Cosimo Citiolo im Dschungelcamp-Podcast: „Musst ja lebensmüde sein“

Von: Teresa Knoll

Zur neuen Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ gibt es auch einen offiziellen Podcast. Lesen Sie hier, was Cosimo Citiolos größte Ängste sind:

Die Vorfreude steigt. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) geht bei RTL am 13. Januar 2023 in die 16. Runde. Auch in diesem Jahr gibt es den offiziellen Dschungel-Podcast zu hören. Moderiert wird er von Julian F. M. Stoeckel – er hat vor einigen Jahren selbst das Dschungelcamp überstanden. Ihm zur Seite steht Podcast-Moderatorin Inken Wriedt. Das Duo gewährt Einblicke hinter die Kulissen und deckt Geheimnisse der Dschungelcamp-Stars auf.

MANNHEIM24 verrät, was zum Beispiel Cosimo Citiolos größte Ängste im Dschungelcamp wären.

„Ich war noch nicht da, deshalb kann ich auch nicht aufgeregt sein“, posaunt Cosimo mutig heraus, als er nach seinem Nervositätsgrad gefragt wird. Zum Ende des Gesprächs sieht die Sache nicht mehr ganz so rosig aus. (resa)