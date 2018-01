Giulia Siegel: So wird im Dschungelcamp beschissen

Giulia Siegel behauptet vor dem Start der neuen Staffel: So bescheißt RTL die Zuschauer im Dschungelcamp. Unser Live-Ticker vor dem Start.

Ja es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein: Das Dschungelcamp startet am Freitag in die 12. Runde und wir sind schon ab Mittwoch für Sie im Dschungelcamp-Fieber.

Die so genannten Promis sind bereits seit Montag in Australien.

Giulia Siegel behauptet: RTL zeigt nicht das, was sich im Dschungelcamp wirklich abspielt.

Tatjana Gsell will den Dschungel vor allem für eins nutzen: Ihr Gesicht ins rechte Licht rücken.

Mittwoch, 17. Januar, 12.08 Uhr: Rechtzeitig zum Start der neuen Staffel plauderte Ex-Dschungelcamperin Giulia Siegel in einem Interview über Manipulationen von RTL. In der Radio-Talkshow „Mensch, Otto!“ auf Bayern 3 behauptete die Dame, deren Beruf der Sender mit „weiblicher DJ“ benennt: „Das, was im Dschungel passiert, ist nicht das, was der Zuschauer sieht.“ Big Surprise.

Als Giulia Siegel vor neun Jahren in den australischen Busch zog, habe RTL aus der Show, die bislang eher ein Reality-Format war, eine Comedy-Show gemacht. Der Grund: Die ersten drei Staffeln seien doch eher langweilig verlaufen. Giulia Siegel behauptete: „2009 kam die Entscheidung: Wir machen daraus ein Comedy-Ding.“

RTL habe ihr damals die Rolle der Super-Zicke verpasst. Giulia Siegel wollte diese Darstellung ihrer Person hinterher auch nicht zurechtrücken, denn: „In dem Moment, wo man anfängt, sich zu viel zu rechtfertigen, kommt man in eine Position, wo dann der Zuhörer meint: ‚Naja, wenn sie sich so stark rechtfertigt, dann wird es ja wohl doch anders gewesen sein.‘ Deswegen habe ich gesagt: Ich lasse es einfach so stehen.“

Giulia Siegel behauptete zudem: Was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist nicht das, was im Dschungelcamp wirklich passiert ist. RTL zeige eine verzerrte Form der Wirklichkeit im Dschungelcamp. „Man sieht Schnitte. Man muss Sachen schneiden, damit es interessant wird.“

+ Giulia Siegel (links) mit Gundis Zambo im Dschungelcamp 2009. © RTL / Stefan Menne

Da hatte sie auch gleich ein Beispiel parat: „Ich saß mit Gundis Zambo, die ich seit 20 Jahren kenne, am sogenannten kleinen Teich. Gundis hatte ein paar Probleme mit mir und meinte: ‚Du, Giulia, das und das und das gefällt mir an Dir nicht! Diese Charaktereigenschaft mag ich an Dir nicht.‘ Und ich so: ‚Da kannst Du recht haben. Das ist aber eine Charaktereigenschaft, die mag ich an mir. Zum Beispiel bin ich Schwarz-Weiß, eine Grauzone kenne ich nicht so sehr. Wir haben uns normal unterhalten. Da sage ich: ‚Gundis, das und das und das mag ich an Dir auch nicht.‘ Also ein normales Mädels-Gespräch. Ganz easy, ohne Streit. Am Ende des Gesprächs meinte sie: ‚Du, was meinst Du, was der Zuschauer denkt?‘ Da sage ich: ‚Zuschauer? Bei einem Ohr rein, beim anderen Ohr raus.‘ Da sind wir aufgestanden und gegangen.“

Was RTL hinterher im TV gezeigt habe, so erzählte Giulia Siegel, das habe mit der wirklichen Unterhaltung nichts mehr zu tun gehabt. „Gezeigt wurde: Gundis und ich gehen zum Teich. Gundis sagt: ,Giulia: Das und das und das finde ich an Dir scheiße!‘ Ich sage: ‚Gundis: Da rein, da raus!‘ Ich stehe auf und gehe. Dann sagt der Zuschauer natürlich: ‚Boah was ist das denn für eine blöde Kuh?“ Und das sind Schnitte!‘

