Dschungelcamp-Ticker: Wer holt sich 2017 die Dschungel-Krone?

Fischaugen waren nicht so ihr Ding: Hanka und Marc bei einer gemeinsamen Dschungelprüfung.

München - Finale, oh-oh, Finale, oh-oh-oh-oh: Heute Abend entscheidet sich, wer Dschungelkönig wird. In unserem Live-Ticker erfahren Sie es garantiert als erste.

16 Tage im Dschungel sind vorbei: Heute Abend entscheidet sich, wer Dschungelkönig wird.

Hanka Rackwitz, Marc Terenzi und Florian Wess sind im Finale.

Kader Loth schied schon vor ein paar Tagen aus - sie ist unsere Dschungelkönigin der Herzen. Lesen Sie hier ihre besten Weisheiten und Wahrheiten.

Dschungelcamp 2017: „Kein Problem, kein Problem“

20.52 Uhr: Wer jetzt DSDS einschaltet, kann möglicherweise schon eine Kandidatin für das Dschungelcamp 2018 sehen: Edona James singt bei „Deutschland sucht den Superstar“, nachdem sie schon bei „Adam sucht Eva“ und „Promi Big-Brother“ dabei war. Das Dschungelcamp rekrutiert seine Kandidaten ja gerne bei DSDS.

Die Dschungelkrone ist zum Greifen nah: Florian Wess (36), Marc Terenzi (38) und Hanka Rackwitz (47) ziehen ins Finale der TV-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ein. Im Halbfinale am Freitagabend bekam Ex-Fußballer und Weltmeister Thomas Häßler die wenigsten Stimmen im Telefon- und SMS-Voting und schied damit aus. Der 50-Jährige nahm es gefasst auf und sagte mit ruhiger Stimme: „Kein Problem, kein Problem.“

Im Finale der elften Ausgabe der Dschungelshow im australischen Urwald kämpfen heute Abend (hier finden Sie die Sendezeiten) die drei verbliebenen Kandidaten um den Urwald-Thron. Bei der zehnten Ausgabe vor einem Jahr gewann Sänger Menderes Bagci die Dschungelkrone - der hat übrigens diesmal einen ganz klaren Favoriten.

Im Halbfinale gab es vor der Entscheidung, wer das Camp verlassen muss, erneut eine Dschungelprüfung. Terenzi kämpfte um gelbe Sterne und damit um Essensrationen für alle Camper. Dabei musste er in gefüllte Wasserbehälter hinabsteigen, in denen allerlei Getier auf ihn wartete. Zum Beispiel ein Krokodil. Terenzis Kommentar? „Oh Scheiße“.

Am Boden und an Wänden befanden sich festgebundene halbe Sterne, die er entknoten musste. Ergebnis der Dschungelprüfung: Alle acht halben Sterne ergattert und damit vier Essensrationen. „Ich bin froh, ich kann Essen zurückbringen“, sagte der Sänger erleichtert. Die Camp-Kollegen waren begeistert. Häßler zu Terenzi: „Geil. Junge, klasse.“

Unterdessen malte sich Kandidatin Rackwitz schon mal aus, wie es sein würde, im Finale zu siegen. Ihre Vorstellung: wehende Haare, ein Äffchen auf der Schulter und eine Blumenkrone. Im Camp war ansonsten die Stimmung eher gedämpft.

Für RTL zahlte sich das Spektakel mal wieder aus. Die Show erreichte am Freitag 6,6 Millionen Zuschauer und stellte damit alle anderen Sender an dem Abend in den Schatten. Jeder Vierte schaltete zum Halbfinale ein.

pak/dpa