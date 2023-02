Nur Drucker und Kühlschrank: Djamila Rowe gibt Großteil ihres Dschungelcamp-Gewinns ab

Von: Lisa Klugmayer

Djamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin. Doch sie darf sie nicht nur über den Titel freuen, sondern auch über 100.000 Euro. Wie sie jetzt verrät, soll der Großteil der Dschungelcamp-Siegerprämie an ihre Kinder gehen.

Köln – Zwei Wochen Dschungelcamp sind nun vorbei und IBES hat eine neue Königin. Djamila Rowe (55) konnte die RTL-Zuschauer von sich überzeugen und darf sich jetzt über die Siegerprämie von 100.000 Euro freuen. Doch was will sie mit dem Geld anfangen? Autos, Immobilien, Luxusklamotten? Weit gefehlt. Djamila bleibt bescheiden, das Preisgeld ist vor allem für ihre Kinder.

„Ich habe mich selber immer als schwache Kandidatin gesehen“, erzählt Djamila Rowe im BILD-Interview. Das sahen die IBES-Fans anders und wählten sie mit 62,26 Prozent zur Dschungelkönigin. Djamila weiß auch schon, wofür sie ihre Siegerprämie ausgibt: Sie will sich einen neuen Drucker und einen Kühlschrank kaufen.

Bescheidene Wünsche für eine Königin. Der Rest der 100.000 Euro kommt ihren Kindern zugute. „Ich konnte mir nie einen richtigen Urlaub mit beiden Kindern leisten! Deshalb habe ich mich hier durchgebissen. Damit ich mit meinen Kindern endlich was machen kann“, so Djamila weiter. Deswegen soll es für die Dschungelcamp-Kandidatin jetzt mit Sohn Jeremy und Tochter Jayda nach New York gehen.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46)



7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26)



9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63 )12. Verena Kerth (41)

„Hatte nicht immer die notwendigen Mittel“: Djamila Rowe will ihren Kindern endlich etwas bieten

Eklige Dschungelprüfungen, Hunger, wenig Schlaf: Das alles nahm Djamila Rowe in Kauf, um ihren Kindern endlich etwas bieten zu können. Denn „als alleinerziehende Mutter hatte ich nicht immer die notwendigen Mittel“, wie sie verrät. Ihr Dschungelcamp-Sieg ist für sie auch ein Zeichen. „Ich stehe für die alleinerziehenden Mütter, die täglich kämpfen müssen“, verkündet sie stolz.

Im IBES-Finale wurde Djamila zur Dschungelkönigin gekrönt. Doch im Dschungelcamp-Finale gab es eine peinliche Live-Panne und RTL-Zuschauer wurden Zeuge als sich Sonja Zietlow und Jan Köppen unterhielten. Verwendete Quellen: bild.de