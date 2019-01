Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta erzählt von schockierenden Prügel-Attacken

Der sonst so cool wirkende Bastian Yotta erzählte am Lagerfeuer aus seiner Kindheit. „Ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden“, erzählte er Mitcamper Felix van Deventer.

Es war nicht die erste gemeinsame Nachtwache am Lagerfeuer von Bastian Yotta und Felix van Deventer, bei der brisante Details ans Tageslicht kamen. Schon zu Beginn prahlte Yotta damit, dass er in drei Fächern Universitätsabschlüsse gemacht habe: Sportwissenschaften, BWL und Jura. Von prahlen kann nun keine Rede sein, Yotta legte vielmehr ein emotionales Geständnis ab, als er von Felix nach seinen Eltern gefragt wurde.

Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta über Beziehung zu seinem Vater

„Ich habe immer wieder probiert da Kontakt zu haben, aber es funktioniert nicht“, sagte Yotta. Nach dem Studium habe er angefangen, in der Firma seines Vaters zu arbeiten. Er sei dort sehr erfolgreich gewesen, „aber mein Vater hat mich immer nur behandelt wie einen Business-Partner.“ Doch das wollte Yotta scheinbar nicht, denn: „Ich habe gesagt: ‚Hey, ich will einfach, dass wir Vater und Sohn sind!‘“. Er sei aus der Firma „raus und da ist mein Vater voll durchgedreht“.

Yotta am Lagerfeuer über Kindheit: „Da habe ich heute noch Narben“

Doch damit nicht genug, der 42-Jährige erzählt noch mehr - aber: „Eigentlich möchte ich nicht darauf rumreiten“. Er erzählt Felix dennoch auch von seiner Kindheit und macht ein emotionales Geständnis. „Ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden. Mit einem Stock – jeden Tag! Da habe ich heute noch Narben!“. Er habe seinem Vater „so viel verziehen, aber es kam der Punkt in meinem Leben, wo ich es einfach gut sein lassen musste.“ Felix meint: „Irgendwann musst du dich ja auch selber schützen!“

Bastian Yotta im RTL-Dschungelcamp 2019: Tränen im Dschungeltelefon

Auch im Dschungel-Telefon dreht sich alles nur um Yottas Kindheit. Sonst gibt sich der 42-Jährige cool und gefasst - doch davon war nicht mehr viel zu spüren. Die Erinnerungen kochten hoch. „Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist das Gefühl, dass er mir mein Leben lang gegeben hat! Alles, was ich mein Leben lang wollte ist, geliebt zu werden, so wie ich bin“, berichtet er noch relativ gefasst. Doch dann bricht Yotta in Tränen aus, ringt um Fassung. „Dass ich ihn trotz alledem liebe, immer noch liebe. Ich weiß, dass er nur das gemacht hat, was er für richtig fand. Und ich liebe ihn immer noch! Das soll er wissen.“

Übrigens: Auch an Tag elf begleiten wir die Ereignisse im Dschungelcamp 2019 im Live-Ticker.