Das Sommerhaus der Stars: Mario Basler verliert schon nach wenigen Minuten die Fassung

Neue Staffel auf RTL

+ © RTL/Stefan Gregorowius „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Mario Basler und Doris Büld © RTL/Stefan Gregorowius

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL, auf RTL+ ist die erste Folge bereits seit 31. August verfügbar. Lesen Sie hier, was Mario Basler schon nach wenigen Minuten aus der Fassung bringt:

Endlich ist es wieder soweit! Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August auf RTL+ streamen. In Folge 1 ziehen die Stars in das „Sommerhaus“ in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) ein. Kandidat Mario Basler gerät dabei schon nach wenigen Minuten aus der Fassung.

MANNHEIM24 verrät, warum Mario Basler beim Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ so ausflippt – und ob er sich wieder beruhigen kann.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Acht Stars und ihre Partner kämpfen um den Titel des „Promi-Paars 2022“. Dem Sieger winkt eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)