+ Giulia Siegel im Dschungelcamp 2009. © RTL / Stefan Menne

Nach ihrem Auszug aus dem Camp (sie ging frühzeitig wegen Rückenschmerzen) habe sie sich auch nicht die ganze Staffel angesehen. „Ich habe selber nur acht Folgen angeschaut, weil ich mir dann dachte: Komm, lass‘ es einfach so stehen, wie es ist. Das ist Comedy und die Leute können drüber lachen. Ich konnte nachvollziehen, warum die Leute gewisse Dinge über mich denken. Aber man kann das, was jemand gesehen und für sich als Wahrheit angenommen hat, was da im Dschungel passiert ist, nicht ändern.“

Dschungelcamp: Giulia Siegel machte nicht wegen der Gage mit

Giulia Siegel brachte bei „Mensch, Otto!“ auch noch ein anderes Beispiel für Manipulation im Dschungelcamp. So habe sie im Dschungel zwölf Tage außer Reis und Wasser nichts gegessen. Die Dschungelcamp-Produzenten hätten ihr dann eine Banane gegeben, um einem Verlust von Zucker und Elektrolyten vorzubeugen. Als die Banane mit den anderen Essens-Rationen ins Lager kam, habe Gundis Zambo gefragt, ob die Banane nicht für die Camp-Älteste Ingrid van Bergen sei. Worauf Giulia Siegel erklärte, dass die Frucht für sie bestimmt sei. RTL habe das aber nicht so gezeigt: „Das war dann der Streit um die Banane. Und natürlich hat keiner gesagt: ‚Giulia soll die Banane essen!‘ Sie haben es dann zum Streit eskalieren lassen. Ich stand mit dieser Banane da und habe auch noch Tränen in den Augen gehabt. Wenn ich sauer werde, kommen mir halt die Tränen. Ich wollte nur diese scheiß Banane essen. Und mir hat sie keiner gegönnt.“

Was lernen wir daraus? Nur wegen des Dschungelcamps haben die Menschen heute den Eindruck, Giulia Siegel sei eine „blöde Kuh“.

Der mittlerweile verstorbene Mit-Camper Günther Kaufmann hatte 2011 im tz-Interview übrigens wenig Schmeichelhaftes über seine Busch-Kollegin zu berichten. Er bezeichnete Siegel als „Superzicke“. Den ganzen Tag habe sie auf seinem Bauch gelegen und Zigaretten geschnorrt. („Es gab nur drei am Tag. Da sie Kette rauchte, musste ich ihr welche abgeben. Da war ich der beste Freund.“)

Allerdings sollte man auch erwähnen: Giulia Siegel bestand jede Dschungel-Prüfung und holte für das Camp etliche Sterne.

Wie der „weibliche DJ“ außerdem betonte, machte sie 2009 nicht wegen der Gage mit. „Ich habe das Geld nicht gebraucht!“ Sechs Jahre lang habe sie mit RTL über eine Teilnahme an der Show verhandelt. Letztlich habe sie sich nicht aus finanziellen Gründen entschlossen, mitzumachen. „Ich hab gesagt: Ich mache 14 Tage ohne Handy, ich mache 14 Tage Fasten und ich probiere, 14 Tage für mich alleine zu sein.“

Auch in Sachen Karriere habe sie sich vom Dschungelcamp keinen Push erhofft. Sie habe das ja auch nicht nötig, betonte Giulia Siegel. „Ich bin in die Medien rein geboren. Ich lege seit 27 Jahren auf. Ich habe noch nie irgendwo anrufen müssen: ‚Oh, bitte darf ich ein Interview geben? Ich habe eine spannende Geschichte zu erzählen!‘ Ich habe das Glück, dass ich mir das raussuchen kann. Weil ich eben sehr diszipliniert bin und sehr hart arbeite.“

Der Vollständigkeit halber sie an dieser Stelle erwähnt: Der Münchner Promi-Wirt Matthias Scheffel hatte während Giulia Siegels Zeit im Dschungelcamp eine ganz spezielle Theorie, die manchen überraschen mag: Es ging ihr ums Geld. In der tz behauptete Scheffel damals: „Ich gehe davon aus, dass sie nun deutschlandweit bekannt wird und ihr Marktwert entsprechend steigt. Als Discjockey kann sie wahrscheinlich dann die doppelte Gage nehmen wie bisher.“

Die Sendung „Mensch, Otto!“ mit Giulia Siegel kann man auf der Seite des Bayerischen Rundfunks nachhören.

