Dieter Bohlen: DSDS-Juror teilt gegen beliebten deutschen Sänger aus - hat Pop-Titan vielleicht sogar recht?

München - Spätestens nach der zweiten Folge der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ dürfte klar sein, dass niemand vor Dieter Bohlens abfälligen Kommentaren sicher ist. Kandidaten der Show müssen seine Kritik regelmäßig über sich ergehen lassen, doch in der zweiten Folge des Jahres 2020 hat es einen bekannten deutschen Sänger erwischt.

Wer nun auf die anderen beiden Juroren Xavier Naidoo oder Pietro Lombardi tippt, liegt falsch, denn der betroffene Künstler war selbst nicht anwesend.

DSDS 2020: Dieter Bohlen lobt Kandidat und lästert über deutschen Sänger

Bohlens Kommentare fürchten viele der Kandidaten von DSDS. Als der Pop-Titan den Auftritt des Stuttgarters Kevin Amendola in der Folge vom 7. Januar 2020 plötzlich unterbrach, war bereits das Schlimmste zu befürchten. Doch Amendola konnte sich glücklich schätzen, denn der Juror hatte nur positives über seine Performance zu sagen.

Der Teilnehmer wählte den Song "Keine Maschine" von Tim Bendzko und meisterte diese Challenge nach Bohlens Meinung mit Bravour. Sein Lob beinhaltete aber auch eine kräftigen Seitenhieb, der sich gegen den Interpreten selbst richtete: „Also das ist so der seltene Fall, dass ein Kandidat die Nummer besser singt als der Originalinterpret.“ Autsch! Diese Äußerung hat gesessen - und kam so überraschend, dass Amendola zunächst keine passenden Worte fand. Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nachiti waren ebenfalls begeistert, weshalb er es schließlich ins Recall schaffte. Davor durfte Amendola aber noch den Song „Amoi seg‘ ma uns wieder“ von Andreas Gabalier als Widmung an seine Mutter singen.

Besser als Tim Bendzko? Shitstorm gegen Dieter Bohlen bleibt aus

„Die ganzen Tim-Bendzko-Fans werden mich jetzt erschlagen“, mutmaßte Dieter Bohlen im Anschluss. Zu einem größeren Shitstorm kam es allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Unter dem YouTube-Video von Amendolas Performance zeigen sich die Zuschauer begeistert von seinem Auftritt. Hat Bohlen also vielleicht recht mit seiner Aussage?

Andere TV-Zuschauer hingegen können sich nur auf ein Detail konzentrieren: Es nehmen dieses Jahr erstaunlich viele Kandidaten mit dem Vornamen „Kevin“ an der Show teil.

Schon der 3te Kevin heute.

Deutschland sucht den Superkevin?#dsds — König Bazi (@munich_bazi) January 7, 2020

soa