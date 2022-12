„Die Kaiserin“ gehört zu den beliebtesten Netflix-Serien 2022

„Die Kaiserin“ ist unter den besten Netflix-Serien des Jahres. © Netflix

Netflix hat bekannt gegeben, welche Filme und Serien 2022 beliebt gewesen sind. Auch die deutsche Produktion „Die Kaiserin“ hat es in die Liste geschafft. Lesen Sie hier mehr dazu:

Intrigen, verbotene Gelüste und Machtkämpfe sind wichtige Bestandteile vieler Serien, in denen Monarchen eine Rolle spielen. So auch bei der Mini-Serie „Die Kaiserin“, die im September auf Netflix veröffentlicht worden ist. In den sechs Folgen spielt die Mannheimer Schauspielerin Devrim Lingnau die bis heute beliebte Herrscherin „Sisi“ und zeigt dabei eine komplett andere Seite, als die kitschigen Filme aus den 1950er Jahren. Diese dunklere Variante scheint den Fans weltweit zu gefallen. Die Show hat es sogar in die Bestenliste von Netflix geschafft.

MANNHEIM24 verrät, welche Serien neben „Die Kaiserin“ noch in der Liste zu finden sind.

Kaum eine historische Figur ist 2022 so beliebt gewesen wie Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn – besser bekannt als „Sisi“. Im Kino läuft der Film „Corsage“, für Leseratten erscheint das Buch „Sisi“ und auf RTL+ erscheint die zweite Staffel der Serie „Sisi“. Auf Netflix startet zudem „Die Kaiserin“. (dh)