich für den Amerikanischen Ozean? Und Konrad Adenauer für den Gründer einer Düsseldorfer Schule?

Auch beim Thema Steuern schien Evelyn den absoluten Durchblick zu haben – oder auch nicht. „Man kriegt ja ne Summe und von dieser Summe gehen ja Steuern weg. Zum Beispiel für Ämter, das Tierheim, für Lehrer, fürs Schwimmbad, für den Zoo“, erklärte die 30-Jährige im Dschungelcamp. Nicht das einzige Thema, bei dem Evelyn mit ihrer ganz eigenen Logik begeisterte.

Evelyn Burdecki: Ist die Blondine intelligenter als alle denken?

Spätestens ab der Feststellung „Das Gehirn ist ja voll befestigt im Kopf. Dein Gehirn spürst du ja nicht“, dürfte die 30-Jährige für viele Zuschauer als dumm abgestempelt worden sein. Oder sind die dümmlichen Momente lediglich gespielt? Für vermutlich alle überraschend, veröffentlichte RTL nun das Abschlusszeugnis der hübschen Blondine. Geht es nach dem Dokument, hat Burdecki sogar erfolgreich das Fachabitur abgeschlossen. Doch damit nicht genug der Überraschungen, in einem Fach glänzte Burdecki nämlich regelrecht: Mit zwölf Punkten, also einer glatten zwei, schloss sie in Physik ab.

In Erdkunde schaffte die 30-Jährige immerhin eine 3+, eigentlich eine durchaus solide Note. Den Atlantik schien Evelyn jedoch trotzdem nicht zu kennen. Oder doch?

Im Camp sorgte Evelyn jedoch auch mit anderen Themen für Furore. Während sich die Blondine zunächst mit Ex-Freund Domenico in die Haare bekam, wurden am Donnerstag fiese Beschuldigungen gegen die 30-Jährige laut. Schmuggelte Evelyn Burdecki eine Uhr ins Camp?