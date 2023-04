Davina hat eine Allergie – Oktoberfest der Geissens in Gefahr

Teilen

Bei den Planungen des Oktoberfests der Geissens in St. Tropez geht es drunter und drüber. Lesen Sie hier, wie Davina Geiss am Tag der Feierlichkeiten Opfer einer allergischen Reaktion wird:

Es herrscht Feierstimmung auf St. Tropez. Denn die schrecklich glamourösen Geissens veranstalten ein selbst geplantes Oktoberfest. Bei den Vorbereitungen zur Wiesn-Gaudi geht es drunter und drüber, denn so einiges geht schief. Auch muss sich Tochter Davina am Tag der Festivitäten einer allergischen Reaktion stellen. Kann der große Tag noch gerettet werden?

MANNHEIM24 verrät alles zur allergischen Reaktion von Davina und ob das Oktoberfest der Geissens ins Wasser fällt.

Das Oktoberfest der Geissens steht unter keinem guten Stern. In den aktuellen Folgen der Geissens auf RTLZWEI können die Zuschauer die Planungen des Fests genau mitverfolgen. Schnell kann man sehen, dass so ein großes Fest einiges an Planung in Anspruch nimmt und dabei auch so einiges schiefgehen kann. So verursacht eine allergische Reaktion von Davina noch mal für ganz schön Trubel. (rah)