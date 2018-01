Erstes Bild im Dschungelcamp-Ticker: Die „Stars“ sind im Regenwald angekommen

Die nächsten zwei Wochen gehören wieder dem Trash-TV: das Dschungelcamp geht los und die „Stars“ sind im Regenwald angekommen. In unserem News-Ticker verpassen Sie nichts.

15.37 Uhr: RTL hat ein erstes Foto der Dschungelcamper veröffentlicht: Diese sind nun im Regenwald angekommen und schauen eigentlich alle noch ganz zufrieden aus. Noch. Doch schon der Einzug wurde laut dem Kölner Sender zur echten Herausforderung für die Damen und Herren. Nach dem Motto „Viele Wege führen ins Camp“ mussten die so genannten Promis zu Fuß oder durchs Wasser in ihr Pritschenlager für die nächsten zwei Wochen finden.

Jenny Frankhauser zum Beispiel postete schon ein Foto auf Facebook, das sie in einem Helikopter zeigt:

Bei Tina York lagen offenbar die Nerven direkt blank. Die Fahrt im Paddelboot wurde zum Horror-Trip. Warum? Das werden wir heute Abend erfahren - und Sie natürlich direkt hier im News-Ticker.

14.19 Uhr: Zwölf mehr oder wenige bekannte Menschen - da hat sich sicher jeder einzelne seine Strategie zurecht gelegt. Natascha Ochsenknecht zum Beispiel weiß von sich: „Ich bin die geborene Königin. Mir fehlt nur noch die Krone.“ Das sagte sie dem Kölner Express. Tatjana Gsell verriet schon mal: „Ich habe kein Problem mit Freizügigkeit. Von daher wird man viel von mir sehen“ und Jenny Frankhauser (die Schwester von Daniela Katzenberger) will ganz öffentlich vor laufenden Kameras abspecken. Ist auch mal ein Ziel für den Regenwald!

+ Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell, Sydney Youngblood und Daniele Negroni - sie alle haben geheime Pläne, um sich die Regenwald-Krone zu holen. © dpa

Giuliana Farfalla möchte die Zuschauer davon überzeugen, dass sie ganz normal ist und Sydney Youngblood will so bleiben, wie er ist. David Friedrich, der Bachelorette-Ex, will „alles probieren“ und „Respekt haben“. Ob jetzt vor seinen Mit-Campern oder den Tieren, die er probieren will - wir wissen es nicht. Matthias Mangiapane, der irgendwie völlig unbekannt ist, sagt von sich: „Ich bin ein Häuptling.“ Na das kann ja alles heiter werden...

12.56 Uhr: Thorsten Legat, der 2016 selbst im Regenwald war, ist bekannt für seine direkten Worte. Wie das Münchner Portal tz.de* berichtet, rät er zum Beispiel Transgender-Model Giuliana Farfalla, sich im Dschungel bloß nicht auszuziehen. „Das braucht echt keiner zu sehen. Es schauen ja auch viele Kinder zu.“ Für die Schauspielerin Sandra Steffl hat er ebenfalls wenig warme Worte parat: „Was denken sich die Verantwortlichen, diese Frau in den Dschungel zu lassen?!“ Und auch bei Natascha Ochsenknecht fragt er sich, warum die Frau, die dieses Jahr wohl am bekanntesten ist, nach Down Under geflogen ist.

Dschungelcamp 2018: Zietlow musste Sydney Youngblood googeln

Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sind ja manchmal fast das Beste am Dschungelcamp. Vor allem, wenn die „Stars“ langweilig auf ihren Pritschen herumliegen, fällt den beiden ein fieser Spruch dazu ein. So müssen sich die angeblichen Promis im Dschungel also nicht nur mit Kakerlaken, giftigen Schlangen und Stierhoden herumschlagen, sondern sich auch jede Menge anhören.

+ Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderieren das Dschungelcamp wie schon in den Vorjahren. © MG RTL D / Stefan Menne

Schon im Vorfeld hat Sonja Zietlow verraten, dass sie sich den Namen von Sydney Youngblood einfach nicht merken konnte: Sie nannte ihn lange Zeit Johnny, wie sie Bild.de erzählte. „Dann habe ich ihn mal gegoogelt und festgestellt: Es gibt keinen Johnny Youngblood. Der heißt Sydney!“ Zur Info: Sydney Youngblood war ein Popstar in den 80ern, er sang die Songs „If Only I Could“ und „Sit and Wait“. Sitzen und warten - das könnte auch im Dschungelcamp zu seinen Hautpaufgaben gehören. Außer, er wird ständig in eine Dschungelprüfung gewählt.

Die Moderatoren haben auch schon Tipps abgegeben, wer ihrer Meinung nach Dschungelkönig werden könnte. „Für mich auf jeden Fall Natascha Ochsenknecht, weil ich sie persönlich kenne und mir ihren Namen merken kann“, vermutet Zietlow. „Nicht wie bei Johnny Youngblood und Steffi Sandl.“ Auch Daniel Hartwich hat ähnliche Ansichten: „Natalie Ochsenknecht würde ich auch schon mal nicht von der Liste streichen. Und dann gucken wir uns den Daniele Peroni mal genauer an, ob der denn auch so süß ist wie 2013 der Joey Heindle.“

Dschungelcamp 2018: Der Dschungeltag beginnt um Mitternacht

Sonja Zietlow hat sich übrigens für die aktuelle Staffel wieder hübsch gemacht und sich nach eigenem Bekunden Botox spritzen lassen. „Jaaa, mein jährliches Botox gib mir heute“, antwortete sie auf die Frage der Bild, ob sie es erneut getan hat. Daniel Hartwichs Vorbereitung auf zwei Wochen Regenwaldzirkus fällt da etwas einfacher aus. „Ich putze mir die Zähne“, plauderte er aus. „Und ich rasier’ mich gelegentlich.“ Zietlow fragte nach: „Auch untenrum?“ Hartwichs Antwort: „Das lohnt sich im Dschungel nicht.“ Ob das wohl auch für die Dschungelcamper gilt? Dr. Bob jedenfalls hat den weiblichen Kandidaten schon vorab einen wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben: Gerade Damen mit großen Brüsten müssen diese häufig waschen, denn bei mangelnder Hygiene können sie sich infizieren. Hammer, wieder was gelernt.

Ein Tag im Leben der Dschungelcamp-Moderatoren beginnt übrigens mitten in der Nacht. Sonja Zietlow steht um Mitternacht auf, macht eine Stunde Sport und frühstückt dann. Auch hier lässt es ihr Kollege etwas ruhiger angehen. „Ich lasse Frühstück und Sport ausfallen zu Gunsten einer weiteren Stunde schlechten Schlafs. Nachmittags nach der Dschungelprüfung gehe ich dann auch schon bald wieder schlafen.“

Dschungelcamp 2018: So können Sie zuschauen

Das Dschungelcamp läuft immer spät abends, doch nicht jeden Tag zu den gleichen Sendezeiten. Hier haben wir für Sie zusammengefasst, wann Sie das Dschungelcamp live im TV und im Live-Stream sehen können.

