Das Ende der „Wollnys“-Staffel ist da: keine neuen Folgen mehr bei RTL2

Wann geht es weiter?

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Staffelfinale von „Die Wollnys“ flimmerte am 5. April über die Fernsehbildschirme – wann es mit Silvia und Co. weitergeht, ist aktuell ungewiss.

Ratheim/Ilıca – Auf sage und schreibe 17 Staffeln kommen „Die Wollnys“ bereits – in denen erlebten die Fernsehzuschauer an der Seite der Großfamilie etliche denkwürdige Momente: Estefanias (21) Anfänge als Popsängerin, mehrfaches Kinderglück und natürlich die legendären Sprüche von Familienoberhaupt Silvia (58). Am Mittwochabend (5. April) zeigte RTL2 das Staffelfinale der aktuellen Ausgabe. Nun heißt es warten, warten, warten …

Aktuelle „Die Wollnys“-Staffel endet mit Cliffhanger

Zuletzt wurde es bei „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ richtig emotional: Die Fernsehkameras begleiteten die dramatische Geburt von Loredana Wollnys (19) Baby und ihre ersten Schritte als junge Mutter. Außerdem überraschte sie wenige Wochen später ihren Freund Servet mit dem gemeinsamen Nachwuchs in der Türkei.

Ärgerlicherweise endet die aktuelle „Die Wollnys“-Staffel dann aber mittendrin: „Wir sind auch schwanger!“, enthüllen Sarafina (28) und ihr Ehemann Peter in den letzten Sekunden der 15. Folge stolz. Wie es für Silvia, die nun wieder Oma wird, und ihre Liebsten weitergeht, ist vorerst nicht im TV zu sehen.

Silvia Wollnys irres Geständnis – Großfamilienmama litt an Käsesucht Nicht Alkohol oder Zigaretten, sondern ausgerechnet Käse waren lange Zeit Silvia Wollnys großes Laster: „Ich habe zehn Jahre lang nichts anderes gegessen, kein Brot, keine Äpfel, keine Kartoffeln, gar nichts mehr außer diese Käsechips, weil die einen so gesättigt haben“, enthüllte die Großfamilienmama einst bei Promiflash – und gestand, dass eine Ernährungsumstellung gar nicht so einfach gewesen ist. Diese sei zunächst „ziemlich schmerzhaft gewesen“. Die Fehlernährung soll sogar ihre Organe geschädigt haben. Heute hat sie ihre ungewöhnliche Sucht allerdings besiegt.

„Die Wollnys“ gehen in nächste Runde – wann, steht allerdings nicht fest

Doch begeisterte „Die Wollnys“-Fans dürfen aufatmen: „Herzlichen Glückwunsch, Sarafina und Peter! Wir freuen uns, auch euer Baby-Glück begleiten zu dürfen“, verspricht der Off-Sprecher am Ende der Folge. Am 12. April wird es zwar keine neue Ausgabe der beliebten RTL2-Sendung geben, weitere Folgen rund um die Großfamilie sind allerdings schon in der Mache, wie Silvia Wollny und Co. bei Instagram jüngst verrieten.

+ Die neuste „Die Wollnys“-Staffel begeisterte mit emotionalen und spannenden Momenten – wann es genau mit der Großfamilie bei RTL2 weitergeht, steht indes noch nicht fest © RTLZWEI

Wann genau die 18. Staffel im Fernsehen läuft, ist allerdings noch nicht bekannt. Blickt man auf den bisherigen Ausstrahlungsturnus, könnte es bereits im Sommer 2023, spätestens allerdings wohl im Frühjahr 2024. Eines ist allerdings jetzt schon sicher – auf Spannung, Humor und emotionale Momente werden die Zuschauer auch in der kommenden Ausgabe nicht verzichten müssen. Auch zuletzt sorgte die TV-Familie für Aufsehen: Silvia Wollny rechnete mit ihrer schwangeren Tochter Loredana ab. Verwendete Quellen: rtl2.de, instagram.com/wollnysilvia

Rubriklistenbild: © RTLZWEI