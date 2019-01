Ist das Dschungelcamp 2019 fake? RTL-Promi spricht von Betrug

© TV NOW

Ist im Dschungelcamp 2019 alles nur ein großer Fake? Der Verdacht hält sich seit der ersten Staffel. Ein RTL-Promi meint, im Camp ist nichts echt.

Update vom 28. Januar 2019: Ob das Konsequenzen für den Gagen-König hat? In mehreren Instagram-Videos greift nun auch Bastian Yotta RTL massiv an. Er wirft den Machern der Sendung Manipulation im Dschungelcamp 2019 vor.

Fake-Vorwürfe gegen das Dschungelcamp auf RTL

Leonard Freier (33) ist den meisten aus „Der Bachelor“ von 2016 noch bestens in Erinnerung geblieben. Durch die Kuppel-Show von RTL erlangte der Berliner bundesweite Bekanntheit. Doch jetzt wendet sich der Berliner gegen den Sender und erhebt schwere Vorwürfe.

Der Bachelor meint: Alles nur ein Fake im Dschungelcamp

Dabei ging es Leonard Freier aber nicht um das Format „Der Bachelor“, sondern die RTL-Produktion „Das Dschungelcamp“. Hier unterstellte er den Machern der Reality-TV-Show Betrug im großen Stil. „Ich habe Freunde, die im Dschungelcamp waren. Das wird hier im „Tropical Island“ in Brandenburg gedreht. Ganz, ganz schlimmer Betrug. Da stellen die eine Wand auf, während die Badegäste da sind. Die haben dann einen separaten Teil abgegrenzt und abends fahren die nach Hause zu ihren Familien kuscheln und morgens geht‘s halt wieder hin“, erzählte er der Bunten.

+ Bachelor Leonard Freier bei der Filmpremiere "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" 2017. © picture alliance / Britta Peders / Britta Pedersen

Befinden sich die Promis um Bastian Yotta und seinen Erzrivalen Töpperwien also gar nicht im Dschungel, sondern viel mehr in der größten tropischen Urlaubswelt Europas? Brandenburg statt Australien und jeden Abend zurück nach Hause zu ihren Familien statt abgeschnitten von der Außenwelt? Davon scheint der ehemalige Bachelor stark überzeugt. Doch auch wenn hinter den Dschungelcamp-Kulissen bewiesenermaßen getrickst wird, bleiben die Vorwürfe von Leonard Freier fragwürdig.

Dschungelcamp 2019: Diese Fakes sind inzwischen bekannt

Beispiel für Fakes bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (IBES) ist die Gefahr von wilden Tieren. Von vermeintlich giftigen Spinnen oder australischen Skorpionen gehe keine Gefahr aus. Und größeren Raubtieren wie Krokodilen sei während der Prüfungen der Mund zu gebunden. Selbst das Ungeziefer des Dschungels sei keimfrei im Labor gezüchtet worden. Auch Spinnenweben oder der in vielen Prüfungen verwendete grüne Schleim seien nicht echt.

+ Ist im Dschungelcamp 2019 alles nur ein fake? Felix van Deventer und Sandra Kiriasis freuen sich auf ihre Dschungelprüfung. © MG RTL D

Das polarisierende Reality-TV-Format bietet also definitv Angriffsfläche für Beschwerden und Vorwürfe. Doch wird es tatsächlich in Brandenburg in einem tropischen Schwimmbad gedreht?

Wohl kaum. Denn sowohl das deutsche, als auch das britische und amerikanische Dschungelcamp werden in derselben Location gedreht. Zwar liegt diese nicht mitten in der australischen Wildnis, aber dennoch an der Ostküste Australiens. Die Behauptung des Bachelors, die RTL-Sendung würde im „Tropical Island“ gedreht, erscheint dadurch sehr unglaubwürdig.

Auch Ex-Kandidaten Kattia Vides bestätigt im Interview mit der HNA*, dass das Camp sehr wohl „sehr echt“ ist.

Wurde Kandidat Domenico im Dschungelcamp 2019 falsch dargestellt?

Vorwürfe über Manipulation der Kandidaten im Dschungelcamp bleiben trotzdem. Erst kürzlich beschwerte sich der zuvor ausgeschiedene Domenico de Cicco (35), er sei im ständigen Rosenkrieg mit seiner Ex Evelyn Burdecki (29) falsch dargestellt worden. Der Streit sei anfangs gar nicht so schlimm gewesen, dann habe er sich aber auf engstem Raum von Evelyn provozieren lassen, erklärte der Wildnis-Erprobte gegenüber RTL. Sein Ausscheiden sei also auch Schuld der falschen Darstellung seiner Person.

+ Dschungelcamp 2019: Die Zuschauer haben entschieden. Domenico de Cicco muss seine Sachen packen. © MG RTL D

Dabei beschimpfte Domenico seine Ex-Freundin aus eigenen Stücken. Als es um Gründe für die Trennung der beiden ging, kam es zur absoluten Schlammschlacht. Daran, dass Domenico allerdings mit seiner Ex auf Schatzsuche gehen musste, waren die Dschungelcamp-Macher natürlich nicht unschuldig.

Vorwürfe gegen das Dschungelcamp gab es schon vorher

Mit dieser Anschuldigung steht der 35-Jährige nicht alleine da. Auch Rainer Langhans (78) machte laut eigenen Angaben ähnliche Erfahrungen. Bei seiner IBES-Teilnahme im Jahr 2011 wurde er “damals manipuliert und anders dargestellt“.

Dafür hat der erfahrene Filmemacher auch eine Begründung parat: „Ich war denen wohl zu langweilig und dann haben sie mich rausmanipuliert.“ Eine weitere Manipulation der Kandidaten, aber vor allem der Zuschauer sieht er darin, dass „die Kameras da alles drehen, damit du die Figur wirst, die sie sich für dich ausgedacht haben.“

Die Diskussionen um den tatsächlichen Wahrheitsgehalt des Dschungelcamps werden wohl so lange weitergehen wie die Reality-Show selbst.

