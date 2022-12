Dinner for One: Wann und wo wird der 90. Geburtstag im TV gezeigt?

„Dinner for One“ ist einfach Kult. Jedes Jahr an Silvester und Neujahr läuft der Sketch im TV. Alle Sendetermine gibt es hier im Überblick.

Fast 60 Jahre ist „Dinner for One“ nun schon alt. Gedreht wurde der 18-minütige Sketch nämlich schon 1963. Und doch ist er heute mindestens noch so beliebt wie zu Beginn. Kein Wunder, dass er dieses Silvester ganze 24 Mal im TV läuft – in den unterschiedlichsten Versionen! Denn „Dinner for One“ oder auch „Der 90. Geburtstag“ hat mittlerweile zahlreiche Ableger. So läuft im NDR die plattdeutsche Version, im hr die hessische und im WDR die kölsche.

Die Sendezeiten von „Dinner for One“ im Überblick

Samstag: 31. Dezember 12:25–12:55 – up Platt (NDR)

Samstag: 31. Dezember 15:30–15:50 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (NDR)

Samstag: 31. Dezember 16:40–17:10 – Dinner vor Wan(ne) (WDR)

Samstag: 31. Dezember 16:50–17:20 – Hessische Version (hr)

Samstag: 31. Dezember 17:10–17:35 – Dinner op Kölsch (WDR)

Samstag: 31. Dezember 17:35–17:55 – Nachträglich colorierte Fassung (NDR)

Samstag: 31. Dezember 17:35–17:55 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (WDR)

Samstag: 31. Dezember 18:40–19:00 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (Das Erste)

Samstag: 31. Dezember 18:45–19:10 – Nordhessische Version (hr)

Samstag: 31. Dezember 19:00–19:20 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (mdr)

Samstag: 31. Dezember 19:00–19:15 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (rbb)

Samstag: 31. Dezember 19:05–19:20 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (SRF1)

Samstag: 31. Dezember 19:10–19:30 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (hr)

Samstag: 31. Dezember 19:25–19:45 – Nachträglich colorierte Fassung (SWR)

Samstag: 31. Dezember 19:40–20:00 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (NDR)

Samstag: 31. Dezember 19:40–20:00 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (br)

Samstag: 31. Dezember 20:00–20:15 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (Swiss)

Samstag: 31. Dezember 23:20–23:40 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (ORF)

Samstag: 31. Dezember 23:30–23:45 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (Swiss)

Samstag: 31. Dezember 23:35–23:55 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (NDR)

Sonntag: 1. Januar 0:05–0:20 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (SRF2)

Sonntag: 1. Januar 5:10–5:30 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (Das Erste)

Sonntag: 1. Januar 5:30–5:50 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (rbb)

Sonntag: 1. Januar 5:30–6:00 – Der 90. Geburtstag oder Dinner for One (ORF1)

Worum geht es bei „Dinner for One“?

Der 90. Geburtstag wird von Miss Sophie (May Warden) und ihrem Butler James (Freddy Frinton) jedes Jahr gleich gefeiert – „Same procedure as every year“! Die betagte Dame hat ihre vier besten Freunde eingeladen – Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Der Clou dabei: Die vier Herren sind nicht mehr unter den Lebenden. Und so muss der Butler ihre Rollen einnehmen.

Butler James streichelt bei „Dinner for One“ den ikonischen Tiger-Teppich. © Imago

Leider hat Miss Sophie eine Vorliebe dafür, Toasts auszusprechen. Der arme James muss dann nicht nur die Eigenarten der Gäste nachahmen, sondern auch Glas nach Glas austrinken. Je später der Abend wird, desto betrunkener wird der Butler. Bei seinen Runden um den Tisch fängt James an zu lallen und zu stolpern – besonders der Tiger-Teppich wird ihm immer wieder zum Verhängnis.

In zahlreichen Haushalten ist es schon seit Generationen Tradition, am 31. Dezember mit der ganzen Familie „Dinner for One" zu schauen. Doch es gibt noch zahlreiche weitere Bräuche, die Jahr für Jahr an Silvester begangen werden. Dazu gehört beispielsweise das Bleigießen.