Tatjana Gsell: Damit möchte sie im Dschungelcamp 2018 überzeugen

Mittwoch, 17. Januar, 11.39 Uhr: Tatjana Gsell (46) hat am Montag Brisbane in Australien erreicht, um am Freitag in das Dschungelcamp 2018 einzuziehen. Nach eigenen Angaben freut sie sich jetzt auf das Abenteuer Dschungelcamp und ist aufgeregt, was alles auf sie zukommt. Die Millionärs-Witwe eines Beauty-Docs sorgte in den vergangenen Jahren vor allem wegen Schönheits-Op‘s, Skandalen und dem mysteriösen Tod ihres Mannes, Schönheitschirurg Franz Gsell, im Jahr 2003 für Schlagzeilen.

+ Tatjana Gsell will im Regenwald endlich ihr wahres Gesicht zeigen. © MG RTL D / Arya Shirazi

Nun möchte sie im australischen Urwald ihr wahres Gesicht zeigen, wie sie Bild.de am australischen Flughafen erzählte. „Ich möchte mal beweisen, wie ich wirklich bin. Quasi mal die ungeschminkte Tatjana zeigen.“ Vor allem das Bild, das über sie besteht, möchte sie mit ihrer Teilnahme im Camp ändern. Dort möchte sie nicht zickig sein, sondern im Team mit den anderen Teilnehmern kämpfen - um Sterne und Essen. „Ich möchte es den Leuten zeigen“, sagt Tatjana Gsell entschlossen.

Besonders, dass sie oft unschuldig und zu unrecht von der Gesellschaft verurteilt wird, macht ihr zu schaffen. Das sei für sie anstrengend und belastend. „Ich hoffe, ich hab die Chance zu zeigen, dass ich ganz normal bin, lieb bin, umgänglich bin und ein ganz liebenswerter Mensch hinter dieser Fassade“, sagt die 46-Jährige. Und auch von ihrem Image als Witwe eines Schönheitschirurgen möchte sie sich lösen. Bild.de beschreibt sie sich selbst als Entertainerin. „Ich bin seit fast 18 Jahre Bestandteil der Medien. Das ist wahr und das muss man erst mal schaffen. Das sollte man auch mal ein bisschen anerkennen.“

Dschungelcamp 2018: Das ist neu im Regenwald

Zwölf Teilnehmer in der zwölften Staffel des Dschungelcamps: Daran hat RTL in diesem Jahr nichts geändert. Die Kandidaten für den Regenwald setzen sich zusammen aus dem Ex-GNTM-Model, der Ex-Bachelor-Kandidatin, dem Ex-Fußballer und der „Schwester von“. Same same but different, also gleich, aber doch auch irgendwie anders, so könnte man den Regenwaldzirkus auch 2018 bezeichnen.

Zwölf Jahre lang Y- bis Z-Promis im Pritschenlager - da ist natürlich vieles gleich und vieles vorhersehbar. Einige Regeländerungen führt der Kölner Sender RTL dennoch ein. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr keine Aufteilung mehr in zwei Lager, das Base Camp und das Snake Rock Camp fallen weg, alle Kandidaten dürfen sich direkt zusammen kuscheln und kennen lernen.

Das obligatorische Dschungel-Telefon gibt es natürlich wieder. Allerdings hat sich der Sender auch hierfür etwas Neues einfallen lassen, denn: Es gibt jetzt zwei Dschungel-Telefone. So soll erreicht werden, dass nicht nur ein Promi in der kleinen Holzhütte lästert, sondern zwei oder noch mehr parallel. Hat sicher auch Methode, denn was parallel passiert, kann man untereinander schlechter absprechen...

Die Interviews vor und nach den Dschungelprüfungen gibt es 2018 auch nicht mehr. Dafür dürfen sich die Kandidaten auf neu platzierten Sitzmöglichkeiten niederlassen - was auch immer das genau heißt. Darüber schweigt sich RTL noch aus. Wir werden es sehen, wenn‘s am Freitag losgeht.

