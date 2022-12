Zwischenfall bei „Das perfekte Dinner: Lucca muss nach Philipps Vorspeise in die Notaufnahme

Was für Philipp eigentlich „Das perfeke Dinner“ werden sollte, endete für Lucca in der Notaufnahme. Der Vox-Teilnehmer reagierte allergisch auf die Vorspeise. Und musste schließlich eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

Aachen - Schon zu Beginn von „Das perfekte Dinner“ hatte Lucca verkündet, dass er kein „Fisch-Fan“ sei. Trotzdem kostete er - Gastgeber Philipp zuliebe - vom Lachstatar. Doch nur wenige Minuten später war Lucca deutlich anzusehen, dass es ihm nicht gut ging.

„Als ich gegessen habe, hatte ich ein Prickeln auf der Zunge. Habe ich mir gar nicht viel bei gedacht. Die Reaktion wurde heftiger und meine Zunge ist angeschwollen“, erzählt er im Nachhinein. Die Symptome wollten nicht besser werden und so riefen seine Mitstreiter ihm einen Krankenwagen.

„Philip trifft auf jeden Fall keine Schuld“, versichert Hannes. Denn nicht einmal Lucca habe von seiner Allergie gewusst. Auf schnellstem Weg wurde der „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer in die Notaufnahme gebracht. Von dort aus meldete sich Lucca noch während Philipp dabei war, den Hauptgang zu kochen.

Wie funktioniert „Das perfekte Dinner“?

In der Vox-Sendung treten fünf Teilnehmer gegeneinander an. An jedem Tag der Woche muss ein Hobbykoch ein Dreigängemenü für seine Konkurrenten zubereiten. Diese bewerten den Abend mit Punkten von null bis zehn. Am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte gesammelt hat.