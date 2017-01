Dschungelcamp 2017: Wer fliegt heute als nächstes raus?

Sydney - Am heutigen Donnerstag wird der achte Kandidat bzw. Kandidatin aus dem Dschungelcamp 2017 gewählt. Wer fliegt heute raus? Die Prognosen.

Am Ende der Dschungelcamp-Sendung am heutigen Mittwoch verkünden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich welcher der verbliebenen neun Kandidaten seine Hoffnungen auf die Dschungelkrone begraben darf. Die Zuschauer fragen sich also: Wer fliegt am Donnerstag - nach Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski, Nicole Mieth, Gina-Lisa, Honey und Jens Büchner - als achter Kandidat aus dem Dschungelcamp 2017? Wir fassen zusammen für wen es eng werden könnte - und wer wohl noch länger drin bleibt.

Bei allen Favoriten-Analysen sollte man nicht vergessen: Das Dschungelcamp hat seine eigene Dynamik. Vor einem Jahr hat der unscheinbare Menderes Bagci gezeigt, dass auch Kandidaten gewinnen können, denen man es im Vorfeld nicht unbedingt zutraute. Auch Joey Heindle, Ross Antony und Ingrid van Bergen galten nicht als Favoriten auf den Dschungelthron. Schauen wir also auf die Dschungelcamp-Kandidaten des Jahres 2017.

Dschungelcamp 2017: Die Kandidaten im Check: Wer fliegt heute raus?

Thomas Häßler: Als ehemaliger Fußball-Weltmeister zog er ins Camp. Als Weltmeister der Langweiler zieht er wohl wieder aus. Möglicherweise ist seine Untätigkeit auch dadurch begründet, dass er seine Zeit im Dschungelcamp einfach absitzen will, um die Kohle einzustreichen. Um möglichst rasch rausgewählt zu werden, benimmt er sich im Dschungelcamp 2017 derart fad. Bislang spielten die Zuschauer bei dieser Nummer nicht mit. Sie riefen - möglicherweise aus Fußball-Nostalgie - immer wieder für ihn an. „Icke“ sitzt an Tag 14 noch immer im australischen Busch. Damit bleibt er sogar schon länger drin als der Favorit Jens Büchner.

Prognose: „Icke“ könnte von den Zuschauern schon am Donnerstag einen Platzverweis im Dschungelcamp kassieren. Am Mittwoch stand er mit Jens Büchner auf der Abschussliste. Zuvor schon mit Honey. Fraglich, ob ihn die Nostalgie-Stimmen von Fußball-Fans noch viel länger drinnen halten.

Hanka Rackwitz: Da hat sich Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat ordentlich geirrt: „Ich kenne die nicht. Die ist die erste, die fliegt.“ Denkste! Hanka hat mit ihren Macken im Dschungel für Wirbel gesorgt: Sie meidet jeglichen Körperkontakt mit anderen Kandidaten, sie pinkelt ins Camp und sie nervt die anderen Bewohner mit ihrer Hibbeligkeit. Das hat hohen Unterhaltungswert. Man merkt außerdem, dass sie im Dschungel langsam aufblüht. Ihre Lebensgeschichten (Droge und Beziehungsprobleme) berühren, was ihr zusätzliche Sympathie-Punkte einbringt. Dennoch muss Hanka aufpassen, dass sie nicht zur Läster-Schwester mutiert - und ihre eigene Meinung stets über die der anderen Kandidaten stellt. Zudem tönt sie ein wenig zu sehr, dass sie unbedingt Dschungelkönigin werden möchte. Prognose: Hanka Rackwitz bleibt uns noch länger erhalten, wenn sie ihre Konfro-Stimmung wieder etwas zurück fährt. Ansonsten könnte sie die Sympathien der Zuschauer - bislang stand sie noch nicht auf der Abschussliste (“Du bist es vielleicht!“) - schnell verspielen.

Kader Loth: Sie hat definitiv einen Widerhaken. Kader Loth glänzt im Dschungelcamp 2017 mit Zickigkeit und finsterer Miene. Dass sie aber auch einen ordentlichen Hintern in der Hose hat, bewies sie in der Dschungelprüfung, als sie die „Schlangenhölle“ tapfer überstand. Lustiger Moment: Als sie über den Sex-Entzug im Camp und die deswegen notwendige Umstellung auf Handbetrieb plauderte. Wir fragen uns: Läuft da noch was mit einem Kandidaten? Marc Terenzi möchte sie nach eigenem Bekunden ja gerne mal nackt sehen. Kader Loth sollte allerdings aufpassen: Zum Ende des Dschungelcamps hin geht sie Hanka immer öfter an. Und erklärte sie am Mittwoch sogar zur schlimmsten Plage im Lager. Bislang wurde noch kein Aggro-Kandidat zum Dschungelkönig gewählt. Prognose: Da geht noch was! Wir werden die Kader noch länger im Camp genießen dürfen.

Dschungelcamp 2017: Dieser Kandidat hat sich schnell einen Namen gemacht

Marc Terenzi: Die Überraschung im Dschungelcamp 2017. Während er am Anfang als Langweiler abgestempelt wurde, wandelte er sich nach und nach zum Schäfer der Dschungel-Horde. Er versucht stets, Harmonie in die Gruppe zu bringen, zu schlichten, zu vermitteln - und er ist für alle Kandidaten da, wenn sie ein offenes Ohr brauchen. Der Ex-Stripper braucht sie nicht mal nackig machen - oder mit einer Kandidatin die ominöse Sex-Höhle aufsuchen. Er greift auch so genügend Stimmen der Zuschauer(innen) ab. Prognose: Er könnte es bis ins Finale schaffen.

Dschungelcamp 2017: Ein Überraschungskandidat

Florian Wess: Der Botox-Boy war zunächst ein Unsympath wie er im Buche steht. Intrigant, selbstgefällig und auf Krawall gebürstet. Aber: Mittlerweile hat er sich zum Team-Player im Busch gewandelt. Er drückt sich vor keiner Prüfung und will unbedingt Sterne holen. Für die Bild-Zeitung ist Florian Wess sogar der Geheimfavorit im Dschungelcamp 2017. Einziges Problem: Seit Honey draußen ist, fehlt ihm ein bisschen der Widerpart. Prognose: Könnte weit kommen.

