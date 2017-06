Überraschung! Raab zurück bei ProSieben

Eigentlich wollte er ja mit dem Fernsehen aufhören, nun meldet sich Stefan Raab aber wieder zurück.

Köln - Stefan Raab ist zumindest in einer gewissen Weise wieder zurück im Fernsehen. Im Rahmen der Screenforce Days, einem Treffen der TV-Branche in Köln, gaben Raab und der Fernsehsender ProSieben die Überraschung bekannt.

In der neuen Show-Reihe namens „Das Ding des Jahres“ soll der pfiffigste Erfinder und die beste Produktidee gefunden werden, so ProSieben in einer Pressemitteilung. Zwar stammt die Idee zur Show von Stefan Raab, selbst wird er aber nicht moderieren sondern als Produzent tätig sein. „Ich bleibe meinem Entschluss treu. Das ist also nicht das TV-Comeback des Jahres, sondern 'Das Ding des Jahres'.“ Laut dwdl.de fügte er auf dem Branchentreff hinzu: „Moderation war nie meine Stärke“. Wer die Moderation übernimmt, wurde noch nicht verraten.

Die Sendung soll im ersten Halbjahr 2018 starten. Erfinder und Tüftler sollen dort ihre Ideen für Produkte präsentieren, „die das Leben der Zuschauer schöner, bunter oder leichter machen“, so der Fernsehsender. Wer gewinnt, entscheidet aber keine Jury, sondern der Zuschauer selbst. Auf den Gewinner der Show wartet eine Mega-Werbekampagne für sein „Ding des Jahres“. „Wir suchen das beste Produkt und bieten eine Plattform für den fairsten Wettbewerb, den es gibt: das Zuschauervoting“, so Raab.

Bereits Anfang Mai war bekannt geworden, dass Raab nicht so richtig loslassen kann und für ProSieben an neuen Ideen tüftelte. Ende Dezember 2015 hatte er sich aus dem Fernsehen verabschiedet.

hs/Pressemitteilung ProSieben