Dschungelcamp-Ticker: Spielt Hanka nur eine Rolle?

Dungay - Tag sieben im Dschungelcamp 2017: Heute wird Sarah Joelle Jahnel bei der Dschungelprüfung auf die Probe gestellt. Außerdem fliegt der erste Kandidat aus dem Busch. Alle Infos im Live-Ticker.

Aus zwölf wird elf: An Tag sieben im Dschungelcamp 2017 wird der erste Kandidat rausgewählt.

Sarah Joelle Jahnel muss sich am Donnerstagabend der Dschungelprüfung stellen.

21.41 Uhr: Horst Seehofer im Dschungelcamp? Höchstens im CSU-Dschungel! Wie dieses Szenario aussehen würde, darüber hat sich der Kolumnist der Münchner tz Gedanken gemacht. Hier geht‘s zu seiner Kolumne.

Dschungelcamp 2017: Spielt Hanka bloß eine Rolle?

21.05 Uhr: Ist Hankas Verhalten nur gespielt? Im Gespräch mit der Bild ließ eine Psychologin durchklingen, dass sie an den Ticks der TV-Maklerin zweifelt. Nachdem sie in einer Übersprungshandlung plötzlich Nicole Mieth umarmte, hatte Hanka noch erklärt: „Immer, wenn echte Gefühle wie Begierde oder Erleichterung aufkommen, ist der Zwang kurz vergessen.“ Doch die Expertin erklärt gegenüber dem Boulevardblatt: „Hankas Aussage hört sich komisch an. Normalerweise ist eine Zwangsstörung nicht wählbar. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht.“ Bezug nimmt die Psychologin auch auf die Sendung „Mieten, Kaufen, Wohnen“, in der Hanka als Immobilienmaklerin zu sehen ist. „Und da sagt sie ja auch ‚Guten Tag‘.“ Hankas Verhalten wirke wie eine Regie-Anweisung, wie ein Konzept. „Und wenn man eine Rolle spielt, kann man in einer emotionalen Situation diese Rolle auch mal vergessen.“ Die Ärztin vermutet, dass Hanka vom Sender auserwählt wurde, um „Zunder in die Sache zu bringen und die Abartige zu spielen - und dadurch Zuschauer zu rekrutieren“. Die Wandlung Hankas würde eine Dramatik und Dynamik auslösen, die nach Meinung der Expertin wie absichtlich gesteuert erscheint. Ist also alles nur eine gut inszenierte Show? Geht man nach den verblüfften Gesichtern, die Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Moment der Rackwitz-Mieth-Knuddelei machten, ist das alles - aber keine Inszenierung.

die TV-Mäklerin aus dem australischen Dschungel. Jetzt mit noch mehr Zwangsstörungen. #ibes pic.twitter.com/JzG57bT9id — Konstantin Kiy (@KonstantinKiy) 19. Januar 2017

20.11 Uhr: Übrigens: Auch wir wollen von Ihnen wissen, wer wohl als erster das Dschungelcamp verlassen wird. Ganz unten am Ende dieses Artikels können Sie Ihre Stimme für Ihren Nicht-Favoriten abgeben. Stand jetzt hat dort Nicole Mieth (15 %) die Nase vorn. Ihr folgen Honey und Kader Loth.

19.22 Uhr: Wegen ihrer Zwangsstörungen hat Hanka im Dschungelcamp kein leichtes Spiel. Wir haben dazu mal den Experten Dr. Oliver Seemann befragt - und der sagt: Das Dschungelcamp ist für Hanka die beste Therapie!

18.50 Uhr: In fast zweieinhalb Stunden startet der Dschungel - eine ganz spezielle Folge. Denn heute wird der erste Kandidat von den Zuschauern rausgewählt. Wer dabei die besten Chancen hat? Das haben wir hier mal genauer unter die Lupe genommen.

