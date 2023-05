Dank Anna Ermakova: „Let‘s Dance“-Finale bricht reihenweise Rekorde

Von: Sarah Wolzen

Anna Ermakova ist „Dancing Star 2023“. Am Freitagabend gewann sie an der Seite von Valentin Lusin das Finale von „Let‘s Dance“ und sorgte bei RTL nicht nur für Traumquoten, sondern auch für neue Rekorde.

Köln - Sie galt bereits seit der ersten Folge als Favoritin, nun ist es amtlich: Am Freitagabend (19. Mai) setzte sich Anna Ermakova (23) im Finale gegen Julia Beautx und Philipp Boy durch und gewann die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ . Es war ein Abend der Superlativen. An der Seite von Profitänzer Valentin Lusin ertanzte sich die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker nicht nur die maximale Anzahl an Jurypunkten, sondern sorgte auch für neue Rekorde in der Tanzshow sowie für herrausragende Quoten bei RTL.

Im „Let‘s Dance“- Finale: Anna Ermakova bricht Rekord von Ella Endlich

Ganz Fernseh-Deutschland schien am Freitagabend auf Anna Ermakova zu blicken, und auch Vater Boris Becker ließ es sich nicht nehmen, seiner einzigen Tochter öffentlich eine Botschaft zu schicken. Die seit Beginn der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel als Favoritin gehandelte 23-Jährige hielt dem Druck stand und lieferte ab! Für ihre drei Finaltänze bekam sie jeweils die volle Punktzahl und brach ganz nebenbei einen Rekord, den Sängerin Ella Endlich im Jahr 2019 aufgestellt hatte. Denn ganze elf Mal bekam Anna von der Jury 30 Punkte, somit ein Mal mehr als Ella Endlich.

Dass das große „Let‘s Dance“-Finale viele Zuschauer vor den Fernsehern versammeln würde, war zu erwarten gewesen. Wie viele Tanzfreunde dann tatsächlich einschalteten, überrascht dennoch. Zwar sicherte sich RTL in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 1,07 Millionen Zuschauern (Marktanteil von 24,1 Prozent) wie zu erwarten den ersten Platz im Quotenranking, doch auch beim Gesamtpublikum konnte „Let‘s Dance“ überzeugen.

Anna Ermakova ist „Dancing Star 2023“. © dpa | Henning Kaiser

Das Gesamtpublikum umfasst alle Zuschauer ab drei Jahren - die vorderen Plätze gehören in der Regel den öffentlich-rechtlichen Sendern. Doch auch hier sicherte sich RTL mit 4,34 Millionen Zuschauern (Marktanteil von 21,2 Prozent) den ersten Platz, wie der Branchendienst dwdl.de berichtet.

Anna Ermakovas beeindruckender „Let‘s Dance“-Punkteschnitt Von der Kennenlernshow bis hin zum Halbfinale sammelte Anna Ermakova massenhaft Punkte. Insgesamt kommt das junge Model auf einen Gesamtschnitt von 28,4 Punkten, sechsmal gab es für die 23-Jährige die volle Punktzahl. Ihr schlechtestes Ergebnis holte sie bereits ganz zu Beginn: Beim Kennenlernen gab es für ihren Walzer zu „See the Day“ von Dee C Lee vergleichsweise magere 23 Punkte.

Traumqoten dank Anna Ermakova: „Let‘s Dance“-Finale mit Staffelrekord

Damit beschert das „Let‘s Dance“-Finale RTL nicht nur Traumquoten, sondern sorgt gleich noch für einen weiteren Rekord. Denn die letzte Folge war zugleich die mit den höchsten Einschaltquoten der gesamten Staffel - nicht zuletzt dank Jury- und Publikumsliebling Anna Ermakova.

Die hat dank ihres „Let‘s Dance“-Erfolges nun Blut geleckt und möchte auch künftig im Showbusiness Karriere machen. Verwendete Quellen: RTL+; dwdl.de