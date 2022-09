Bülent Ceylan gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Teilen

Bülent Ceylan hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, und zwar als Moderator einer Dokumentation. Lesen Sie hier, woraum es darin geht:

Comedian und TV-Persönlichkeit Bülent Ceylan hat schon viele Preise gewonnen. Am Mittwochabend (14. September) kommt noch ein Deutscher Fernsehpreis dazu. Der Mannheim ist mit der Show „Don´t stop the music“ in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“ nominiert gewesen. In der Doku geht es um Kinder, die Musik machen.

MANNHEIM24 verrät, warum Bülent Ceylan beim Deutschen Fernsehpreis plötzlich ganz ernst wird.

Bei „Don´t stop the music“ – in der Bülent Ceylan als Moderator fungiert – handelt es sich um eine Langzeitdoku, produziert vom ZDF, dem KiKA und Redseven Entertainment. Darin begleitet der Mannheimer 50 Grundschulkinder aus Berlin dabei, wie sie ein Instrument oder singen lernen. Am Ende gibt es einen großen Auftritt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. (dh)