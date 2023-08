Beeindruckende Zahlen: Sat.1 lässt im Quotenkampf gesamte Konkurrenz hinter sich

Von: Volker Reinert

Am Freitagabend strahlte Sat.1 das erste Fußballspiel der neuen Bundesliga-Saison aus. Titelverteidiger Bayern München war zu Gast bei Werder Bremen. Die Einschaltquoten waren herausragend.

Köln - Was für ein klarer Sieg im Quotenduell am Freitagabend (18. August)! Sat.1. konnte mit der Übertragung des Bundesliga-Auftaktspiels die Konkurrenz eindeutig hinter sich lassen - und das sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei der jüngeren Zielgruppe. Doch trotz starker Konkurrenz konnte vor allem ein anderer Sender solide Einschaltquoten generieren.

Sat.1 und der Bundesliga-Auftakt: Erstes Harry-Kane-Bundesligaspiel bei Bayern München holt Traumquoten

Laut DWDL-Zahlenzentrale konnte der Sender Sat.1 im Verlauf des Abends immer mehr Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken. Schon um 20 Uhr lief die Vorab-Berichterstattung des ersten Bundesligaspiels mit Bayern-München-Neuzugang Harry Kane (30), die mit 2,13 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum startete, bei Anpfiff des Matches ab 20:30 Uhr auf 4,83 Millionen wuchs und ab der 2. Halbzeit um 21:35 Uhr seinen Höhepunkt mit 5,86 Millionen Fernsehenden erreichte. Der Marktanteil betrug zu diesem Zeitpunkt 27,3 Prozent.

Ähnlich gut sah es in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel sahen ab 21:35 Uhr 1,75 Millionen Menschen, was einer Einschaltquote von 37,6 Prozent entspricht.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

ZDF konnte sich mit Krimi „Ein Fall für zwei“ trotz des Fußball-Auftaktspiels wacker schlager

Nach der erfolgreichen Ausstrahlung des UEFA Super Cup-Spiels zwischen Manchester City und FC Sevilla am Mittwoch (16. August), war es nicht verwunderlich, dass das erste Bundesligaspiel der Saison 2023/24 auch sehr gute Einschaltquoten erzielt. Das Konkurrenzprogramm hatte damit eindeutig das Nachsehen. Einen Lichtblick gab es allerdings für das ZDF beim Gesamtpublikum. „Ein Fall für zwei“ konnte immerhin noch 3,33 Millionen Menschen begeistern, was einem Marktanteil von 15,4 Prozent entspricht und einen soliden Platz vier in den meistgesehenen Sendungen des Tages holte.

Die ARD startete mit dem Film „Liebe ist unberechenbar“ ins Quotenrennen zur Primetime. Mit 13,0 Prozent Marktanteil und 2,86 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren schaffte es das Erste immerhin auf Platz 6 in den Tagescharts. Allerdings sah es für die öffentlich-rechtlichen TV-Sender in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eher mau aus. So konnte sich die ARD mit ihrem Film gar nicht in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages platzieren und das ZDF mit „Ein Fall für zwei“ mit 0,16 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,9 Prozent gerade so auf Platz 25.

FC Bayern München-Neuzugang Harry Kane absolvierte am Freitag (18. August) sein erstes Bundesligaspiel. Die Ausstrahlung erfolgte auf Sat.1 und bescherte dem Sender herausragende Einschaltquoten. Das ZDF konnte mit der Krimi-Serie „Ein Fall für zwei“ noch solide Quoten beim Gesamtpublikum holen. © IMAGO / Sven Simon & IMAGO / Sven Simon

In dieser Zielgruppe war der Kölner Sender RTL - hinter Sat.1 und der Ausstrahlung des Fußballspiels - zur Primetime um 20:15 Uhr mit der Sendung „Top Dog Germany - Der beste Hund“ noch am erfolgreichsten. Die Sendung schauten 0,29 Millionen Menschen und holte eine Quote von 6,5 Prozent.

Interessant: Auch schon das DFL-Supercup-Spiel zwischen FC Bayern München und RB Leipzig am Samstag (12. August) bei Sat.1 konnte wahnsinnige Quoten holen - vor allem als der Brite Harry Kane eingewechselt wurde. Verwendete Quellen: dwdl.de