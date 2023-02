Infektiöse Horror-Pilze wie den Cordyceps-Pilz aus „The Last of Us“ gibt es wirklich

Der insektenparasitierenden Pilz Cordyceps hat ein Opfer gefunden © R. Lücking/picture alliance/Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin/dpa | R. Lücking

Der Zombie-Pilz aus „The Last of Us“ hat ein reales Vorbild, und das ist fast genauso gruselig.

In der neuen Action-Drama-Serie „The Last of Us“ wird die Menschheit von dem sogenannten Cordyceps-Pilz bedroht, der seine Opfer zu willenlosen Zombies macht. Laut Wissenschaftler:innen gibt es diesen Pilz wirklich – und seinen Opfern droht ein ähnlich grausames Schicksal wie in der Serie.

BuzzFeed.de zeigt hier, wie der Zombie-Pilz aus „The Last of Us“ in Wirklichkeit aussieht und wen er befällt.