Rätselraten: Warum ist Giuliana Farfalla aus dem Dschungelcamp geflohen?

14.59 Uhr: Rätselraten um Giulianas völlig überraschenden Auszug aus dem Dschungelcamp. Sie hat bislang nur vage Andeutungen gemacht. So habe sie ich in ihre „Vergangenheit“ zurückgeworfen gefühlt. Auch ihr bester Freund und Begleiter Husam Aldori, der mit nach Australien gekommen ist, zeigte sich im Interview mit RTL ratlos. „Es hat mich echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie abbrechen wird.“ Husam hätte ihr mehr Stärke zugetraut: „Weil wir uns eigentlich relativ sicher waren uns sie das wirklich durchziehen wollte.“ Auch er kann nur mutmaßen, warum Giuliana freiwillig gegangen ist. „Ich glaube die Tage, die Woche hat sie zum überlegen gebracht. Dass sie Zeit zum Nachdenken hatte, was sie an ihre Vergangenheit erinnert hat.“

Auch Husam kann nicht erklären, was genau hinter Giulianas Andeutung zu ihrer „Vergangenheit“ steckt. „Genau weiß ich nicht, was sie meint. Es kann natürlich was mit ihrer Transgender-Geschichte zu tun haben. Sachen, die sie an nichts Schönes erinnern lassen.“

Giuliana Farfalla nach Dschungelcamp 2018 in Geheim-Hotel versteckt

13.50 Uhr: Noch ist immer nicht klar, was hinter dem freiwilligen Auszug von Giuliana Farfalla aus dem Dschungelcamp 2018 steckt. Sie erklärte den anderen Kandidaten am Mittwoch im Dschungelcamp nur kurz: „Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr.“ Eine wirklich Begründung lieferte sie nicht, nur: „Ich hatte hier so viel Zeit nachzudenken, und das schmeißt mich auch in meine Vergangenheit zurück, weil ich hab‘ ja nicht so tolle Sachen erlebt.“ Durchlebte sie wieder die traumatischen Erlebnisse ihrer Geschlechtsumwandlung? Tatsächlich sprachen die anderen Kandidaten mit ihr ausführlich über dieses Thema.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde Giuliana Farfalla nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp an einem geheimen Ort gebracht. Sollte sie zunächst vor wartenden Reportern in Sicherheit gebracht werden? Zunächst hat sich das Model in einem Geheim-Hotel versteckt. Am Donnerstagabend (australischer Zeit) wurde Giuliana Farfalla gebracht, wo die ausgeschiedenen Kandidaten sowie die Begleiter der Kandidaten wohnen.

Heute Abend wird der erste Kandidat aus dem Dschungelcamp 2018 rausgewählt. Einen Ersatz-Kandidaten soll es nach dem Auszug von Giuliana nicht geben, obwohl nun eine „Rauswahl“ entfällt. Dafür soll es an einem der folgenden Tage eine Schonfrist für alle Teilnehmer geben. Heißt: An einem Tag verlässt keiner das Camp

Dschungelcamp 2018: Giuliana Farfalla soll die Hälfte ihrer Gage verlieren

Laut Bild soll sie mit ihrem freiwiligen Auszug aus dem Dschungelcamp die Häfte ihrer Gage verloren haben. Klingt plausibel. Bekanntlich zahlt RTL zahlt die Dschungelcamp-Gagen in vier Raten aus: Bei Vertragsunterzeichnung, vor Einzug in das Camp, nach dem Finale und zwei Wochen nach Ausstrahlung der letzten Folge. Wer wie Giuliana während der laufenden Staffel aus dem Dschungelcamp flüchtet, verliert die letzten beiden Raten der Gage.

Vertraglich ist Giuliana aber wohl noch verpflichtet, bis zum 5. Februar in Australien zu bleiben. Nach Informationen der Bild muss sie an der großen Wiedersehens-Show am 4. Februar teilnehmen und für Interviews zur Verfügung stehen.

13.40 Uhr: Das Rätselraten um den Auszug von Giuliana Farfalla (den RTL erst relativ spät auflöste), bescherte dem Dschungelcamp 2018 am Mittwoch eine gute Einschaltquote. Insgesamt 5,91 Millionen (MA: 25,6 Prozent Marktanteil sahen die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Spitzenwert lag bei 6,29 Millionen Zuschauern.

Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die sechste Folge der zwölften Dschungelcamp-Staffel, einen Marktanteil von 33,5 Prozent (4,31 Mio.).

13.20 Uhr: Böser Spruch von Ex-Dschungelcamperin Melanie Müller. Sie kommentierte den freiwilligen Auszug von Transgender-Kandidatin Giuliana Farfalla aus dem Camp im Dschungeltalk auf RTLPlus so: „Man hat ihr nicht nur ein Stück Schniepi entfernt, sondern auch ein Stück vom Gehirn. Das ist ja meine Theorie.“ Bekanntlich war Giuliana mal ein Mann und ließ sich mit einer Geschlechtsumwandlung zum Mann umoperieren.

Schon zuvor brachte Melanie Müller in der Sendung einen Schniedel-Spruch, als sie betonte, dass Giuliana doch schon Schlimmeres durchgemacht habe, als das Dschungelcamp: „Wer seinen Schniepi freiwillig abschneiden lässt, da ist doch der Dschungel für‘n Arsch!“

Giuliana Farfalla: Karriere-Ende nach Auszug aus Dschungelcamp 2018?

13.00 Uhr: Hat sich Giuliana Farfalla mit ihrem freiwilligen Auszug aus dem Dschungelcamp 2018 ins Karriere-Aus geschossen? Das meint Florian Wess, Dschungelcamp-Finalist im vergangenen Jahr. „Dass die Giuliana rausgeht ist unfassbar. Die zerstört ihre Karriere“, sagte Wess am Mittwochabend im Dschungeltalk „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ auf RTLPlus. Das Dschungelcamp sei ein Karriere-Sprungbrett, das sie nicht wirklich genutzt habe. „Das jetzt abzubrechen heißt: Sie kann keine Jobs annehmen, sie ist nicht standhaft. Das hat Auswirkungen. Das ist das Ende!“

Auch Ex-Dschungelcamperin Jenny Elvers nannte den Auszug im Dschungeltalk „nicht nachvollziehbar“.

Florian Wess wunderte sich, dass Giuliana mit niemandem im Camp über ihre angeblichen Probleme sprach. „Sie hätte ja reden können mit den anderen. Sie hatte elf Personen mit denen sie sich austauschen kann, sich quasi aussprechen kann. Das hat sie nicht gemacht.“

Florian Wess meinte auch, dass Giuliana Farfalla ihren Auszug aus dem Dschungelcamp 2018 noch bereuen wird: „Das Management, das sie hat, muss ihr sagen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das ist ganz klar. Sie wird dadurch Jobs verlieren, weil sie nicht kontinuierlich ist. Sie hat kein Durchhaltevermögen. Bei Model-Jobs braucht man das auf jeden Fall. Und wenn sie hier zeigt, sie schafft 14 Tage nicht, hat sie meiner Meinung nach in dem Business ein Problem.“

