München - Cathy Hummels kommt ins Fernsehen. Die Influencerin und Ehefrau von Borussia-Dortmund-Star Mats Hummels hat sich ihre eigene TV-Show gesichert. Das genaue Format und der Name der Sendung sind noch ein Geheimnis - anders als einer der Drehorte.

Vier Wochen lang steht Cathy Hummels in Thailand vor der Kamera. Genauer gesagt in Phuket, das für seinen Rotlichtbezirk bekannt ist. Die 32-Jährige hat auf der langen Reise ihren Sohn im Gepäck: Ludwig ist mit ihr in Thailand, während Vater Mats in Deutschland bleibt, wo er mit dem BVB Verpflichtungen hat.

Cathy Hummels postet schon fleißig aus Thailand - so auch ein Bild mit BH-Blitzer:

Cathy Hummels schwärmt von ihrem Trip für TV-Sendung

Cathy Hummels zeigt sich gegenüber „Bild“ begeistert von ihrem neuen Job und schwärmt von ihrer Reise mit Ludwig: „Ich bin gerade für einen unfassbar tollen Moderationsjob für einen Monat mit meinem Ludwig in Thailand. Er kann sogar schon Danke auf Thailändisch sagen. Da ist er mir einen Schritt voraus. Das bekomme ich noch nicht hin. Aber ich muss ja auch arbeiten, und Ludwig hat mehr Zeit, sich aufs Thailändischlernen zu konzentrieren.“

Für den Strand hat Cathy Hummels aber offenbar genug Zeit - so postete sie ein Bikini-Bild, auf dem sie über ihren Waschbrettbauch schreibt.

Kritik für Cathy Hummels gab es bereits vorab, wegen der langen Reise, und weil Ludwig vier Monate von seinem Vater getrennt wird.

Cathy Hummels verteidigt sich: „Ich mache nichts anderes ...“

Die Moderatorin: „Ich mache nichts anderes als Millionen Frauen auf der Welt. Ich bin berufstätig UND Mutter. Dass ich vier Wochen in Thailand arbeiten und mein Sohn mich begleiten kann, ist für uns beide eine Bereicherung.“

RTLZWEI glaubt daran, mit der Verpflichtung von Cathy Hummels einen Coup gelandet zu haben: „Wir starten ein völlig neues Format, das wirklich perfekt zu uns passt. Das Konzept können wir noch nicht verraten, weil der Spielspaß der Show maßgeblich davon abhängt“, so Entertainment-Chefin Shona Fraser zu „Bild“.

Fraser weiter über Cathy Hummels: „Wir sind sicher, dass sie einen großartigen Job macht und freuen uns, dass wir sie für RTLZWEI gewonnen haben.“

