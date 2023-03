Die Geissens mit Sabotage-Verdacht – hat sich jemand am Lamborghini zu schaffen gemacht?

Von: Katja Becher

Teilen

Macht sich ein dreister Saboteur an den Autos der Geissens zuschaffen? Lesen Sie hier, welch bösen Verdacht Robert und Carmen in der neuen RTLZWEI-Folge haben:

Robert und Carmen Geiss leben mit ihren Töchtern Shania und Davina das absolute Jetset-Leben. In der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI verbringt die Familie jedoch wieder einige Tage in ihrer Wahlheimat Monaco – mit den ganz alltäglichen Sorgen und Erledigungen. Im Hause Geiss steht wieder einmal ein Großeinkauf an. Doch die Pläne werden schnell durchkreuzt. Hat sich ein Unbekannter am Fuhrpark von Robert und Carmen zu schaffen gemacht?

MANNHEIM24 verrät, welche beunruhigende Entdeckung Robert und Carmen in der neuen Folge von „Die Geissens“ auf RTLZWEI machen.

Die Familie Geiss will in Folge 23 der beliebten Dokusoap auf RTLZWEI gleich mit zwei Autos zum Einkaufen fahren. Die Vorräte der Yacht müssen dringend aufgefüllt werden. Doch die alltäglichen Erledigungen laufen bei den Geissens in letzter Zeit alles andere als reibungslos, wie die neueste Sendung zeigt. (kab)