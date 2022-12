„Cheerio, Ms. Sophie!“: Liste zeigt, wann Dinner for One in TV und Stream zu sehen ist

Von: Sarah Isele

Dinner for One: Butler James und Miss Sophie © dpa/Annemarie Aldag

Zu Silvester darf dieser kurze Film im Fernsehen auf keinen Fall fehlen: Dinner for One oder auch bekannt als der 90. Geburtstag. MANNHEIM24 verrät Ihnen, wann der Klassiker dieses Jahr im TV läuft:

Seit über 50 Jahren ist der 18-minütige Sketch bereits im Fernsehen zu sehen und er ist in den ganzen Jahren schon zum Kult geworden: Dinner for One (oder: Der 90. Geburtstag). In vielen Haushalten ist es eine beliebte Tradition, zu Silvester und am Neujahrstag den Sketch zu schauen und den armen Butler James bei seiner Misere zu beobachten. Der 90. Geburtstag wird von Miss Sophie und ihrem Butler James im „same procedure as every year“ (das gleiche Prozedere wie jedes Jahr) begangen. Doch, was hat es damit auf sich und wann kann man sich den Kult-Sketch ansehen?

Wann der Kult-Sketch Dinner for One im Fernsehen zu sehen ist, verrät MANNHEIM24.

Heinz Piper ist die Erzählerstimme, die das Publikum in den circa 18-minütigen Sketch einführt. Er erklärt, dass Miss Sophie (gespielt von May Warden) ihren 90. Geburtstag feiert. (rah)