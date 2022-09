Das Sommerhaus der Stars: Cosimo macht peinlichen Fehler beim Einzug

Teilen

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Cosimo und seine Freundin Nathalie © RTL/Stefan Gregorowius

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL, auf RTL+ gibt‘s die erste Folge bereits zum Streamen. Lesen Sie hier, welcher peinliche Fehler Cosimo direkt zu Beginn passiert:

Endlich ist es wieder soweit: Am 7. September startet „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in eine neue Runde. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August online auf RTL+ streamen. In Folge 1 kommen die Stars erstmal auf dem Bauernhof in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) an. Kandidat Cosimo tritt hier direkt mal in ein Fettnäpfchen.

MANNHEIM24 verrät, welcher peinliche Patzer Cosimo direkt beim Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ passiert.

„Das Sommerhaus der Stars“ wird schon zum siebten Mal auf RTL ausgestrahlt. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel des „Promi-Paars 2022“. Dem Sieger winkt eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)