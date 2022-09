Das Sommerhaus der Stars: Patrick beleidigt Freundin Antonia bei Spiel

Teilen

Patrick und Antonia beim „Sommerhaus“-Spiel „Einparken“ © RTL

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an. Patrick und Antonia kommen hier erstmals an ihre Grenzen. Lesen Sie hier, welche schweren Vorwürfe Patrick gegen Antonia erhebt:

Schon seit dem 7. September ist „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in vollem Gange. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. In regelmäßigen Challenges haben die Kandidaten die Chance, sich für die nächste Runde zu sichern. Patrick und Antonia hatten hier bisher immer Glück. In Folge 5, die bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar ist, geraten sie aber erstmals an ihre Grenzen.

MANNHEIM24 verrät, wie krass Patrick Antonia beim „Sommerhaus“-Spiel in Folge 5 beleidigt.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Für Patrick und Antonia ist es bereits die zweite Pärchen-Show, die sie bestreiten. Schon von März bis Mai 2022 wirkten sie beim TVNOW-Format „CoupleChallenge“ mit. (fas)