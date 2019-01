Deutscher Fernsehpreis 2019: Gewinner als beste Schauspieler und Schauspielerin stehen fest

Zum 20. Mal wurde am Donnerstagabend der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Unter den Nominierten waren auch 2019 etliche Stars und Sternchen. Hier erfahren Sie wer gewonnen hat.

Düsseldorf - Vicky Krieps und Albrecht Schuch haben für ihre Schauspiel-Leistungen den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Die beiden Darsteller wurden am Donnerstagabend bei der diesjährigen Fernsehpreis-Gala in Düsseldorf als „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet. Bei Krieps würdigte die Jury ihre Leistung in der Sky-Serie „Das Boot“. Schuch erhielt den Preis für seine Rollen in „Der Polizist und das Mädchen“ (ZDF), „Gladbeck“ (ARD/Radio Bremen) und „Kruso“ (ARD/MDR).

Der Deutsche Fernsehpreis wird von den großen TV-Anbietern seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen. Die Gala 2019 wurde von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka moderiert.

Im vergangenen Jahr konnte die Serie „Babylon Berlin“ abräumen. Und auch Thomas Gottschalk konnte sich freuen.

dpa